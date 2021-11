Křetínského akvizice a Sparta: poháry to neohrozí, od klubu nedává ruce pryč

Pro fanoušky Sparty jsou momentálně zásadní dvě otázky.

1. Může koupě 27 procent akcií West Hamu United ohrozit start Sparty v evropských pohárech?

2. Nebude teď u Křetínského pražský klub stranou? Nenapne veškeré síly, energii i finanční podporu jen do anglického klubu?

Podle důvěryhodných zdrojů se před uzavřením transakce uskutečnila důkladná analýza, která měla zjistit, jestli majetkové podíly Křetínského v obou klubech neohrozí jeden z nich směrem k evropským pohárům.



V současné době mohou v soutěžích Evropské fotbalové unie (UEFA) podle konzultací na mezinárodní úrovni startovat Sparta i West Ham, oba účinkují v Evropské lize.

Aktivita Daniela Křetínského, který má vlastnický podíl ve Spartě od roku 2004, rozhodně také neznamená, že by se Sparty chtěl zbavit, že by byl klub na prodej. „Není to tak, že by mu Praha už byla malá,“ říká zdroj blízký Spartě.



Směrem k managementu Sparty i jeho zaměstnancům šel signál, že Sparta zůstává pro Křetínského významnou prioritou. Jinými slovy, Křetínský se svým finančním zázemím zvládne Spartu i West Ham.

Co se může stát dál na úrovni mužstev?

Časem může dojít ke spolupráci, například, že by Sparta s West Hamem sehrála přípravný zápas.

Nejlepší hráči Sparty (například Adam Hložek či mladší z Ladislavů Krejčích) mohou mít otevřenou cestu do Premier League, respektive do West Hamu, pokud o ně jeho trenér bude stát. To vše ukáže až budoucnost.