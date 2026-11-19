Výroční zprávy o hospodaření Sparta zveřejňuje pravidelně každou sezonu. Výsledek musí ještě schválit prosincová valná hromada akciové společnosti, většinovým vlastníkem je jeden z nejbohatších českých podnikatelů Daniel Křetínský.
„Po dvou předchozích sezonách, kdy jsme dosahovali kladného výsledku hospodaření, skončila minulá sezona v červených číslech. Ztráta 127 milionů korun je neuspokojivý výsledek, a totéž platí o sportovních výsledcích v uplynulé i aktuální sezoně,“ prohlásil František Čupr, výkonný místopředseda představenstva klubu.
„Výkon na hřišti se do hospodaření promítá přímo a v sezoně bez Ligy mistrů přestupy jen částečně nahradily nižší příjmy z UEFA. Rozvoj a prodej hráčů zůstává pevnou součástí našeho modelu. Dlouhodobým cílem klubu je hospodařit samostatně, bez nutnosti podpory akcionáře. Cesta k tomuto cíli vede výhradně přes sportovní úspěch, rozvoj hráčů, pozitivní transferové saldo a stabilní ostatní obchodní příjmy,“ zdůraznil Čupr.
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Příjmy i náklady více než miliarda korun. Fotbalová Sparta je znovu v plusu
Sparta se do Champions League v minulém ročníku dostat ani nemohla, protože v sezoně 2024/25 lize skončila až čtvrtá a byla ráda za Konferenční ligu. Prohrála i finále domácího poháru, které by ji mohlo přinést účast v lukrativnější Evropské lize.
V Konferenční lize sice došla do osmifinále, ale i tak na bonusech a prémiích od Evropské fotbalové unie (UEFA) klub získal jen zhruba třetinu toho, co o sezonu dřív za účast v Lize mistrů. Letos po vyřazení v kvalifikaci o Ligu mistrů s Lyonem hraje Evropskou ligu.
„Proti sezoně v Lize mistrů klesly příjmy z UEFA o 407,7 milionu korun a tržby ze vstupného o 79 milionů korun. Saldo transferů se zlepšilo o 383,5 milionu korun,“ informoval klub v tiskové zprávě.
„Pracujeme na zlepšování naší fotbalové infrastruktury akvizicemi, rozvojem a výstavbou nových areálů a přípravou nového stadionu a věřím, že usilovnou práci budeme předvádět i na hřišti ve všech mládežnických i profesionálních kategoriích,“ podotkl Čupr.
Saldo transferů dosáhlo kladných 232,6 milionu korun, v ročníku 2024/2025 bylo naopak záporné 150,8 milionu korun. Čili klub víc prodal, než nakupoval.
„Do výsledku se pozitivně promítl přestup Martina Vitíka do Boloni z léta 2025. Klub zároveň investoval do kádru a přivedl ve sledovaném období například Johna Mercada z portugalského AVS, Andrewa Irvinga z West Hamu nebo Matyáše Vojtu z Mladé Boleslavi,“ upozornil klub.
Útočník Vojta podle specializovaného serveru transfermarkt.de přišel za přibližně sto milionů korun, Mercado stál asi 75 milionů korun a Irving asi třicet milionů korun.
Výnosy ze soutěží UEFA dosáhly 303 milionů korun, přičemž v předchozím období činily 710,8 milionu korun.
Obchodní výnosy bez vlivu transferů a příjmů z UEFA dosáhly 518,1 milionů korun. Byly o 41,3 milionu korun vyšší než v sezoně 2023/2024. Proti loňským 593,5 milionu korunám klesly kvůli nižším tržbám ze vstupného.
„Obchodní výnosy byly nižší než v sezoně s Ligou mistrů, příjmy z reklamy a sponzoringu ale vzrostly o 8,5 procenta na 227 milionů korun. Před třemi lety to bylo 125 milionů. Novými partnery se staly Allianz, Mastercard a Tomket, s ČSOB jsme spolupráci prodloužili a s adidas máme smlouvu do roku 2031,“ poznamenal Tomáš Křivda, generální ředitel klubu.
Hospodaření Sparty
ročník 2025/2026
Bilance: minus 127 milionů korun (plus 2,5 milionu za sezonu 2024/2025)
Výnosy z evropských pohárů: 303 milionů korun (710,8 milionu)
Rozdíl z transferů: plus 232,6 milionu korun (minus 150 milionů)
Obchodní výnosy (bez bonusů u UEFA a transferů): 518,1 milionu korun (593 milionů)
Příjmy z reklamy a sponzoringu (patří od obchodních výnosů): 227 milionů korun
Tržby ze vstupného: 154,8 milionu korun (233 milionů)
Náklady na hráče a realizační týmy: 532,3 milionu (545,9 milionu)
Provozní náklady: 473,4 milionu, z toho 50,2 provoz stadionu (stejné jako loni)
Prodej dresů: 35 tisíc kusů
Permanentky: 10 tisíc, vyprodaná kapacita(na čekací listině 34 tisíc zájemců)
„Po skončení sezony jsme se navíc dohodli na pokračování s generálním partnerem Betano, který s námi zůstává do roku 2029, a také s T-Mobile. Nově jsme uzavřeli víceleté partnerství s Plzeňským Prazdrojem. Dlouhodobé smlouvy dávají klubu stabilní základ a naším cílem je, aby komerční příjmy dokázaly minimalizovat dopad výkyvů ostatních příjmů,“ prohlásil Křivda.
Tržby ze vstupného činily 154,8 milionu korun. Meziroční pokles je způsobený především rozdílem mezi cenami vstupenek v Lize mistrů a Konferenční lize. Průměrná návštěvnost domácích ligových zápasů vzrostla z 15 865 na 16 758 diváků a stadion byl zaplněn z 91 procent, loni z 86 procent.
Deset ligových utkání bylo vyprodáno. Kapacita 10 tisíc permanentek byla zcela naplněná a na čekací listině je přes 34 tisíc zájemců, loni jich bylo přes 27 tisíc.
Klub prodal 35 tisíc dresů, o desetinu více než loni, a překonal tak vlastní rekord. Od obnovení spolupráce s adidas v roce 2021 přesáhl prodej hranici 100 tisíc dresů.
Náklady na hráče a realizační týmy klesly o 13,6 milionu korun na 532,3 milionu korun. Provozní náklady zůstaly na loňské úrovni a činily 473,4 milionu korun. Provoz stadionu vyšel na 50,2 milionu korun.
„Klub investoval do zázemí pro zaměstnance na Letné a na Strahově, do rozšíření a vybavení stánků na stadionu, digitální infrastruktury, mobilní aplikace a webu. Úpravy stadionu pro fanoušky se zdravotním postižením přinesly Spartě certifikát Access Champions, který před ní získalo jen Atlético Madrid,“ informoval klub.