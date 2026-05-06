Mírné zdražení a nové výhody. Sparta oznámila ceny vstupenek i permanentek

Sparta ve středu zveřejnila informace k ticketingu, směrem k příštímu ročníku došlo k několika změnám.
Kategorie utkání, kterou určuje klub podle atraktivity a očekávanému zájmu, budou čtyři, dosud byly tři.
Úroveň kategorie klub určí vždy při oznámení předprodeje před jednotlivými zápasy.
Jednotlivá místa na stadionu zůstávají ve stejném rozdělení.
Nově budou ceny vstupenek stát stejně po celou dobu volného prodeje, v posledním ročníku byla zpočátku cena nižší, s blížícím se výkopem se zvýšila.
Členům placené služby Sparta UNLIMITED, která fanouškům poskytuje exkluzivní neomezený přístup k obsahu z klubového prostředí, zůstávají výhody jako přednostní nákup vstupenek. Nově navíc v předprodeji dostanou slevu na méně atraktivní utkání v kategoriích C (5 procent) a D (10 procent).
Ceny vstupenek
Sparta, ročník 2026/2027
nejlevnější místa: 350 až 700 korun (současný ročník 350 až 550 korun)
vedle sektoru hostů horní galerie: 400 až 825 korun (400 až 700)
horní galerie za bránami: 450 až 950 korun (450 až 800)
protilehlá a hlavní tribuna dole: 500 až 1075 korun (500 až 900)
horní galerie hlavní a protilehlé tribuny: 550 až 1200 korun (550 až 1000)
Poznámka: V současném ročníku se vstupenky na jednotlivé zápasy prodávají ve dvou časových pásmech, v tabulce je uvedena levnější cena, druhá je o 50 až 100 korun vyšší.
S nejlevnějšími vstupenkami se dostanete na místa za oběma bránami v dolní galerii, podle kategorie zápasu stojí od 350 do 700 korun.
Na horní galerii za bránou a do nejvyšších řad hlavní tribuny zaplatíte od 450 do 950 korun. Proti loňsku je zde zvýšení na nejatraktivnější utkání o pár desítek korun.
Místa v dolní části na protilehlé tribuně, za oběma lavičkami hlavní tribuny stojí od 500 do 1075 korun. Nejlepší sedadla na hlavní a protilehlé tribuně pořídíte od 550 do 1200 korun.
Permanentní vstupenky zdražily v průměru o pětistovku. Při přepočtu na jednotlivé zápasy i ty nejdražší na nejlepší místa epet Arény však cenově vyjdou na nejlevnější vstupenky nejméně atraktivního zápasu.
„Pro permanentkáře se pro nadcházející sezonu bude pohybovat cena za jedno utkání od 235 do 389 korun. Pokud bychom připočetli i domácí zápasy MOL Cupu, jejichž počet nejsme z logických důvodů schopni garantovat, bude cena ještě o něco málo nižší. Dle predikce aktuálního stavu bodových zisků stávajících permanentkářů vyplývá, že na desetiprocentní slevu dosáhne zhruba devadesát procent z nich,“ říká marketingový ředitel klubu Kamil Veselý.
Základní ceny permanentek se sice pohybují v cenovém rozpětí 4700 až 7000 korun, drtivá většina předplatitelů za ně zaplatí o deset procent méně, čili od 4230 do 6300 korun.
Ceny permanentek
Sparta, ročník 2026/2027
nejlevnější: 4700 (s 10% slevou 4230) - současný ročník 4300 (s 10% slevou 3870)
vedle sektoru hostů horní galerie: 5100 (4590) - 4600 (4140)
horní galerie za bránami: 5900 (5310) - 5300 (4770)
protilehlá a hlavní tribuna dole: 6500 (5850) - 5900 (5310)
nejdražší: 7000 (6300) - 6400 (5760)
I v nadcházející sezoně dá Sparta do prodeje 10 tisíc permanentek. Pokud si současní předplatitelé svou vstupenku neobnoví, dostane se na příznivce z tzv. waiting listu, jehož pořadí se mění podle toho, kolik fanoušek navštíví zápasů. Loni v létě Sparta evidovala přibližně 27 tisíc čekatelů.