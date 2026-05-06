Mírné zdražení a nové výhody. Sparta oznámila ceny vstupenek i permanentek

  13:02
Pokud v příští sezoně půjdete na domácí zápas fotbalové Sparty, za nejlevnější vstupenku zaplatíte 350 až 700 korun podle atraktivity zápasu, čili stejně jako v současném ročníku. Podobné je to i s lístky na nejlepší místa na stadionu na Letné, byť za návštěvu například derby si dvě stovky připlatíte. K mírnému zvýšení došlo u permanentních vstupenek, jejichž pořízení se proti jednotlivému vstupnému zásadně vyplatí.

Fanoušci Sparty povzbuzují domácí fotbalisty v derby proti Slavii. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Sparta ve středu zveřejnila informace k ticketingu, směrem k příštímu ročníku došlo k několika změnám.

Kategorie utkání, kterou určuje klub podle atraktivity a očekávanému zájmu, budou čtyři, dosud byly tři.

Úroveň kategorie klub určí vždy při oznámení předprodeje před jednotlivými zápasy.

Jednotlivá místa na stadionu zůstávají ve stejném rozdělení.

Nově budou ceny vstupenek stát stejně po celou dobu volného prodeje, v posledním ročníku byla zpočátku cena nižší, s blížícím se výkopem se zvýšila.

Členům placené služby Sparta UNLIMITED, která fanouškům poskytuje exkluzivní neomezený přístup k obsahu z klubového prostředí, zůstávají výhody jako přednostní nákup vstupenek. Nově navíc v předprodeji dostanou slevu na méně atraktivní utkání v kategoriích C (5 procent) a D (10 procent).

Ceny vstupenek

Sparta, ročník 2026/2027

nejlevnější místa: 350 až 700 korun (současný ročník 350 až 550 korun)

vedle sektoru hostů horní galerie: 400 až 825 korun (400 až 700)

horní galerie za bránami: 450 až 950 korun (450 až 800)

protilehlá a hlavní tribuna dole: 500 až 1075 korun (500 až 900)

horní galerie hlavní a protilehlé tribuny: 550 až 1200 korun (550 až 1000)

Poznámka: V současném ročníku se vstupenky na jednotlivé zápasy prodávají ve dvou časových pásmech, v tabulce je uvedena levnější cena, druhá je o 50 až 100 korun vyšší.

S nejlevnějšími vstupenkami se dostanete na místa za oběma bránami v dolní galerii, podle kategorie zápasu stojí od 350 do 700 korun.

Na horní galerii za bránou a do nejvyšších řad hlavní tribuny zaplatíte od 450 do 950 korun. Proti loňsku je zde zvýšení na nejatraktivnější utkání o pár desítek korun.

Místa v dolní části na protilehlé tribuně, za oběma lavičkami hlavní tribuny stojí od 500 do 1075 korun. Nejlepší sedadla na hlavní a protilehlé tribuně pořídíte od 550 do 1200 korun.

Permanentní vstupenky zdražily v průměru o pětistovku. Při přepočtu na jednotlivé zápasy i ty nejdražší na nejlepší místa epet Arény však cenově vyjdou na nejlevnější vstupenky nejméně atraktivního zápasu.

„Pro permanentkáře se pro nadcházející sezonu bude pohybovat cena za jedno utkání od 235 do 389 korun. Pokud bychom připočetli i domácí zápasy MOL Cupu, jejichž počet nejsme z logických důvodů schopni garantovat, bude cena ještě o něco málo nižší. Dle predikce aktuálního stavu bodových zisků stávajících permanentkářů vyplývá, že na desetiprocentní slevu dosáhne zhruba devadesát procent z nich,“ říká marketingový ředitel klubu Kamil Veselý.

Základní ceny permanentek se sice pohybují v cenovém rozpětí 4700 až 7000 korun, drtivá většina předplatitelů za ně zaplatí o deset procent méně, čili od 4230 do 6300 korun.

Ceny permanentek

Sparta, ročník 2026/2027

nejlevnější: 4700 (s 10% slevou 4230) - současný ročník 4300 (s 10% slevou 3870)

vedle sektoru hostů horní galerie: 5100 (4590) - 4600 (4140)

horní galerie za bránami: 5900 (5310) - 5300 (4770)

protilehlá a hlavní tribuna dole: 6500 (5850) - 5900 (5310)

nejdražší: 7000 (6300) - 6400 (5760)

I v nadcházející sezoně dá Sparta do prodeje 10 tisíc permanentek. Pokud si současní předplatitelé svou vstupenku neobnoví, dostane se na příznivce z tzv. waiting listu, jehož pořadí se mění podle toho, kolik fanoušek navštíví zápasů. Loni v létě Sparta evidovala přibližně 27 tisíc čekatelů.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 31 16 8 7 53:35 56
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 31 12 10 9 44:32 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 31 10 7 14 39:49 37
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 8 12 11 44:52 36
13. FK TepliceTeplice 31 6 12 13 30:39 30
14. 1. FC SlováckoSlovácko 31 5 9 17 27:46 24
15. FC Baník OstravaOstrava 31 5 8 18 25:45 23
16. FK Dukla PrahaDukla 31 4 11 16 21:44 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

