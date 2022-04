Almásiho gól jen zmírnil bolest Baníku. Máme na čem pracovat, povzdechl si Galásek

„Je to hořká porážka. Máme na čem pracovat,“ povzdechl si ostravský trenér Tomáš Galásek.

Přiznal, že hráče motivoval stále žijící šancí bojovat se Slováckem o čtvrté místo. „Pokud bychom ze Sparty přivezli tři body a když Slovácko prohrálo v Plzni (1:3), mohli jsme ztrátu snížit na pět bodů. A v příštím kole jedeme na hřiště Slovácka,“ připomněl Galásek.

To nevyšlo, byť jak kouč uvedl, porážka 1:3 neodpovídá dění na hřišti. „Od třicáté šesté minuty jsme byli ve hře, i když jsme se pak nechali zatlačit. Nedokázali jsme udržet míč a ztráceli ho.“

7 zápasů Baník v sezoně odehrál se Spartou, Slavií a Plzní. Nevyhrál.

Dodal, že sparťané měli i hodně standardních situací. „A to vedlo k jejich prvnímu gólu,“ uvedl Galásek. „Přestože naši hráči dostávají volnost, byli jsme zklamaní. Bylo vidět, že jim chybí trochu sebevědomí. Na druhou stranu jsme odvedli kvalitní práci. Šli jsme nadoraz a ve druhé půli se snažili nasazením druhého útočníka něco změnit.“

Do hry k Jiřímu Klímovi naskočil Ladislav Almási, který je po zranění. „Postupně jsme se však vrátili k jednomu hrotu, což nám fungovalo lépe, byli jsme lépe postaveni a nedostávali se pod nějaký tlak. Jenže vlastními chybami jsme dostali Spartu do velkých šancí – po zaváhání Lischky nebo odkopu gólmana. A po faulu, i když možná nebyl, jsme dostali druhý gól. Mluvíme o zajišťování, zdvojení, ale to nefunguje,“ zlobil se Galásek.

Odmítl, že by kritika směřovala jen ke stoperům. „Je to i o středu pole, kde musíme zajistit odražený míč. Ale při těch chybách střední obránci mohli zareagovat lépe a gólům zabránit.“ Přesto, proč Baník nebyl nebezpečnější v útoku?

„Střelecké situace jsme měli, ale musíme odhadnout, z jaké vzdálenosti chceme střílet, ne z třiceti metrů,“ odpověděl Galásek. „Hlavně nám chyběla myšlenka ve finální fázi, kde jsme přemýšleli tak dlouho, až jsme míč ztratili, anebo jsme nevěděli, co s ním. Tam nám chyběla větší kreativita, více pohybu.“

Až v nastaveném čase svou 14. brankou v tomto ročníku ligy snížil Almási. „Trochu zmírnil naši bolest,“ řekl Galásek.