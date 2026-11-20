Hlavní strůjce Vasil Kušej
U rychlých protiútoků bývá skoro pořád. Zapojuje se do nich nejčastěji ze všech ofenzivních záložníků ligy (1,44 akce na 90 minut).
Z čtyřiatřiceti střel z protiútoků, které Liberec vyslal během toho, co byl Kušej na hřišti, byl sám šestadvacetiletý záložník u čtrnácti: osmkrát střílel sám a čtyřikrát na střelu přihrál.
Což není náhoda.
Už před rokem a půl ve Slavii v protiútocích vynikal, zapojoval se do nich nejčastěji ze všech ofenzivních záložníků ligy a vytvářel nejvyšší xG (tedy kvalitu šancí). Což v Liberci dobře věděli, když ho přiváděli.
Čím to?
Zaprvé patří k nejrychlejším ofenzivním záložníkům v lize a nasprintuje toho víc, než většina z nich. Do rychlých protiútoků navíc nevyráží sám: křídelník Patrik Dulay i útočník Lukáš Mašek na svých pozicích patří k nejaktivnějším v soutěži.
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Že jsou Kušejovy náběhy nebezpečné, dokazuje to, kolikrát přijme balon za obránci soupeře. V Liberci to zvládá až 4,7krát za 90 minut (v čemž je čtvrtý v lize). Během minulé sezony ve Slavii byl dokonce nejlepší v soutěži, o rok dříve druhý, v Mladé Boleslavi pak třetí.
Umí to ale i obráceně: spoluhráčům, kteří za obranu nabíhají, posílá nejvíc balonů ze všech ofenzivních záložníků v lize a navíc jsou jeho přihrávky přesné. Ve Slavii měly střely po jeho nabídkách ze hry nejvyšší xG (0,25 na 90 minut, v Liberci je v této metrice šestý z jedenadvaceti ofenzivních záložníků ligy.
Rychlý protiútok:
útok po zisku míče, během nějž se tým nestihne dostat do útočného postavení a nezačíná zákrokem brankáře ani chycením balonu. Standardní situace se do nich nepočítají.