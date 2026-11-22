Znamená to konec trenér Briana Priskeho?
Nebo jen další dílčí změny v jeho realizačním týmu?
Je snad ohrožena pozice sportovního ředitele Tomáše Rosického, stavitele mužstva?
„Vždycky je to moje zodpovědnost, já jsem trenér,“ řekl Priske po nedělním fiasku proti Liberci.
Sparta sice vedla 1:0, ale po bezkrevném vystoupení podlehla 1:3. Byla to její pátá ligová porážka v sezoně, přišla po nejhorším výkonu.
Od poloviny října z devíti soutěžních zápasů vyhrála jediný nad slabým Slováckem, vypadla z domácího poháru s podprůměrnou Ostravou. V lize má dva body z posledních tří zápasů a v tabulce na vedoucí Slavii ztrácí propastných třináct bodů.