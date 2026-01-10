Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Sparta v přípravě na Strahově hostí Ústí, ve Španělsku jde do akce Slavia

Autor:
Sledujeme online   14:06
Sparťanští fotbalisté hrají své první přípravné utkání v novém roce. Na Strahově hostí druholigové Ústí nad Labem, zápas můžete sledovat v online reportáži od 14 hodin. O hodinu a půl později má ve španělské Esteponě výkop duel Slavie s Karlsruhe. Dopoledne Olomouc porazila Piast Gliwice 2:0, Slovácko podlehlo 1:2 Skalici.

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Do přípravy šla Sparta až v pondělí, protože na rozdíl od Slavie či Plzně ji nečekají žádná lednová pohárová střetnutí. Po kondičních testech na pražské Fakultě tělesné výchovy a sportu absolvovala několik tréninků a teď si dá první test.

Během týdne dotáhla Sparta první posilu, do útoku přišel Matyáš Vojta z Mladé Boleslavi a s cenovkou 100 milionů korun se stal nejdražším přestupem v rámci nejvyšší soutěže.

ONLINE: Sparta Praha – Ústí nad Labem

Přípravné utkání sledujte v podrobné online reportáži

Spekuluje se také o příchodu peruánského křídelníka Joaa Grimalda z Partizanu Bělehrad, tým může naopak údajně opustit ekvádorský obránce Ángelo Preciado, jehož chce brazilský celek Atlético Mineiro.

Na hostování do Dukly už ze Sparty odešel kamerunský útočník Kevin-Prince Milla.

Po duelu s Ústím odcestují sparťané do španělské Marbelly, kde se na soustředění utkají s Malmö a Legií Varšava. Do ligy vstoupí 31. ledna utkáním na Dukle.

Přípravný zápas
10. 1. 2026 15:30
SK Slavia Praha SK Slavia Praha : Karlsruher SC 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Přípravný zápas
10. 1. 2026 14:00
zápas probíhá
AC Sparta Praha AC Sparta Praha : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 1:0 (-:-)
Góly:
3. Suchomel
Góly:
Sestavy:
Surovčík – Suchomel, Kairinen, Rrahmani, Kuchta, Ševínský, Panák, Zelený, Kuol, Sochůrek, Říha
Sestavy:
Grigar – Toure, Čítek, Kodad, Vondrášek, Zaleiko, Osaghae, Novotný, Moulis, Idumbo, Černý
Náhradníci:
Vindahl, Martinec, Sørensen, Ryneš, Kadeřábek, Vydra, Mannsverk, Horák, Azaka, Penxa, Haraslín, Vojta
Náhradníci:
Němec, Čtvrtečka, Březina, Mráz, Fantiš, Kuta, Tauš, Žežulka
Přejít na online reportáž
Přípravný zápas
10. 1. 2026 11:00
SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc : GKS Piast Gliwice 2:0 (1:0)
Góly:
20. Langer
73. Janošek
Góly:
Sestavy:
Hruška (46. Koutný) – Hadaš (46. Dolžnikov), Sylla (46. Malý), Král (71. Sylla), Slavíček (71. Siegl) – Spáčil (46. Janošek), Breite (46. Beran) – Langer (46. Kostadinov), Šíp (46. Zahradníček), Šturm (46. Michez) – Tijani (66. Šíp)
Sestavy:
Plach – Borowski, Czerwiński, Drapiński, Lewicki – Dziczek, Boisgard, Maziarz – Lokilo, Sanca, Dalmau
Náhradníci:
Koutný – Malý, Siegl, Beran, Janošek, Kostadinov, Zahradníček, Dolžnikov, Michez
Náhradníci:
Kopczynski, Kostek, Daniel, Rychta, Vallejo, Felix, Mokwa, Rivas, German, Chrapek, Tomasiewicz, Mucha, Twumasi

Rozhodčí: Mach – Brázdil, Antoníček

Počet diváků: 250

Přípravný zápas
10. 1. 2026 11:00
1. FC Slovácko 1. FC Slovácko : MFK Skalica 1:2 (0:0)
Góly:
66. Bauer
Góly:
52. Černek
90+1. Potočný
Sestavy:
Heča – Ndefe, Rundić, Stojčevski, Šviderský, Ndubuisi (C), Tetour, Marinelli, Blahút, Havlík, Krmenčík.
Sestavy:
Junas – Guinari, Podhorin, Fabiš, Gaži, Bariš, Mášik, Ravas, Daniel, Morong, Obinna.
Náhradníci:
Urban, Vaško, Daníček, Sonko, Barát, Bauer, Trávník, Beran, Medved.
Náhradníci:
Riška, Černek, Suľa, Šimko, Nagy, Hollý, Smejkal, Potočný.
Přípravný zápas
10. 1. 2026 14:00
zápas probíhá
FC Slovan Liberec FC Slovan Liberec : Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 0:0 (-:-)
Sestavy:
Pešl – Mikula, Hodouš, Drakpe, Plechatý – Lexa, Sychra, Stránský – Letenay, L. Mašek, Rus (C).
Sestavy:
Kastenmeier (C) – Schmidt, Oberdorf, Iyoha, Egouli – Tanaka, Appelkamp, Muslija, Suso – Raimund, Itten.
Vstoupit do diskuse

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Hložek se na tréninku Hoffenheimu opět zranil. Je mi ho moc líto, řekl kouč

Útočník Adam Hložek z Hoffenheimu (vlevo) a Serge Gnabry z Bayernu Mnichov

Není to tak dávno, co se z jednoho zranění vykurýroval. A teď je fotbalový útočník Adam Hložek zase mimo hru. Třiadvacetiletý český reprezentant si na tréninku Hoffenheimu poranil levé lýtko....

9. ledna 2026  13:38

Faux pas v Olomouci odčiníme postupem na MS, věří trenérský asistent Rezek

Asistent trenéra Jan Rezek na zahajovacím tréninku Teplic.

Nad nabídkou pokračovat u české fotbalové reprezentace v roli asistenta trenéra Jan Rezek dlouho neváhal. Věří, že si splní sen a bude u toho, až Češi v jarní baráži po dvaceti letech postoupí na...

9. ledna 2026  13:04

