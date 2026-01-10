ONLINE: Sparta v přípravě na Strahově hostí Ústí, ve Španělsku jde do akce Slavia

Do přípravy šla Sparta až v pondělí, protože na rozdíl od Slavie či Plzně ji nečekají žádná lednová pohárová střetnutí. Po kondičních testech na pražské Fakultě tělesné výchovy a sportu absolvovala několik tréninků a teď si dá první test.
Během týdne dotáhla Sparta první posilu, do útoku přišel Matyáš Vojta z Mladé Boleslavi a s cenovkou 100 milionů korun se stal nejdražším přestupem v rámci nejvyšší soutěže.
ONLINE: Sparta Praha – Ústí nad Labem
Přípravné utkání sledujte v podrobné online reportáži
Spekuluje se také o příchodu peruánského křídelníka Joaa Grimalda z Partizanu Bělehrad, tým může naopak údajně opustit ekvádorský obránce Ángelo Preciado, jehož chce brazilský celek Atlético Mineiro.
Na hostování do Dukly už ze Sparty odešel kamerunský útočník Kevin-Prince Milla.
Po duelu s Ústím odcestují sparťané do španělské Marbelly, kde se na soustředění utkají s Malmö a Legií Varšava. Do ligy vstoupí 31. ledna utkáním na Dukle.
3. Suchomel
Surovčík – Suchomel, Kairinen, Rrahmani, Kuchta, Ševínský, Panák, Zelený, Kuol, Sochůrek, Říha
Grigar – Toure, Čítek, Kodad, Vondrášek, Zaleiko, Osaghae, Novotný, Moulis, Idumbo, Černý
Vindahl, Martinec, Sørensen, Ryneš, Kadeřábek, Vydra, Mannsverk, Horák, Azaka, Penxa, Haraslín, Vojta
Němec, Čtvrtečka, Březina, Mráz, Fantiš, Kuta, Tauš, Žežulka
20. Langer
73. Janošek
Hruška (46. Koutný) – Hadaš (46. Dolžnikov), Sylla (46. Malý), Král (71. Sylla), Slavíček (71. Siegl) – Spáčil (46. Janošek), Breite (46. Beran) – Langer (46. Kostadinov), Šíp (46. Zahradníček), Šturm (46. Michez) – Tijani (66. Šíp)
Plach – Borowski, Czerwiński, Drapiński, Lewicki – Dziczek, Boisgard, Maziarz – Lokilo, Sanca, Dalmau
Koutný – Malý, Siegl, Beran, Janošek, Kostadinov, Zahradníček, Dolžnikov, Michez
Kopczynski, Kostek, Daniel, Rychta, Vallejo, Felix, Mokwa, Rivas, German, Chrapek, Tomasiewicz, Mucha, Twumasi
Rozhodčí: Mach – Brázdil, Antoníček
Počet diváků: 250
66. Bauer
52. Černek
90+1. Potočný
Heča – Ndefe, Rundić, Stojčevski, Šviderský, Ndubuisi (C), Tetour, Marinelli, Blahút, Havlík, Krmenčík.
Junas – Guinari, Podhorin, Fabiš, Gaži, Bariš, Mášik, Ravas, Daniel, Morong, Obinna.
Urban, Vaško, Daníček, Sonko, Barát, Bauer, Trávník, Beran, Medved.
Riška, Černek, Suľa, Šimko, Nagy, Hollý, Smejkal, Potočný.
Pešl – Mikula, Hodouš, Drakpe, Plechatý – Lexa, Sychra, Stránský – Letenay, L. Mašek, Rus (C).
Kastenmeier (C) – Schmidt, Oberdorf, Iyoha, Egouli – Tanaka, Appelkamp, Muslija, Suso – Raimund, Itten.