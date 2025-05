Jedenačtyřicet sezon nepřetržitě Sparta účinkovala v pohárech, což je evropský unikát. V posledních letech však byla i párkrát blízko k tomu, aby její úžasná série skončila.

Dvakrát situaci zachránila triumfem v domácím poháru. Jednou jí pomohlo, že Mol Cup získal tým, který v ligové tabulce byl výš a pohárové příčky se posunuly.

Účast v 42. pohárové sezoně za sebou má Sparta pořád ve svých rukách, vedou k tomu dvě cesty. Z ligy nebo z Mol Cupu.

Ze zbývajících tří kol nadstavby bez ohledu na výsledky soupeřů potřebuje uhrát čtyři body, ale čekají ji souboje na Slavii, v Ostravě a s Olomoucí. Nebo musí uspět ve finále poháru v Olomouci proti domácí Sigmě.

„Cítím se strašně. Musíme být stoprocentně připravení, silní, odolní. Nejde ale jen o fyzickou sílu, spíš o hlavu. Máme před sebou něco, čeho chceme dosáhnout, a potřebujeme si za tím jít mnohem rázněji,“ prohlásil sparťanský kouč Lars Friis po nedělním fiasku s Jabloncem.

Pokud by v neděli v druhém kole nadstavby sparťané Jablonec porazili, měli by zajištěnou účast nejhůř v druhém předkole Konferenční ligy. I remíza by jim dávala takřka stoprocentní jistotu.

Kdy Spartě hrozilo, že bude bez pohárů 1995/1996: v lize obsadila čtvrté místo, účast v Evropě zachránila triumfem v poháru nad Drnovicemi. 2005/2006: v lize až pátí s velkou ztrátou, ve finále poháru proti Baníku rozhodl penaltový rozstřel. 2017/2018: v lize až páté místo, do Evropy pomohla Slavia, která vyhrála pohár a v lize skončila druhá.

Ale tři kola před koncem sezony je rozdíl mezi nimi a pátým Jabloncem jen pět bodů. O víkendu sparťany čeká derby v Edenu a severočeský tým hostí Olomouc. Lehce se tak může stát, že za týden bude Jablonec ztrácet jen dva body. A v následujícím dějství jede Sparta do Ostravy...

A buďte si jistí, že i když slávisté titul už dávno oslavili, Spartu, která na ně ztrácí propastných dvaadvacet bodů, budou chtít za každou cenu pokořit a ponížit.

„Soustředíme se na to, abychom derby zvládli. Pak někteří hráči dostanou volno. Derby je největší zápas v Česku a i kdyby se nehrálo o nic, tak prostě tomu dáte všechno,“ zdůraznil slávistický kouč Jindřich Trpišovský. Už bez „dovolenkářů“ pojede Slavia další víkend do Jablonce...

To už se ale bude vědět, jak 14. května dopadlo finále poháru, které znamená druhou nejvýznamnější pozici pro nasazení do Evropy. Slavia jako šampion si zajistila účast v základní fázi Ligy mistrů.

Choreo sparťanských fanoušků před utkáním s Jabloncem.

Na tu si dělá zálusk i druhý tým nejvyšší soutěže, ale čeká ho kvalifikace už od druhého předkola. Aby hrál aspoň Konferenční ligu, musí během července a srpna zdolat alespoň jednoho protivníka. To vítěz poháru jde do závěrečné předkola Evropské ligy. A kdyby v něm neuspěl, přesune se do základní fáze Konferenční ligy.

Pikantní je, že na pohárovém triumfu Sparty má velký zájem právě Jablonec. Pokud se mu nepodaří sparťany do konce sezony předstihnout, Evropu mu zajistí jen její finálové vítězství.

Že budou sparťané bez pohárů, akutně hrozilo před sedmi lety. Pod trenérem Andreou Stramaccionim od začátku v lize ztráceli, z Mol Cupu vypadli v osmifinále po domácí prohře s Baníkem. Drhlo to i pod Pavlem Hapalem, který italského kouče nahradil v úvodu jara. Konečná pátá příčka pohárová nebyla, Spartě pomohl vývoj v domácím poháru, kdy se do finále probily druhá Slavia s třetím Jabloncem. A do Evropy tak mohl i pátým tým tabulky.

V závěru jara 2006 bylo její poslední šancí vítězství v českém poháru, ve finále v Liberci proti Ostravě měla velkou převahu i šance, ale rozhodl až penaltový rozstřel. Kdyby v něm sparťané neuspěli, v Evropě by následující sezonu nestartovali.

A podobné to bylo i o deset let dřív. Opět nepovedená ligová sezona, kterou Sparta zakončila na čtvrtém místě jedenadvacet bodů za mistrovskou Slavií, ale v domácím poháru válela. Ve čtvrtfinále vyřadila Slavii, v Teplicích dala čtyři góly a ve finále smetla 4:0 Drnovice, když ve svém posledním zápase před přestupem do Lazia Řím exceloval Pavel Nedvěd, autor dvou branek. Díky tomu mohla hrát tehdejší Pohár vítězů pohárů.