Priske zamával, jeho asistent Friis povýšil. Kam se teď vydá Sparta?

Sportovní šéf fotbalové Sparty věděl dopředu, že ztrácí nejdůležitějšího muže. Dostal za něj sice odstupné šedesát milionů korun, ale není to rozhodně tolik, na kolik by Brian Priske přišel, kdyby kopal uprostřed hřiště nebo dával krásné góly. Klíčoví hráči v nejprestižnějších soutěžích na sobě nosí cenovky s devíti nulami, nikoli se šesti.

Priske se Spartou vyhrál tři trofeje během dvou let, klub vytáhl z bláta. Tím pádem je jasné, že odchází trenér, který pomohl vymyslet koncepci, dal mužstvu řád, grácii, sebevědomí, pospolitost, energii a hlavně naučil Spartu stabilně vyhrávat.

Možná vás taky napadá, jestli mužstvo od příští sezony zachová hecovací kolečka, ve kterých pár minut po zápasech hodnotilo, co se právě na hřišti přihodilo a jakou odezvu to přineslo. Hráči a realizační tým se pokaždé uprostřed hřiště chytili a pověděli si (v angličtině), co se jim povedlo a v čem se musí zlepšit. Bez Priskeho to bude jiné, on už si slovo nevezme, protože kývl Feyenoordu Rotterdam.

Ale jaké to bude bez něj?

„Klíčem je kontinuita,“ pravil boss Rosický.

Upřímně, Priske se nezachoval tak, jak by se od dánského sympaťáka čekalo. Nehrál úplně fér, protože s Feyenoordem začal vyjednávat, aniž to Spartě přiznal. To se nedělá, i když je jasné, že smlouva se slavným nizozemským klubem mu otevírá úplné jiné možnosti.

Zaprvé v září rovnou zamíří do Ligy mistrů a bude na očích anglické lize, která si v progresivních klubech zpravidla hledá nové trenéry. Těžko se Newcastle nebo Arsenal zadívá do Sparty, nota bene, když s ní Priske nezvládl jedinou osudovou příležitost: v březnu zkusil hrát otevřeně s Liverpoolem osmifinále Evropské ligy a dostal strašlivě naloženo. Jedenáct gólů za 180 minut bylo ještě milosrdných.

Jeden ze sparťanských asistentů Lars Friis.

Ale koukejme dopředu. Kudy se vydá Sparta bez Priskeho?

Nehledě na to, že může zmizet ještě víc tuplovaných mistrů.

Krejčí, Birmančevič, Vitík, Haraslín, Vindahl... O všechny je eminentní zájem v cizině a také oni se chtějí posunout.

I kdyby přestoupil jen jeden, pořád to bude potíž. Aby po Priskem nezůstalo prázdno, musí Sparta na první pokus trefit nového šéfa. Mezi českými trenéry nehledala, když jí předloni vyšel zahraniční koncept. A asistent Lars Friis může být správné řešení.

„Nejdůležitější pro nás bylo pokračovat v práci podle jasně nastaveného klubového systému. Proto jsme zvolili Larse,“ nastínil Rosický, jak se Sparta rozhodovala.

Ač na to Friis se svým kulatějším tělem nevypadá, je plný energie a umí se do toho opřít. Motivuje, hledá chybějící detaily, neustále se sluchátky v uších vnímá rady zvenčí. Taky se umí rozčílit a klidně provokovat, když na to přijde nebo se cítí být v právu.

A taky je Dán. Sám říká: „Dobré věci se dějí těm, kteří tvrdě dřou a nikdy se nevzdávají.“

Jeho kariéra není obyčejná, protože se učil od originálních šéfů. V dánském Midtjyllandu a anglickém Brentfordu trénoval pod dohledem vizionáře Rasmuse Ankersena, jenž sveřepě lpí na datech a analýzách. Do toho roky naslouchal, co mu říkal Priske, který si ho ostatně v prosinci 2022 vyžádal jako nového asistenta. Jak všichni vědí, vznikly z toho dva sparťanské tituly. „Když dostanete takovou nabídku, není nad čím přemýšlet. Tím spíš, že znám prostředí a všechny kolem,“ prohlásil Friis.

Sportovní ředitel Tomáš Rosický a nový hlavní kouč sparťanských fotbalistů Lars Friis po podpisu smlouvy.

Teď bude na Spartě, aby neustoupila, poslouchala a zůstala dál hladová. V lize hlavně díky kouči Priskemu využila toho, že se konkurenční Slavia nasytila a Plzeň zrovna prožívala složitější fázi bez peněz. Následující sezona, která startuje krátce po Euru, přinese šampionům přímý postup do Ligy mistrů, což je jednoznačný cíl, za kterým musí Lars Friis kráčet.

Brian Priske si to za pár týdnů odfajfkuje ve Feyenoordu. Za odměnu, kterou si ve Spartě odpracoval.