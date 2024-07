Friis po další výhře: Máme silné základy, ale ještě jsme ničeho nedosáhli

„Jsem skutečně šťastný a taky hrdý na kluky, jak se nám povedlo odstartovat sezonu. Ale připomínáme sami sobě, že jsme v letošním ročníku ještě ničeho nedosáhli. Víme však, že máme silné základy, na kterých můžeme stavět,“ povídal osmačtyřicetiletý chlapík. O čem ještě mluvil?

O zápase Po přestávce vyšly z kabiny dva různé týmy, náš i teplický. Ale nemyslím si, že jsme odehráli špatný první poločas. Investovali jsme do něj hodně sil. Utkání bylo náročné, stálo nás hodně běžecké energie. Takhle musíme proti podobným týmům hrát, budeme je potkávat, bude se to opakovat. Hrají kompaktně, sází na protiútoky. Hráčům jsem v kabině říkal, ať běhá balon a soupeř, ať držíme pozice a zkoušíme se dostat do situací jeden proti jednomu u postranních čar. A v poklidu se držet našeho plánu.

O trpělivosti Rozhodla dnes na sto procent. Byli jsme schopní udržet klid celý zápas. To jsou přesně věci, které probíráme na Strahově, které pilujeme každý den. Jsou to jednotlivé detaily, ve kterých se snažíme být ještě lepší. Typově jestli vám chodí přihrávka na nohu, se kterou půjdete spíš do obranné fáze, nebo na nohu, z níž můžete založit ofenzivní akci. Musím říct, že jsem hrdý na kluky, jak utkání zvládli.

O startu Nebylo to nejsnadnější. Je za námi kostrbaté předsezonní období. Máme ale plán, následujeme ho, řídíme se jím. Zatím to vypadá velmi dobře. Každého hráče můžeme mít v rotaci, tím se navyšuje konkurence v týmu. To je důležité. Potřebujeme plnou sílu v kádru, protože máme zápas co tři dny a je nutné hrát v každé pasáži s intenzitou. Ta je pro naši hru klíčová.

O variabilitě Můžeme vybírat hráče, kteří sedí v konkrétní moment na konkrétní pozici. V tomhle ohledu bych asi zmínil Suchomela, kterého jsme o poločase střídali. Já s ním byl spokojený, nedali jsme tím hráči signál, že bychom ho chtěli sundat kvůli jeho výkonu. Ale to, že máme Preciada, nám nabízelo jinou typologii pro druhý poločas a na unaveného soupeře. V tom je naše výhoda.

O navrátilcích Preciado i Kairinen vypadají dobře. I s ohledem na to, že Kairinen nám kvůli zranění chyběl dlouho. U Preciada je to jiný případ, ten s reprezentací Ekvádoru odehrál šampionát Copa América. Jsou v režimu návratu do plné zátěže. Což je složitější, protože hrajeme každé tři dny utkání a tolik netrénujeme. Když máme prostor potrénovat i s nimi, uděláme to. Když máme prostor dát jim zápasové minuty, snažíme se je vytěžit. Ale nesmíte to brát tak, že bychom jim dávali minutáž jako dárek. Oni to musí rozbalit, musí se s tím popasovat. Díky jejich návratu máme plno herních možností.

O Kairinenovi Co se týče Kaana, máme dobrý lékařský úsek i fitness tým pod vedením Christiana Clarupa, kteří se starají o hráče zraněné nebo po zranění. Zároveň musíme říct, že je to o Kaanovi samotném, protože je to jeden z největších profesionálů, jaké jsem potkal. Jak se stará o tělo, to je úžasná věc. Když se o tělo staráte ne až po zranění, ale už před ním, tak vám to pak vrátí.