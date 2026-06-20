Odchází nám lídři, ale rostou noví. Sivok o sparťanské sezoně bez titulu i změnách

Sparta bude v příští sezoně hladovější. To je hlavní přání Tomáše Sivoka. V kabině chce vidět víc vítězných typů a těší se na další kousky od osmnáctiletého Huga Sochůrka. „Když vidíte, co umí s míčem, a jak inteligentně řeší situace, koukáte na to s otevřenou pusou,“ chválí.
Dvaačtyřicetiletý bývalý kapitán národního týmu i klubu z Letné rozebírá minulý ročník, kdy Sparta brala druhé místo v lize, skončila v osmifinále Konferenční ligy a ve čtvrtfinále domácího poháru.
Sezona bez titulu znamená pro Spartu neúspěch. Co loňskému ročníku chybělo?
Poslední dvě sezony byly podobné. Začátek se nám povedl, dostali jsme se přes předkola do Ligy mistrů a o rok později do Konferenční ligy, ale kolem října až listopadu přišla krize. Měli jsme dost zranění, i když to loni nebylo tak masivní jako rok před tím. Uvnitř klubu jsme si to vyhodnotili. Když to zjednoduším – měli jsme v týmu nedostatek souvislého chtíče po vítězství. Dokázali jsme podávat dobré výkony, ale ti nejlepší je opakují každý zápas dlouhodobě.
Papírově to bude hodně těžké. Naši potenciální soupeři mají daleko větší rozpočty. Nebudeme favority, ale Evropu máme jistou, což nám dává klid.