Defenziva Teplic hořela i na Spartě. Frťala: Z ofenzivního stylu necouvneme

„Nepere se to ve mně vůbec! Plzeň i Sparta jsou české velkokluby, to musíme respektovat. Na Letné jsme přispěli k hezkému utkání, vytvořili si pět šancí, to je dobrá vizitka. Chyběla jen efektivita,“ litoval po porážce 1:4 na Spartě teplický trenér.
Takže ve vás nepřevládá zklamání z té nepovedené defenzivy?
Samozřejmě jsme mohli tohle utkání pojmout tak, že budeme hrát v hlubokém bloku a vyrážet k protiútokům. Ale jestli se chceme držet toho, co jsme si před sezonou nastavili, to znamená být odvážnější a ve fotbalovosti se posunout o nějaký level výš, tak se toho musíme držet.
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Sparta - Teplice 4:1, domácí rozhodli v závěru půle, zářil křídelník Alcócer
Jak hodnotíte zápas se Spartou?
Je to tým, který si dokáže vypracovat gólové příležitosti, a to nejen proti nám. Viděli jsme to i v dalších utkáních, z nichž jsme čerpali, třeba proti Lyonu. První poločas tam byl z naší strany strach, byli jsme strašně daleko od jejich křídel. Když jsme vyrovnali díky Lukášovi Marečkovi na 1:1, hned to vypadalo jinak. Celkově jsme si vypracovali tři čtyři gólové příležitosti. Ve druhém poločase tam byla dvacetiminutová pasáž, v níž jsme měli další dvě gólovky. Chyběla nám efektivita, ale nechceme z toho couvat. Na druhé straně je mi líto Trmyho (brankáře Matouše Trmala), který dostal za dva zápasy 9 gólů. To je vizitka defenzivy, v tom jsme zase propadli.
Proč měl tým na Letné zpočátku strach? Za sebou jste měli skvělý ligový rozjezd, byli jste bez porážky. A sparťané naopak klopýtali.
Hráčům se snažím zdůrazňovat, aby strach byl přítel a kamarád. V situacích jeden na jednoho, v těch náběhových akcích, to hlavně v úvodu nebylo z naší strany kvalitní. Ale když jsme si pak dokázali, že se také můžeme dostat za jejich obranu, tak naše sebevědomí rostlo. Možná nás trochu pohltila i ta atmosféra tady na Letné, která byla fantastická. Abychom byli Spartě ještě zdatnějším soupeřem, co se týká výsledku, museli by všichni hráči podat stoprocentní výkon. A to tak tentokrát určitě nebylo.
V závěru byl vyloučený obránce Ladislav Takács po faulu na pronikajícího Karabce. Nebyl to zbytečný zákrok?
Neviděl jsem ten záznam. Pro mě je nejdůležitější, aby Karabec neutrpěl zranění, což se snad nestalo. Tu červenou kartu musíme jen respektovat. Hra mohla být už dávno přerušená dřív, předtím jsme prohráli z mého pohledu dva jednoduché souboje a Laco chtěl zamezit tomu, aby z toho nevznikla gólová šance.
Jak vstřebáte první porážku v nové ligové sezoně?
Tyhle zápasy se Spartou či Plzní nás strašně posouvají, ta kvalita, rychlost a provedení, to je na úplně jiné úrovni. Plácat se, že jsme uhráli remízu s Plzní a zvládli ta předešlá utkání, to je hezké, ale čeká nás ještě opravdu hodně práce. Sparta nám ukázala, že má obrovsky kvalitní tým a ta porážka je adekvátní tomu, co jsme tady předvedli.
Hlavně se zase nezačít bát. Zůstat aktivní, zlepšit obranu, velí „kanonýr“ Mareček
Ze svátečního střelce v kanonýra se na sklonku kariéry mění fotbalový záložník Lukáš Mareček. V úvodních třech ligových kolech nasázel teplický veterán tři góly, na stejný počet přitom předtím potřeboval pět let! A celkově se za 16 sezon v 299 zápasech v nejvyšší soutěži prosadil jen devětkrát.
„Od kluků v kabině ze srandy slyším, jestli budu útočit na krále střelců. Jsem rád, že mi to tam padá a snad to nepřestane, jen je škoda, že můj gól proti Spartě nepřinesl i nějaký bod,“ mrzela šestatřicetiletého středopolaře porážka na Letné 1:4.
Jeho trefa na Spartě byla výstavní – napřáhl z 35 metrů a střelou k tyči překvapil brankáře Surovčíka. Ač bývalý sparťan, svůj gól na 1:1 si Mareček i emotivně oslavil. „Samozřejmě mi to hlavou problesklo, ale když se mi povedlo vyrovnat na 1:1, tak ty emoce bylo trošku těžší uhlídat. Oslavil jsem to pořádně, ale není to nic proti Spartě. Pořád k ní chovám velký respekt,“ tvrdil hráč, jenž rudý dres oblékal v letech 2013 až 2018.
Jeho gólová paráda nakonec vyšla vniveč, domácí zlomili Teplice dvěma góly ještě do poločasu. „Jeli jsme sem s tím, že nemáme co ztratit a můžeme jen překvapit. V zádech jsme měli dobré výsledky, řekli jsme si, že budeme vycházet z pevné defenzivy. To se bohužel nepovedlo a Sparta nás za to potrestala, na bodový zisk to tentokrát nebylo,“ uznal Mareček.
Už v domácí přestřelce s Plzní (5:5) teplická defenziva hořela a podobné to bylo i na Letné. „Souhlasím, že devět gólů za dva zápasy je moc, přestože to bylo proti dvěma top týmům v lize. Je potřeba se nad tím zamyslet a do dalších zápasů jít ze zabezpečené obrany, ale zároveň se nesmíme začít bát aktivity v ofenzivě, což nám přináší ovoce,“ varuje zkušený záložník před návratem k opatrnému hernímu stylu.
Teplice už před startem ligy ohlásily změnu, kouč Zdenko Frťala chce po týmu více odvahy i kreativity. Ve hře dopředu došlo k výraznému posunu, tým dal za čtyři zápasy 10 gólů a na ofenzivu slyší chválu ze všech stran. Ovšem s deseti inkasovanými brankami zase patří k nejhorším týmům v nejvyšší soutěži.
„Nevím, jestli je to daň za to, že hrajeme aktivněji a fotbalověji. Chtěli jsme změnit styl, což se povedlo, ale neznamená to, že nebudeme bránit a podceňovat situace, z nichž nás soupeři trestají. Na tom musíme zapracovat, ale nemůžeme ustupovat z toho, co jsme si nastavili. Určitě po jedné prohře zase nezačneme jen bránit a hrát na náhodu dopředu,“ slibuje Mareček.