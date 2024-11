Gesto Sparty za drahé lístky: co fanoušek hostů, to 500 korun na charitu Teplic

Kauza předražených narozenin má nečekané rozuzlení, fotbalová Sparta předvedla vůči hostům z Teplic smířlivé gesto. Jejich fanoušci si stěžují na vysoké ceny vstupenek do kotle, takže za každého z nich pošle mistrovský klub pět set korun do Nadačního fondu FK Teplice. Sobotní ligový zápas na Letné je výroční, Spartě bude 131 let.