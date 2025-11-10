Chance Liga 2025/2026

Doma. V plné palbě. Sparťané drželi míč, obehrávali. A stejně zase ztratili

David Čermák
  6:26
Když nic jiného, aspoň to nebyla vyložená nuda. Ale není to pro fotbalovou Spartu příliš nízká meta? A co z toho vlastně má? Nic. Tedy vlastně bod, abychom byli přesní – jenže to pro ni v současné situaci není zisk, ale nesmírně nepříjemná ztráta. Doma s Teplicemi 2:2? To je málo. Zoufale málo!
Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti Teplicím. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Sparťanský kouč Brian Priske.
Sparťanský záložník Patrik Vydra slaví svůj gól se spoluhráčem Albionem...
Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič se drží za hlavu v utkání proti...
Sparťanský wingbek Angelo Preciado si hlídá míč před Matejem Rizničem z Teplic.
10 fotografií

„Takové zápasy musíme vyhrávat,“ mračil se trenér Brian Priske. „Není to dobrý výsledek a taky výkon byl podprůměrný.“

Hlavně za první poločas by Sparta zasloužila vypískat. Po pěti minutách vedla, Teplice jí pomohly vlastním gólem, ale pak veškerou její snahu spláchl déšť. Však se i Priske před televizní kamerou zlobil: „Neměli jsme takovou vůli vyhrát, neukázali jsme, že tři body opravdu chceme. Nebyli jsme dost dobří, což platilo i před týdnem v Karviné. Nejsem spokojený.“

Jak by mohl být? Je toho málo, co teď Spartě ladí. Sezonu sice odstartovala velmi slušně, ale postupně odpadá a skoro se nechce věřit, kolik toho za poslední týdny zvládla prošustrovat.

Priske po další ztrátě: Neviděl jsem touhu po vítězství, musíme zase zažehnout oheň

Od pátého října odkopala sedm utkání, jen jednou vyhrála. Čtyři remízy plus dvě porážky, to je bída.

Tabulku po vítězství ve šlágru s Plzní vedou rivalové ze Slavie o dva body.

A Sparta musí hledat novou cestu, protože to vypadá, že ji soupeři prokoukli. Chytit se teď může jen standardek, které ji zachránily i v neděli. K první trefě přišla sice trochu se štěstím, ale po mazaně rozehraném rohu. Vyrovnání na 2:2 zase zařídila prudká hlavička Vydry po Haraslínově standardce.

Vlastně až v tu chvíli, čtvrt hodiny před koncem, Sparta aspoň trochu přitopila. Kouč Priske nechal na hřišti jen dva obránce, všechno hnal vpřed, Sparta se před bránu tlačila, ale vyloženou šanci neměla.

Takže se zase opakoval scénář, který už lehce nudí.

Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič se drží za hlavu v utkání proti Teplicím.

Sparťané drží míč, obehrávají, hledají skulinky, zvládnou se prokombinovat na dostřel, ale co pak? V neděli drželi míč 74 procent času, posbírali třicet doteků ve vápně soupeře, ale stejně nebyli nebezpeční. Podobně jako před týdnem v Karviné, podobně jako ve čtvrtek v Konferenční lize s polským Rakówem.

Přitom tentokrát měla Sparta zdánlivě nejlepší výchozí pozici. Na soupeře ze spodku tabulky, který vyhrál jediný z posledních deseti utkání, Priske nasadil to nejlepší, co má k dispozici včetně kapitána Haraslína, který po uzdravení odkopal poprvé celý zápas.

Jenže největší slávu si sparťané odškrtli už před výkopem: nad hřištěm svištěly vrtule helikoptér, hrála státní hymna a v návaznosti na pondělní Den válečných veteránů tribuny minutou ticha uctily památku padlých vojáků.

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Předprogram k takzvanému Zápasu cti připravila Sparta dokonale, body sbírá i jinde: po Atlétiku Madrid se stala teprve druhým klubem s prestižním certifikátem za přístupnost pro handicapované fanoušky.

Jenže na hřišti strádá čím dál víc.

Viděli jste, jak nedůsledně bránila u vyrovnávacího gólu Teplic? Nebo jakou dálnici nechala rozběhnutému Radostovi, aby po hodině otočil skóre?

Nedělní zápas poodhalil, že problémy ji zdaleka netíží jen vpředu, kde se dříč Kuchta pořád trápí a střelec Rrahmani čeká na gól už přes měsíc. Trablů mají sparťané fůru, a pokud je brzy nezvládnou vyřešit, na špici se sotva udrží.

Vstoupit do diskuse

16. kolo

Kompletní los

15. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
2. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Lewandowski nasázel hattrick, Barcelona se dotáhla na čelo. Real jen remizoval

Barcelonský útočník Robert Lewandowski se raduje ze svého gólu.

Fotbalisté Realu Madrid ve 12. kole španělské ligy remizovali 0:0 s Vallecanem a podruhé v sezoně ztratili body. Střelecky naprázdno vyšli podruhé během posledních pěti dnů, v Lize mistrů prohráli na...

9. listopadu 2025  18:33,  aktualizováno  23:26

Fanoušci mě zase milovali, smál se Chorý. K Plzni mám respekt, rád se sem vracím

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví se spoluhráči svůj gól proti Plzni.

Ačkoliv své dva góly proti bývalému týmu nijak zvlášť emotivně neslavil, z tribun celý zápas slyšel pískot. A občas i mnohem horší věci. „Jsem odolnej, spíš si to užívám, než abych byl naštvaný. Bylo...

9. listopadu 2025  22:26

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

9. listopadu 2025  20:45,  aktualizováno  21:01

Šlágr v režii City, Haaland se přiblížil milníku. Villa nadělovala, Newcastle padl

Fotbalisté Manchesteru City se radují z trefy Erlinga Haalanda.

Hlavní tahák 11. kola anglické ligy se proměnil v jednoznačnou záležitost. Manchester City porazil Liverpool 3:0 a poskočil na druhé místo v tabulce, o čtyři body za vedoucí Arsenal. Obhájce titulu...

9. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno  20:11

Priske po další ztrátě: Neviděl jsem touhu po vítězství, musíme zase zažehnout oheň

Sparťanský kouč Brian Priske.

Nepovedený zápas s Teplicemi (2:2) hodnotil v době, než v Plzni začal ligový šlágr mezi domácí Viktorií a Slavií. To byla Sparta ještě v tabulce první. „Naše pozice je pořád dobrá, i když mohla být...

9. listopadu 2025  19:36

Olomouc - Pardubice 2:0, Sigma rozhodla v závěru, rozhodčí rozdali hned tři červené

Olomoucký útočník Daniel Vašulín se raduje z gólu proti Pardubicím.

Dlouho to vypadalo, že oba týmy odejdou z 15. kola nejvyšší fotbalové soutěže smírně, nakonec však Olomouc v závěru udeřila. A to hned dvakrát, nejprve se trefil hlavou Vašulín, na něhož z penalty...

9. listopadu 2025,  aktualizováno  18:27

Liberec se rozjel, Kováč chválil: Tohle jsme potřebovali! Snad Mahmič zůstane do léta

Liberecký trenér Radoslav Kováč

Před dvěma týdny odcházeli fotbalisté Liberce po domácí prohře s Jabloncem ze hřiště jako spráskaní psi a vyslechli si nadávky fandů. Od té doby se hodně změnilo: Slovan vyhrál na Slovácku 3:0,...

9. listopadu 2025  18:19

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

9. listopadu 2025  14:38,  aktualizováno  17:39

Zbrojovka přezimuje první s náskokem pěti bodů, Vlašim roznesla Ústí sedmi góly

Hráči Zbrojovky Brno slaví gól v pohárovém zápase s Teplicemi.

Fotbalisté brněnské Zbrojovky zvítězili v 16. kole druhé ligy na hřišti sparťanského B-týmu 3:0. Svěřenci trenéra Martina Svědíka bodovali v soutěži podesáté za sebou a přezimují na prvním místě s...

9. listopadu 2025  12:47,  aktualizováno  16:16

Liberec - Karviná 6:0, exhibice domácích, hosté hráli od 13. minuty v deseti

Liberečtí hráči slaví vedení nad Karvinou.

Suverénní záležitost, krutá demolice. Zápas 15. kola první fotbalové ligy mezi Libercem a Karvinou patřil jednoznačně severočeskému týmu. Domácí vedli už od deváté minuty zásluhou Krollise, duel pak...

9. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  15:26

Dvě asistence rukou? Asi jsem první. Nikdo nás netlačil tolik jako Baník, přiznal Novák

Jablonecký obránce Filip Novák se chystá vhazovat.

Opět se ukázalo, jak je důležité míti Filipa Nováka, který umí házet dlouhé auty. Dobrá práce jabloneckého obránce vedla k trefě Lamina Jawa, která rozsekla utkání 15. kola fotbalové ligy proti...

9. listopadu 2025  11:15

Messi dotáhl Miami k postupu v MLS, ve čtvrtfinále narazí na Cincinnati s Buchou

Tadeo Allende slaví s Lionelem Messim gól Miami proti Nashvillu.

Dvěma góly a dvěma asistencemi zařídil Lionel Messi fotbalistům Interu Miami vítězství 4:0 v rozhodujícím třetím utkání osmifinále play off MLS proti Nashvillu. Dalším soupeřem floridského týmu bude...

9. listopadu 2025  10:30

