Doma. V plné palbě. Sparťané drželi míč, obehrávali. A stejně zase ztratili

„Takové zápasy musíme vyhrávat,“ mračil se trenér Brian Priske. „Není to dobrý výsledek a taky výkon byl podprůměrný.“
Hlavně za první poločas by Sparta zasloužila vypískat. Po pěti minutách vedla, Teplice jí pomohly vlastním gólem, ale pak veškerou její snahu spláchl déšť. Však se i Priske před televizní kamerou zlobil: „Neměli jsme takovou vůli vyhrát, neukázali jsme, že tři body opravdu chceme. Nebyli jsme dost dobří, což platilo i před týdnem v Karviné. Nejsem spokojený.“
Jak by mohl být? Je toho málo, co teď Spartě ladí. Sezonu sice odstartovala velmi slušně, ale postupně odpadá a skoro se nechce věřit, kolik toho za poslední týdny zvládla prošustrovat.
Priske po další ztrátě: Neviděl jsem touhu po vítězství, musíme zase zažehnout oheň
Od pátého října odkopala sedm utkání, jen jednou vyhrála. Čtyři remízy plus dvě porážky, to je bída.
Tabulku po vítězství ve šlágru s Plzní vedou rivalové ze Slavie o dva body.
A Sparta musí hledat novou cestu, protože to vypadá, že ji soupeři prokoukli. Chytit se teď může jen standardek, které ji zachránily i v neděli. K první trefě přišla sice trochu se štěstím, ale po mazaně rozehraném rohu. Vyrovnání na 2:2 zase zařídila prudká hlavička Vydry po Haraslínově standardce.
Vlastně až v tu chvíli, čtvrt hodiny před koncem, Sparta aspoň trochu přitopila. Kouč Priske nechal na hřišti jen dva obránce, všechno hnal vpřed, Sparta se před bránu tlačila, ale vyloženou šanci neměla.
Takže se zase opakoval scénář, který už lehce nudí.
Sparťané drží míč, obehrávají, hledají skulinky, zvládnou se prokombinovat na dostřel, ale co pak? V neděli drželi míč 74 procent času, posbírali třicet doteků ve vápně soupeře, ale stejně nebyli nebezpeční. Podobně jako před týdnem v Karviné, podobně jako ve čtvrtek v Konferenční lize s polským Rakówem.
Přitom tentokrát měla Sparta zdánlivě nejlepší výchozí pozici. Na soupeře ze spodku tabulky, který vyhrál jediný z posledních deseti utkání, Priske nasadil to nejlepší, co má k dispozici včetně kapitána Haraslína, který po uzdravení odkopal poprvé celý zápas.
Jenže největší slávu si sparťané odškrtli už před výkopem: nad hřištěm svištěly vrtule helikoptér, hrála státní hymna a v návaznosti na pondělní Den válečných veteránů tribuny minutou ticha uctily památku padlých vojáků.
Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance
Předprogram k takzvanému Zápasu cti připravila Sparta dokonale, body sbírá i jinde: po Atlétiku Madrid se stala teprve druhým klubem s prestižním certifikátem za přístupnost pro handicapované fanoušky.
Jenže na hřišti strádá čím dál víc.
Viděli jste, jak nedůsledně bránila u vyrovnávacího gólu Teplic? Nebo jakou dálnici nechala rozběhnutému Radostovi, aby po hodině otočil skóre?
Nedělní zápas poodhalil, že problémy ji zdaleka netíží jen vpředu, kde se dříč Kuchta pořád trápí a střelec Rrahmani čeká na gól už přes měsíc. Trablů mají sparťané fůru, a pokud je brzy nezvládnou vyřešit, na špici se sotva udrží.