Haraslín zpátky v gólovém vagonu. Slavia? Koukáme hlavně na sebe, řekl v Teplicích

„Měli jsme velkou převahu, ale nezabili jsme soupeře druhým gólem. Každý zápas proti Teplicím je takový, že my dominujeme na míči a oni jsou silní v brejcích. Vyvarovali jsme se toho, co jsme dělali špatně na podzim při remíze 2:2. Druhý gól nepřišel, ale pak je důležité vedení ubránit. A to se podařilo,“ zdůraznil Haraslín.
Nepříliš aktivní první poločas prolomil efektním sólem ve vápně, kde se pořád ne a ne naštelovat na střelu, až protančil kolem několika soupeřů a zamířil do protipohybu gólmana Trmala.
Teplice - Sparta 0:1, hosté zvládli tlak v závěru, rozhodl kapitán Haraslín
„Chtěl jsem to druhým dotykem klasicky obstřelit, ale míč mi začal skákat, tak jsem musel v akci pokračovat. Jsem rád, že to tam padlo. Na takovém terénu to chtělo klid, který mi asi chyběl v předchozích zápasech,“ uznal Haraslín.
Neopomněl ocenit asistenta, sedmnáctiletého záložníka Huga Sochůrka, který na jaře naskočil v podstatě z nouze a pomalu se z něj stává klíčová postava finiše sezony. Uprostřed hřiště dodává klid, v posledních týdnech už sbírá i body.
Po asistenci proti Karviné má po neděli další zápis.
„Dostal jsem od Huga výbornou průnikovou přihrávku. Takové balony potřebujeme. A Hugo? Šanci si zaslouží. Bije se o ni na tréninku. Připomíná mi spoluhráče z reprezentace Stana Lobotku, nebojí se hrát. Vypadá, jako by měl odehraných 100 zápasů v lize a dalších 50 v Evropě. Doufám, že se nezastaví a bude dál růst,“ pochválil talentovaného mladíka, který mu nahrál na jedenáctý gól v sezoně.
Lukáš Haraslín ve Spartě
ligové góly a asistence
2025/26: 11 gólů a 5 asistencí
2024/25: 11 gólů a 3 asistence
2023/24: 12 gólů a 5 asistencí
2022/23: 7 gólů a 5 asistencí
2021/22: 4 góly a 6 asistencí
Z toho šest jich dal na jaře. Po vítězství 5:2 nad Baníkem z konce února ale dlouho nic. A jak přestal dávat góly, Sparta uvadala i výsledkově.
„Pak jsem se trefil v reprezentaci, což se taky počítá. Samozřejmě jsem tam měl nějaký výpadek, ale jsem rád, že jsem pomohl mužstvu k důležitým třem bodům,“ kývl.
Podobnou střeleckou smůlu měl i na podzim, kdy neproměňoval ani běžně jasné příležitosti. Což si připomněl i minulý týden s Karvinou.
„Kdybych tam dal tři góly, nikdo by nic neřekl. Měl jsem tam své situace, ale vyřešil jsem je špatně. Na druhou stranu, kdybych dal s Karvinou hattrick, možná bych nedal na 1:0 a zápas bychom nevyhráli. Je to občas zvláštní, ale v první řadě je pro mě klíčové se do těch situací vůbec dostávat. Pak už je jenom na mně, jak si s nimi poradím,“ vysvětlil slovenský reprezentant.
Sparta tak díky němu potřetí v řadě zvítězila a dvě kola před koncem základní části si upevnila druhou pozici. Má ještě na to, aby prohnala vedoucí Slavii?
„V první řadě koukáme sami na sebe a na zápasy, které můžeme ovlivnit naší vlastní hrou. Nepozastavujeme se moc nad tím, co je před námi nebo za námi. Do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát, a tak to bude do konce základní části a pak samozřejmě i v play-off.“