Chance Liga 2025/2026

Haraslín zpátky v gólovém vagonu. Slavia? Koukáme hlavně na sebe, řekl v Teplicích

  7:05
Už jen jediný gól mu chybí, aby vyrovnal své sparťanské ligové maximum. V doublové sezoně 2023/24 nastřádal dvanáct zásahů a pět asistencí, teď kapitán Lukáš Haraslín pomalu útočí na ještě vyšší čísla. V Teplicích rozhodl o vítězství 1:0 a trefil se po víc než měsíci. „Na jaře jsem naskočil do gólového vagonu, jenže pak přišly střelecké ‚suchoty’. Potřebujeme, abychom dávali góly všichni,“ líčil slovenský fotbalista.
Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín se raduje z gólu proti Teplicím. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Měli jsme velkou převahu, ale nezabili jsme soupeře druhým gólem. Každý zápas proti Teplicím je takový, že my dominujeme na míči a oni jsou silní v brejcích. Vyvarovali jsme se toho, co jsme dělali špatně na podzim při remíze 2:2. Druhý gól nepřišel, ale pak je důležité vedení ubránit. A to se podařilo,“ zdůraznil Haraslín.

Nepříliš aktivní první poločas prolomil efektním sólem ve vápně, kde se pořád ne a ne naštelovat na střelu, až protančil kolem několika soupeřů a zamířil do protipohybu gólmana Trmala.

Teplice - Sparta 0:1, hosté zvládli tlak v závěru, rozhodl kapitán Haraslín

„Chtěl jsem to druhým dotykem klasicky obstřelit, ale míč mi začal skákat, tak jsem musel v akci pokračovat. Jsem rád, že to tam padlo. Na takovém terénu to chtělo klid, který mi asi chyběl v předchozích zápasech,“ uznal Haraslín.

Neopomněl ocenit asistenta, sedmnáctiletého záložníka Huga Sochůrka, který na jaře naskočil v podstatě z nouze a pomalu se z něj stává klíčová postava finiše sezony. Uprostřed hřiště dodává klid, v posledních týdnech už sbírá i body.

Po asistenci proti Karviné má po neděli další zápis.

„Dostal jsem od Huga výbornou průnikovou přihrávku. Takové balony potřebujeme. A Hugo? Šanci si zaslouží. Bije se o ni na tréninku. Připomíná mi spoluhráče z reprezentace Stana Lobotku, nebojí se hrát. Vypadá, jako by měl odehraných 100 zápasů v lize a dalších 50 v Evropě. Doufám, že se nezastaví a bude dál růst,“ pochválil talentovaného mladíka, který mu nahrál na jedenáctý gól v sezoně.

Lukáš Haraslín ve Spartě

ligové góly a asistence

2025/26: 11 gólů a 5 asistencí

2024/25: 11 gólů a 3 asistence

2023/24: 12 gólů a 5 asistencí

2022/23: 7 gólů a 5 asistencí

2021/22: 4 góly a 6 asistencí

Z toho šest jich dal na jaře. Po vítězství 5:2 nad Baníkem z konce února ale dlouho nic. A jak přestal dávat góly, Sparta uvadala i výsledkově.

„Pak jsem se trefil v reprezentaci, což se taky počítá. Samozřejmě jsem tam měl nějaký výpadek, ale jsem rád, že jsem pomohl mužstvu k důležitým třem bodům,“ kývl.

Podobnou střeleckou smůlu měl i na podzim, kdy neproměňoval ani běžně jasné příležitosti. Což si připomněl i minulý týden s Karvinou.

„Kdybych tam dal tři góly, nikdo by nic neřekl. Měl jsem tam své situace, ale vyřešil jsem je špatně. Na druhou stranu, kdybych dal s Karvinou hattrick, možná bych nedal na 1:0 a zápas bychom nevyhráli. Je to občas zvláštní, ale v první řadě je pro mě klíčové se do těch situací vůbec dostávat. Pak už je jenom na mně, jak si s nimi poradím,“ vysvětlil slovenský reprezentant.

Sparta tak díky němu potřetí v řadě zvítězila a dvě kola před koncem základní části si upevnila druhou pozici. Má ještě na to, aby prohnala vedoucí Slavii?

„V první řadě koukáme sami na sebe a na zápasy, které můžeme ovlivnit naší vlastní hrou. Nepozastavujeme se moc nad tím, co je před námi nebo za námi. Do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát, a tak to bude do konce základní části a pak samozřejmě i v play-off.“

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
