Sparťanský fanoušek, který by rád navštívil obě důležitá utkání, si stěžuje a nadává. Kluby by však vhodný termín, který by přímo v hledišti umožnil sledovat obě utkání, hledaly jen obtížně.

Že nejvýš postavený semifinalista po základní části odehraje pátý zápas ve středu 9. dubna doma, bylo rozhodnuto nejpozději 4. března po skončení základní části hokejové extraligy.

Fotbal a hokej v Praze úterý 8. dubna: Slavia – Olomouc (18.00, fotbalový pohár) středa 9. dubna: Sparta – Kometa Brno (18.30, semifinále hokejové extraligy), Sparta – Teplice (19.00, fotbalový pohár) čtvrtek 10. dubna: Bohemians – Plzeň (17.00, fotbalový pohár)

O devět dnů později los fotbalového poháru stanovil, že Sparta, Slavia a Bohemians nastoupí ve čtvrtfinále doma. V tu chvíli bylo jasné, že každé z pražských utkání se odehraje v jiný den už například kvůli zajištění bezpečnosti ze strany policie.

Ligová fotbalová asociace (LFA), která pohár řeší po organizační stránce, určila jako oficiální termín středu 2. dubna. Ale nikdo z klubů minulý týden hrát nechtěl.

Například Sparta logicky žádala, aby pohár nehrála třetí den po souboji s Plzní a tři dny před dalším těžkým soubojem s konkurentem o druhou příčku v Ostravě. Proto se pohárové čtvrtfinále posunulo na další týden.

Jako první už v úterý nastoupí Slavia proti Olomouci, jako poslední ve čtvrtek Bohemians proti Plzni. Při hledání termínu se musí brát i ohled na víkendovou ligu, v níž jsou hrací dny známy už týdny dopředu. Plzeň nastoupila proti Slovácku v neděli večer, takže by ve středu byla v nevýhodě.

„Při stanovování termínů a přesných časů výkopů zohledňujeme celou řadu faktorů, včetně konzultací s vysílatelem či bezpečnostními složkami, které se podílejí na organizaci jednotlivých zápasů. Pokud to situace dovolí, snažíme se v případě náročného programu přihlížet i k preferencím klubů tak, aby měly adekvátní množství prostoru na regeneraci mezi duely. To je i případ utkání Sparty s Teplicemi,“ poznamenal Pavel Jahoda, tiskový mluvčí LFA.

Sparta po sobotním duelu na Baníku a následné téměř 400 km dlouhé cestě chtěla mít o den delší prostor pro regeneraci a přípravu, proto potřebovala hrát nejdřív ve středu. A v tu chvíli se termínově potkala s hokejovým týmem.

„S kolegy z fotbalové Sparty jsme v pravidelném kontaktu. Vzniklé kolize se snažíme s předstihem řešit ve prospěch sparťanských fanoušků, protože naše cílové skupiny se prolínají. Bohužel v této fázi sezony máme velmi omezené možnosti k hledání řešení, které by uspokojilo všechny strany,“ poznamenal David Dinda, šéf marketingu hokejové Sparty.

Lze předpokládat, že na souběh utkání spíš doplatí fotbalisté, o hokejové semifinále je zájem obrovský.

„Samozřejmě, že chceme mít na stadionu plno, protože atmosféra mužstvu pomáhá. Při skládaní kalendáře se vždycky díváme na to, kdy hraje hokejová Sparta. Zároveň však musíme zohlednit především program našeho týmu,“ zdůraznil Ondřej Kasík, šéf komunikace fotbalové Sparty.

Jelikož jde o pracovní den, nešlo začátek jednoho ze zápasu posunout například na brzké odpoledne, kdy většina fanoušků pracuje.

Pokud semifinále hokejové extraligy mezi Spartu a Kometou dospěje k sedmému utkání, nedělní začátek se s výkopem ligového duelu sparťanských fotbalistů proti Mladé Boleslavi (15.30) už překrývat nebude.

„Na neděli jsme připravení, hokejová Sparta nás poprosila, aby případné sedmé semifinále s Brnem začínalo až od 18.30 a fanoušci stihli přejet,“ podotkl Petr Nitsche ze společnosti BPA, která je výhradním marketingovým partnerem hokejové extraligy.