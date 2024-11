Gesto mezi rivaly. Fandové Sparty chtěli teplickým přispět na drahé lístky

„Asi by Sparta byla hloupá, kdyby se nechovala tržně, když má na čekací listině na permanentku deset tisíc fanoušků. Obdivuhodné, můžeme jim jen závidět. A je jasné, že když je velká poptávka, může růst i cena,“ tvrdí teplický ředitel Rudolf Řepka. „Na druhou stranu jsme i my zaznamenali, že fanoušci Sparty to nevnímají až tak pozitivně.“

Podle šéfa fotbalových sklářů se tábory obou příznivců před vzájemným zápasem kontaktovaly. „Vzhledem k navýšení ceny pro naše diváky dostal náš fanklub informace od fanoušků Sparty, že jim chtějí přispět na cestu a vstupenky. Je vidět, že i oni jsou dobře nastavení a vnímají, že pro mimopražské fanoušky to může být svízelné. Chtěli pomoct,“ smeká Řepka a obdiv vyjadřuje i před teplickými vlajkonoši, kteří dar s díky odmítli. „Požádali sparťany, ať peníze dají na charitu. Ukazuje to, že i naši fanoušci, přestože se jim to moc nelíbí, jsou dobře nastavení a nechtějí jet na Letnou zadarmo.“

Kotelníci Teplic kvůli drahým lístkům mají dorazit do svého sektoru minimálně v košili a kravatě, aby byli za luxusní cenu luxusně oblečení. „Chytrá a inteligentní reakce na vysoké vstupné, které nám Sparta připravila,“ oceňuje ředitel teplického klubu.

Zdá se vám 600 korun za lístek na utkání Sparta - Teplice do sektorů hostů drahý? celkem hlasů: 137 Ano 91 %(124 hlasů) Ne 7 %(9 hlasů) Neřeším to 3 %(4 hlasy)

Velké gesto předvedl i teplický kouč Zdenko Frťala, fanouškům žluto-modrých pořídil dvacet lístků na Spartu ze svého. „Jen to dokládá, jak charakterově dobře nastaveného trenéra máme. Pamatuji si, že trenéři koupili fanouškům několik bas piv na cestu vlakem, ale že by jim platili vstupenky, to slyším poprvé. Ukazuje to, jaký má Zdenko vztah k fanouškům, ke klubu, k Teplicím. A že máme opravdu skvělého trenéra,“ je pyšný Řepka.

Rudolf Řepka, ředitel teplického fotbalového klubu.

Cenovou strategii Sparty, která v sobotu slaví 131. narozeniny, respektuje. I tak se spojil se sparťanským generálním ředitelem Tomášem Křivdou. „Vysvětlil mi pohnutky Sparty. Už s tím nemohli hýbat, mají výroční zápas, bohužel spadl na nás. Sparta pochopila, že v tomhle směru to asi neudělala ideálně, že to mohla nastavit líp,“ tlumočí Řepka pocity protistrany. „Sparta chápe naše argumenty. Uvidíme, jestli se do budoucna dokážeme domluvit na nějaké kompenzaci za tento zápas.“

Jak by mohla vypadat, zatím není jasné. „Shodli jsme se na slovíčku kompenzace, jestli bude finanční, vstupenková nebo jiný benefit, to ještě nevím.“ Každopádně se odškodnění nebude týkat sobotního zápasu. „To už Sparta udělat nemůže, spíš jde o nějaké nastavení do budoucna,“ uvažuje Řepka.

V Teplicích se platí za lístky na nejatraktivnější, tudíž i nejrizikovější zápasy nanejvýš 250 korun. „V Ústeckém kraji je to strop. Kapacita stadionu je poměrně vysoká, ale poptávka úplně není. Myslím, že cenu jsme trefili a je odpovídající.“

Teplický trenér Zdenko Frťala burcuje své svěřence.

Kauza s drahými lístky na Spartu ovšem cenovou debatu na teplických Stínadlech rozproudila. A týká se právě zápasů s pražskými „S“, při níž domácí pořadatelé vyhrazují soupeři větší část hlediště, než je povinná pětiprocentní kvóta.

„Víme, že naši fanoušci ani na tato utkání nevyprodají stadion, naopak příznivců Sparty a Slavie k nám jezdí hodně. Proto si říkáme, jestli by náhodou na tyto zápasy nemělo být daleko vyšší vstupné, protože lidé v hledišti nejsou především naši fanoušci. I když jsou z okolí, jsou to vyloženě sparťané a slávisté. Říkáme si, že Tepličané budou mít své permanentky a cena za jednotlivou vstupenku by byla navýšená. Bude to o podrobné diskusi, to téma se otevřelo právě teď,“ prozrazuje Řepka.

Pokud by k podobnému kroku vedení sáhlo, začal by platit až v příští sezoně. „Nechceme dělat kotrmelce a někomu něco vracet, snažit se o vendetu. Lístky na Slavii už prodáváme, Sparta tu už byla. Teď zvažujeme strategii na příští sezonu.“