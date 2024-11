Sparta - Teplice 1:1, domácí vedli po parádě Haraslína, pak nezvládli standardku

Mistr tak v lize nezvítězil už potřetí v za sebou, z posledních deseti soutěžních zápasů dokonce poosmé. V tabulce zůstává na čtvrtém místě za ostravským Baníkem, s nímž má stejně bodů.

Přitom to obzvlášť na startu druhé půle na žádný další smutek nevypadalo.

Byla to už několikátá šance, rychlý nástup do druhého poločasu. Když Kričfaluši srazil na roh jeden z prudkých centrů, uzdravený Haraslín, nejlepší hráč zápasu, hecoval do té doby lehce zmrzlé tribuny.

Měl to být velký den plný radosti a oslav. Sparta věnovala duel 131. výročí klubového založení. Nastoupila v historických černých dresech s velkým bílým S na hrudi, zorganizovala celostadionový ohňostroj, před utkáním ze středového kruhu šlehaly plameny, přicházeli vážení hosté.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Jenže následný fotbal dlouho moc nehřál. Po půli do toho ale sparťané šlápli.

Začali tlačit, kromě onoho vybojovaného rohu ještě pár dalších šancí přidali, včetně střel, které musel teplický Ludha řešit.

O chvíli později dostal Haraslín na levé straně na svůj vkus příliš prostoru. A byť předtím několikrát z podobné pozice selhal, teď už se nemýlil. Namířil si to na střed, našteloval ve vápně na pravačku a obstřelil gólmana na zadní tyč.

Je zpátky! jako by si letenské tribuny v tu chvíli ulevily.

Ale že by bylo rozhodnuto? Zdaleka ne.

Po hodině hosté vybojovali standardku, byl u toho znovu Haraslín, jenž se do sestavy vrátil poprvé od zápasu na Manchesteru City. Chyběl dlouhých pět zápasů, Sparta za uplynulé dva měsíce ani jednou nevyhrála.

Teď fauloval za žlutou kartu a toho Tepličtí využili. Bílek nacentroval z přímého kopu, balon ve vápně nikdo neodvrátil, vždyť se ještě stihl odrazit od země, než doputoval na hlavu nabíhajícího Knapíka. Ten ho hlavou doťukl do odkryté brány.

A mdlý stav byl zpátky. Haraslín navíc chvíli po vyrovnání střídal.

Obě strany většinu času nakopávaly, s míčem na kopačkách častěji hráli domácí, ale útoky zakládali pomalu a neúčinně. Obzvlášť v první půli, kdy na bránu šly jen dva pokusy, ani jeden nijak zvlášť nebezpečný.

To diváky mnohem víc vyděsil Peškův odkop směrem k brankáři Vindahlovi. Sice nejspíš nakonec mířil vedle, ale atmosféře nepomohl.

Hosté vyčkávali, zodpovědně dostupovali a často vystihovali laxní přihrávky ve sparťanských zadních řadách. Nebezpečný byl například Jásir, jenž po slabém Cobbautově odhlavičkování vyzkoušel Vindahlovu pozornost.

Sám belgický stoper střídal už po půl hodině, zřejmě kvůli svalovému zranění, a nahradil ho Vitík. Z původní stoperské trojice vydržel do druhé půle jen Panák, když Sörensena po pauze zastoupil Ross.

Je fakt, že druhá pětačtyřicetiminutovka byla od domácích o něco lepší, přestože rychle inkasovali. Snažili se rychle oklepat, přestáli krátký hlušší moment a chtěli se tlačit dopředu.

Velkou šanci měl Panák, který na zadní tyči hlavičkoval těsně nad břevno. Spartě se ale nedařilo kombinovat, hrozila především vzduchem, což si ale hosté zvládali vzhledem k vysoké obranné linii hlídat.

Hru se snažil oživit střídající Krasniqi, kouč Lars Friis do hry postupně poslal také Tuciho a Solbakkena. Ale výrazné zlepšení nepřicházelo. „Co je? Co je?“ bučely tribuny na pomalu kombinující domácí hráče. Divákům chyběl zápal a chuť, což Spartu sráží už několik utkání v řadě. Naposledy ztratila dobře rozehraný duel v Mladé Boleslavi.

Sparťanští fanoušci během zápasu s Teplicemi.

A i teď pomalu směřovala k dalšímu nezdaru. Sparťané se mohli konečně odpíchnout, ale trápení pokračovalo.

Nešlo to ani v závěru. Pokud byste čekali, že Sparta v nastavení soupeře zmáčkne a nedovolí mu vylézt z vápna, mýlili byste se. Takovým týmem už domácí dávno nejsou. A silná tvář se jim nevrátila ani po reprezentační přestávce.

Sparťanské oslavy tak podle úvodních představ nedopadly.

Fanoušci si před výkopem připravili několik choreografií, nad kotlem hořela pyrotechnika. Protilehlou tribunu pak ozdobil historický klubový název Královské Vinohrady.

Radostný moment překazil snad jen transparent v kotli, na němž příznivci poněkud ironicky vyjádřili kritiku: „Sparto, tyhle ceny nejsou veselý. Fanouškům za pyro pokuty a bany, sami si ho pak platíte na oslavy? Proti modernímu fotbalu!“ vzkázali v reakci na předzápasový ohňostroj a také na to, že se cena vstupného vzhledem k výročnímu utkání posunula do nejvyšší kategorie, na což vtipně reagovali i hostující příznivci. Ti do svého sektoru dorazili ve společenském oblečení, před odjezdem se potěšili také welcome drinkem.

A nakonec slavili zisk bodu na hřišti mistra.

Spartu v úterý čeká pátý zápas základní fáze Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid. A to bude další těžká zkouška.