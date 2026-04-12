Chance Liga 2025/2026

Priske o sparťanském objevu Sochůrkovi: On je voják! A Vojta? Gól už brzy dá

Petr Bílek
  20:00
Je mu teprve sedmnáct a fotbalovou ligu upoutává nejen křestním jménem, ale i svými výkony. Ve druhém zápase po sobě si Hugo Sochůrek ze Sparty připsal gólovou asistenci, po nedělním vítězství 1:0 v Teplicích si znovu vysloužil chválu trenéra Briana Priskeho. „On je voják!“ zalichotil mu dánský kouč, který na Stínadlech vyhrál vůbec poprvé.
Sparťanský trenér Brian Priske dává pokyny v zápase s Teplicemi. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Cloumala s vámi nervozita před posledním rohem Teplic, které minule v Plzni srovnaly v nastavení?
Každý, kdo má rád Spartu, cítil nebezpečí, když byl při posledním rohu nahoře i brankář. Ale kluci ukázali opravdu dobrou mentalitu, o které mluvíme už nějakou dobu, a mluvili jsme o ní i tento týden – pokud nedokážete zápas zavřít dřív a dát na 2:0 nebo 3:0, potřebujete ji. A každý na hřišti bojoval o každý míč, o každý centimetr prostoru.

Jak se vám ulevilo po Haraslínově gólu v první půli?
Když hrajete proti dobrému, organizovanému bloku, první gól je strašně důležitý. Prvních až 30 minut jsme hráli moc pomalu, což je bohužel v takových zápasech někdy také normální. Takže bylo příjemné vidět, že míč skončil v síti. Pak jsme měli zápas zabít, přidat druhý anebo i třetí gól. Bohužel šance jsme neproměnili, mohl skórovat Vojta a další. Nedokázali jsme dát tu poslední přihrávku, ale hlavní příčinou byly nevyužité příležitosti.

Právě Matyáš Vojta měl největší tutovku. Svazuje ho tlak, že ještě ligový gól za Spartu nevstřelil?
Myslím, že ano. Ale na druhou stranu my ho na něj nevytváříme. Samozřejmě chceme, aby dával góly. On i další útočníci, Kuchta, Rrahmani. Ale fotbal není tak jednoduchý. Na druhou stranu vidím, že Vojta se zlepšuje, v mezihře pomáhá víc a víc. Snaží se přizpůsobit tomu, jak hrajeme. Nemám pochyby, že góly, které si zaslouží, nakonec dá. A přijdou brzy. Je možné, že to má v hlavě. Teď musí ten tlak pustit, dát stranou, a soustředit se na to, co má dělat na hřišti.

A jak se vám líbil Peruánec Grimaldo, další zimní posila? Hýřil aktivitou.
Zlepšuje se. Ukazuje svoje kvality a schopnosti, o kterých jsme věděli. Potřeboval pár měsíců na adaptaci na českou ligu, ale pokud bude v tvrdém tréninku a takových výkonech pokračovat, bude mít na naši hru ještě větší vliv a bude ještě důležitějším hráčem.

Druhou asistenci za sebou si zapsal junák Sochůrek. Jak jeho výkony vnímáte?
Nemůžu říct víc, než už asi bylo řečeno. Momentálně si vede fantasticky. Ukazuje některé věci, které jsme viděli už před několika měsíci, teď to dokázal potvrdit na nejvyšší úrovni. Je to samozřejmě pozoruhodné a mám radost za něj i za tým. Ve skutečnosti měl velmi špatný týden v tréninku, ale v Teplicích prokázal dobrou mentalitu. A opět byl jedním z našich lepších hráčů na hřišti. Jsem za něj rád, má kuráž dítěte.

Jak se ten špatný týden v tréninku projevil? Nepracoval dobře?
Ne, ne, on je voják. Má silnou disciplínu, ale po fotbalové stránce to nebylo nejlepší – v přihrávkách, prvním doteku, rozhodování. Nedařilo se mu tak, jak to běžně zvládá. Sám pravděpodobně cítil, že to není on. Takže je pro mě skvělý signál, že se s tím dokázal srovnat a předvést takový výkon proti velmi těžkému soupeři.

Ostatně, jak teď funguje výměna hráčů mezi áčkem a druholigovou rezervou?
Luboš Loučka jako trenér dělá pro B-tým maximum už roky, odvádí velmi dobrou práci. Samozřejmě vidíme, že béčko má teď problémy, každý den mluvíme s Lubošem a jeho týmem o tom, jak si můžeme pomoct, ať už z jejich strany, nebo z naší. Momentálně je pro nás složité přesouvat hráče nahoru a dolů víc, než to děláme teď. Máme nějaká zranění.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
