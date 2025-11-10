Chance Liga 2025/2026

Sparťanům vadilo zdržování. Ze sedmi minut nastavení byl míč ve hře jen čtyři

Autor:
  14:40
Vyběhl daleko z brány, prokličkoval se až na soupeřovu polovinu hřiště a když chtěl rozehrát, rozhodčí odpískal konec. Sparťanský gólman Peter Vindahl byl vytočený, že sudí Stanislav Volek v nedělním utkání proti Teplicím (2:2) nenastavil víc než sedm minut. Za protesty následně obdržel žlutou kartu. Mělo se hrát déle?
Sparťanský obránce Emanuel Uchenna s míčem, na zemi leží teplický útočník John Auta. | foto: ČTK

Na první pohled to vypadalo, že Teplice se k pro ně cenné remíze prozdržovaly, což nelibě nesli sparťanští hráči i jejich fanoušci, kteří to houfně po zápase řešili.

„Jo, hodně leželi, ale to je prostě fotbal. Tohle by si měl hlídat hlavně rozhodčí. Měl by mít trochu citu. Když se hra pořád přerušuje, do tlaku se nedostaneme. A to je asi všechno, co k tomu řeknu,“ poznamenal sparťanský středopolař Patrik Vydra.

Právě Vydra v 76. minutě Spartě zachránil aspoň bod. Domácí sice brzy vedli, ale hosté rychle srovnali a po hodině šli do vedení.

Sparta pak měla čtrnáct minut v základní hrací době a sedm minut v nastavení na to, aby dala třetí gól.

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

„Nemyslím si, že bychom si třetí gól zasloužili. Hlavně první poločas byl z naší strany špatný, neukázali jsme dost touhy pro vítězství,“ řekl sparťanský trenér Brian Priske.

Z celkových jedenadvaceti minut hrubého času od vyrovnání na dva dva byl míč ve hře jedenáct minut a dvaadvacet vteřin, to je asi 54 procent čistého času.

Od 76. do 90. minuty se hrálo sedm minut a šestnáct vteřin, což je asi 51,9 procent čistého času.

Sudí Volek oznámil, že nastaví šest minut. Po prodlevách ještě minutu přidal. Ze sedmiminutového nastavení byl míč ve hře čtyři minuty a šest vteřin, což je 58,57 procent čistého času.

Jak Teplice prokoukly Spartu. Frťala: Bod je událost, zažil jsem tu i šok 0:9

„Že jsme zdržovali? Většinou ty závěry zápasů takové bývají, do karet to hrálo nám. Pro lidi to asi moc pohledné není, ale my jsme tu remízu potřebovali ubránit,“ přemítal teplický záložník Matěj Radosta, střelec druhé branky.

Co se dělo v neděli v podvečer na Letné, není na českých prvoligových stadionech nic neobvyklého.

Mezi deseti top ligami, mezi něž se díky posledním výsledkům v pohárové Evropě oficiálně řadí, má právě Chance Liga nejnižší čistý čas jak celkově, tak procentuálně. Zatímco v Anglii či Nizozemsku se průměr blíží k šedesáti minutám, v Česku zůstává jen těsně nad padesátkou.

Kolik minut se vlastně (ne)hraje? Bída ve srovnání s Evropou, z ligy zaujme Zlín

Z čísel analytické společnosti Stats Perform, známé pod názvem Opta, například v ročníku 2023/2024 vyplynulo, že nejvíc byl míč ve hře v zápasech tehdy sestupujícího Zlína a to 55,5%, tedy 53 minut a 43 vteřin.

Nejnižší čísla byla v zápasech Jablonce (49,8% a 48:52 minut), Teplic (50,9% a 49:51 minut) a Plzně (51,4% a 50:31 minut). V zápasech Sparty to bylo 53,2%, což bylo 51 minut a 56 vteřin.

„Co se týče toho rozkouskovaného závěru, o tom se bavit ani nechci. To není moje práce. Já se soustředím na svůj tým, tohle je zodpovědnost rozhodčího. Samozřejmě, že se mi to nelíbí, ale je to součást fotbalu. My sami máme spoustu starostí a hodně věcí potřebujeme zlepšit,“ zdůraznil Priske.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
2. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
