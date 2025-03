Stadion pro 35 tisíc lidí za miliardy. Sparta podepsala s FAČR smlouvu na Strahov

Čupr za klub v pondělí během mimořádné tiskové konferenci podepsal s fotbalovou asociací (FAČR) smlouvu o smlouvě budoucí, na jejímž základě vyroste na Strahově nový stadion.

To není žádná novinka, už od loňského jara usnesením valné hromady FAČR se ví, že právě Sparta na své náklady na pozemcích fotbalové asociace vybuduje moderní stadion. Bude na něm hrát své zápasy a také ho bude půjčovat reprezentaci na mezistátní utkání.

Nový stadion Sparty Kde: v místě současného stadionu Evžena Rošického na Strahově Kapacita: přibližně 35 tisíc Cena stavby: 4,5 až 5 miliard korun Pozemky: vlastníkem fotbalová asociace, po 25 letech provozu přejdou do vlastnictví Sparty. Ta bude za možnost postavit stadion na pozemcích asociace platit 30 milionů korun po dobu 30 let. Reprezentace: smlouva garantuje tři mezistátní zápasy národního mužstva ročně. Lze se domluvit i na více utkání.

„Smlouva se Spartou je milník v historii našeho fotbalu. Když jsme v roce 2021 nastoupili do funkcí, dali jsme si za úkol, že během našeho čtyřletého mandátu vyřešíme areál na Strahově. Chtěli jsme, aby z toho měla asociace užitek a všechno bylo hlavně transparentní,“ řekl šéf fotbalové asociace Petr Fousek.

Aréna vyroste na místě současného stadionu Evžena Rošického, který je zavřený a v havarijním stavu.

Sparta má pět let na to, aby si vyjednala všechna povolení. Samotná stavba by měla zabrat dalších pět let. Po pětadvaceti letech provozu pozemky pod stadionem připadnou Spartě.

Klub podle smlouvy za pozemky bude platit po dobu třiceti let třicet milionů korun ročně valorizovaných o inflaci. Asociace tak obdrží přibližně miliardu korun.

„Děkuju, že tu můžeme vůbec sedět. Dnešní podpis je významný pro náš klub i celý český fotbal. Udělali jsme první krok, už nejsme v bodě nula, ale v bodě jedna,“ zdůraznil František Čupr, místopředseda představenstva Sparty.

Na smlouvě se pracovalo takřka rok. „Musely se promyslet všechny varianty, které by během třiceti let mohly nastat,“ poznamenal Ivan Chmela, právník společnosti Deloitte Legal.

„Dokument je velmi komplexní a obsažný. Cena majetku má obrovskou hodnotu, Sparta investuje stovky milionů potažmo miliardy. Celkový proces musel být transparentní, aby nevznikla žádná pochybení nebo podezření, že by jedna strana během třiceti let získala nějakou výhodu,“ podotkl Čupr.

Zdá se vám pět let na získání stavebního povolení příliš?

„V Česku, navíc v Praze získat potřebná povolení k tak významné stavbě není nic snadného,“ upozornil Čupr.

„Podpis smlouvy s asociací byl prvním krokem k tomu, abychom mohli začít vystupovat jako strana, která bude pozemky na Strahově rozvíjet. S magistrátem budeme řešit dopravní studii a co nejdřív plánujeme vyhlásit mezinárodní architektonickou soutěž,“ řekl sparťanský generální ředitel Tomáš Křivda.

Co se týče dopravy, už za dva roky by na Strahov měly jezdit tramvaje, počítá se s odbočkou u zastávky Malovanka pod Strahovem. Řeší se rovněž koncept trolejbusové dopravy. „Součástí stadionu sice budou parkoviště, ale klub preferuje hromadnou dopravu před individuální,“ podotkl Křivda.

Jméno stadionu zatím Sparta vymyšlené nemá.

Zvažuje, jestli a případně jakým způsobem do stavby zapojí fanoušky. Například když stavěli arenu ve velšském Cardiffu, ragbyoví fandové si za peníze mohli pořídit cihlu se svým jménem, která pak byla při stavbě použita. „Je to podnětné, zamyslíme se nad tím,“ poznamenal Čupr s úsměvem.