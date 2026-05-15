Sparta oživí areál v Krči. Postaví moderní stadion pro pět tisíc i tréninková hřiště

Na místě zchátralého stadionu, na kterém kdysi hrávaly Montáže, později přejmenované na Sparta Krč, vyroste moderní fotbalový stadion pro pět tisíc diváků. Bude sloužit sparťanskému béčku, ženskému družstvu Sparty i jejím mládežnickým týmům.
Součástí budou i dvě tréninková hřiště, administrativní budova a potřebné zázemí. Projekt by měl vyjít na miliardu korun, kterou zaplatí sám klub, a Sparta ho chce mít hotový do roku 2029.
„Výstavba moderní fotbalové infrastruktury prioritně určené pro sparťanské mladé hráče je klíčovým prvkem udržitelné budoucnosti našeho klubu. AC Sparta Praha usiluje o rozvoj celého českého fotbalu, proto předpokládáme, že špičkový areál budou moci využívat ženské i dívčí reprezentace, chlapecké juniorské reprezentační celky i mládež z okolí,“ říká Čupr.
„Došlo k podpisu kupních smluv s majiteli příslušných pozemků a jsou zahájeny projekční práce. Záměr vybudovat moderní fotbalový areál byl schválen ze strany Městské části Praha 4,“ oznámila Sparta.
Součástí projektu jsou podpůrná infrastrukturní vylepšení komunikací v okolí fotbalového areálu, například nové přemostění Kunratického potoka, doplnění přechodů, rozšíření chodníků, cyklostezky a další úpravy ulice Pálkařská. V blízkosti areálu pak kolem roku 2032 až 2033 vznikne stanice nové linky Metra D Nádraží Krč.
Sparta má vypracovanou komplexní objemovou studii, která kromě výkresů zahrnuje umístění stadionu a objektu tréninkového centra i tréninková hřiště, parkovací plochy i infrastrukturní úpravy.
|
Jsem takový otvírač dveří, říká Loučka o rezervě. Ambice? Pořád jen ty nejvyšší!
„Městská část Praha 4 dlouhodobě podporuje rozvoj sportu a součástí této podpory je rovněž spolupráce s partnery a rozvoj sportovní infrastruktury, která je v Praze zastaralá a nedostatečná. Spartu vnímáme jako evropskou značku a nový stadion, který bude součástí plánovaného sportovního a volnočasového údolí, určitě přispěje nejen k rozvoji sportu, ale i k celkové kultivaci území podél Jižní spojky, které stále ještě částečně tvoří brownfieldy,“ řekl starosta Prahy 4 Ondřej Kubín.
„V současné době se mimo jiné potýkáme s trendem, kdy se děti nechtějí hýbat a sportovat, a abychom to změnili, je důležité, aby měly kde sportovat, proto vítám výstavbu tohoto sportovního areálu, kde budou trénovat rovněž mladí sportovci,“ poznamenal pražský radní pro školství a sport Antonín Klecanda.