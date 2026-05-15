Chance Liga 2025/2026

Sparta oživí areál v Krči. Postaví moderní stadion pro pět tisíc i tréninková hřiště

Autor:
  10:06
V devadesátých letech tam hrával klub, jenž měl slovo Sparta v názvu. Brzy se do areálu v pražské Krči v sousedství Jižní spojky a baseballového stadionu fotbal i Sparta vrátí. „Stavíme budoucnost, budujeme moderní fotbalový areál,“ prohlásil František Čupr, výkonný místopředseda představenstva „velké Sparty“.
Stadion v Krči, kde vznikne moderní areál fotbalové Sparty. | foto: Dominik Duffek, iDNES.cz

Na místě zchátralého stadionu, na kterém kdysi hrávaly Montáže, později přejmenované na Sparta Krč, vyroste moderní fotbalový stadion pro pět tisíc diváků. Bude sloužit sparťanskému béčku, ženskému družstvu Sparty i jejím mládežnickým týmům.

Součástí budou i dvě tréninková hřiště, administrativní budova a potřebné zázemí. Projekt by měl vyjít na miliardu korun, kterou zaplatí sám klub, a Sparta ho chce mít hotový do roku 2029.

„Výstavba moderní fotbalové infrastruktury prioritně určené pro sparťanské mladé hráče je klíčovým prvkem udržitelné budoucnosti našeho klubu. AC Sparta Praha usiluje o rozvoj celého českého fotbalu, proto předpokládáme, že špičkový areál budou moci využívat ženské i dívčí reprezentace, chlapecké juniorské reprezentační celky i mládež z okolí,“ říká Čupr.

Sparta představila návrh moderního areálu v Krči, jehož součástí bude mimo jiné stadion pro B tým.

„Došlo k podpisu kupních smluv s majiteli příslušných pozemků a jsou zahájeny projekční práce. Záměr vybudovat moderní fotbalový areál byl schválen ze strany Městské části Praha 4,“ oznámila Sparta.

Součástí projektu jsou podpůrná infrastrukturní vylepšení komunikací v okolí fotbalového areálu, například nové přemostění Kunratického potoka, doplnění přechodů, rozšíření chodníků, cyklostezky a další úpravy ulice Pálkařská. V blízkosti areálu pak kolem roku 2032 až 2033 vznikne stanice nové linky Metra D Nádraží Krč.

Sparta má vypracovanou komplexní objemovou studii, která kromě výkresů zahrnuje umístění stadionu a objektu tréninkového centra i tréninková hřiště, parkovací plochy i infrastrukturní úpravy.

Jsem takový otvírač dveří, říká Loučka o rezervě. Ambice? Pořád jen ty nejvyšší!

„Městská část Praha 4 dlouhodobě podporuje rozvoj sportu a součástí této podpory je rovněž spolupráce s partnery a rozvoj sportovní infrastruktury, která je v Praze zastaralá a nedostatečná. Spartu vnímáme jako evropskou značku a nový stadion, který bude součástí plánovaného sportovního a volnočasového údolí, určitě přispěje nejen k rozvoji sportu, ale i k celkové kultivaci území podél Jižní spojky, které stále ještě částečně tvoří brownfieldy,“ řekl starosta Prahy 4 Ondřej Kubín.

„V současné době se mimo jiné potýkáme s trendem, kdy se děti nechtějí hýbat a sportovat, a abychom to změnili, je důležité, aby měly kde sportovat, proto vítám výstavbu tohoto sportovního areálu, kde budou trénovat rovněž mladí sportovci,“ poznamenal pražský radní pro školství a sport Antonín Klecanda.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 33 23 8 2 70:28 77
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 8 10 46:38 53
5. FK JablonecJablonec 33 15 7 11 43:41 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 33 12 10 11 44:35 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Sparta oživí areál v Krči. Postaví moderní stadion pro pět tisíc i tréninková hřiště

