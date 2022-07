Starší z Krejčích, Nita, Hanousek. Sparta před soustředěním pročistila kádr

Pražský klub to oznámil na svých webových stránkách, kde zároveň zveřejnil nominaci. Čítá 28 fotbalistů do pole a tři brankáře.

To, že se do ní nevešlo výše zmíněné kvarteto, není až tak velké překvapení.

Rumunský gólman Nita se během minulého ročníku propadl až na pozici trojky, před týdnem navíc jeho agent otevřeně prohlásil, že je po čtyřech a půl letech na Letné pravý čas odejít.

Staršímu ze záložníků Krejčích se nevydařil návrat do Sparty podle představ. Před dvěma roky přišel po čtyřech sezonách v italské Boloni a měl být jednou z opor, avšak výkony zůstal vesměs za očekáváním. Pořádně nastupoval jen v ročníku 2020/21, ale nezářil.

Následně v létě prodělal plicní embolii, šlo mu o život a zachránil jej včasný zásah lékařů. V půlce sezony se vrátil na trávníky, ale když už nastoupil, tak převážně střídal. I nyní devětadvacetileté křídlo podle Sparty trápí nespecifikované zdravotní problémy.

Hanousek strávil uplynulý rok na hostování ve Wisle Krakow, kde patřil do základní sestavy a připsal si pět asistencí. Ve Spartě to ale v předchozích dvou a půl letech nebylo ono, na levého obránce, který by měl v moderním pojetí podporovat ofenzivu, měl slabá čísla - jen tři góly a šest asistencí v 80 duelech.

Středopolař Havelka má za Spartu odehráno dohromady sedm zápasů, v lize nastupoval na hostováních v Českých Budějovicích a Liberci.

Na herní kemp do Korutan neodcestovali také brankář František Kotek, jehož Letenští půjčili do Táborska, a vážněji zranění Ondřej Čelůstka, Václav Drchal a Vojtěch Patrák.

S mírnějšími zdravotními problémy se potýkají Martin Suchomel, mladší z Ladislavů Krejčích a Andreas Vindheim, ti ovšem ve výpravě nescházeli. Stejně jako duo Filip Panák, David Pavelka, kteří po problémech z minulé sezony absolvují postupné zatížení.

V Rakousku odehrají sparťané tři přípravné zápasy, ve středu 6. července s Rijekou, o tři dny později s Wolfsbergerem a na závěr 13. července s maďarským celkem FC Paksi.