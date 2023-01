Sparta po Španělsku: Nejsme na úrovni, na které chceme být, říká asistent Friis

„Nejsme na úrovni, na kterou bychom se chtěli dostat. Proto nejsme spokojeni. Ale máme ještě čas,“ prohlásil Lars Friis, nový dánský asistent kouče Briana Priskeho.

Při sledování pondělního zápasu proti Salcburku se zdálo, že Sparta se do formy přece jen dostává. Ač s účastníkem podzimní části Ligy mistrů prohrála 1:2, v některých pasážích protivníka přehrála.

„Byl to pro nás velmi užitečný test. Hlavně v obraně jsme si vyzkoušeli, co jsme chtěli. Oni mají přechod do útoku opravdu velmi rychlý. Jakmile ztratí míč, okamžitě vás dostanou pod tlak. A přesně tak nám dali oba góly,“ poznamenal v rozhovoru pro klubový web sparťanský asistent.

„My se musíme nachystat na každou situaci, která na hřišti může nastat. A proti Salcburku jsme byli v některých momentech příliš pomalí a pro soupeře bylo jednoduché dát gól.“

Zápasy Sparty v lednu příprava

12. ledna: Sparta - Stuttgart 2:0 (vlastní, Haraslín) 16. ledna: Sparta - Salcburk 1:2 (Haraslín) 21. ledna: Sparta - Norimberk (Letná 14.00) Fortuna liga

28. ledna: Olomouc - Sparta (18.00)

První branku inkasovali sparťané už po padesáti sekundách, kdy gólman Kovář nechtěl po malé domů míč naslepo odkopnout, ale snažil se konstruktivně rozehrát. Jenže neměl komu, zaváhal a soupeř ho o míč obral. Druhý gól padl krátce po půli po nedůrazu na velkém vápně.

„Ukázalo se, že Salcburk má opravdu velkou kvalitu. Trenéři nás připravovali na to, že nás budou hodně napadat, a že budou dorážet. Ale i tak nás to, nebo aspoň mě osobně zaskočilo. Bylo to ještě těžší, než jsem čekal. A taky to bylo na naší kombinaci vidět,“ líčil levý obránce či záložník Jaroslav Zelený.

Postupně se hra vyrovnala, sparťané zahrávali bezpočet rohů, měli spoustu centrů a po jednom z nich od Wiesnera srovnal Haraslín. Předtím Čvančara hlavičkoval do břevna. I po přestávce měli několik slibných příležitostí, ale už neskórovali.

„Ve druhé půli jsme dostali smolný gól a sami šance nedali. Zápasu by slušela remíza, každopádně to pro nás byla dobrá prověrka,“ podotkl Zelený.

Sparťanský kouč Priske držel hodinu rozestavení se třemi stopery a třemi útočníky, což se mu osvědčilo v závěru podzimu. Po prostřídání tým přešel na klasiku se čtyřmi obránci a jedním hrotem, byť rozestavení už v té fázi zápasu bylo hodně variabilní.

Změny v kádru jisté příchody: Kairinen (Lilleström), Laci (Ajaccio), Kamenovič (Lazio Řím - hostování), Mabil (Cádiz - hostování) příchody v jednání: Vecheta (Slovácko) odchody: Fortelný (Olomouc), Holec (Poznaň), Juliš (Ibiza) možné odchody: Sáček (Itálie), Suchomel (Mladá Boleslav), Nita (Kluž)

Minulý týden ve čtvrtek proti Stuttgartu (2:0) tým hrál rovněž se třemi stopery. I když bundesligového soupeře porazil, trenéři nebyli s výkonem spokojení.

„V naší hře nebyly prvky, které jsme tam mít chtěli,“ tvrdil druhý asistent Luboš Loučka.

„Chtěli jsme se zaměřit na určité věci v obranné fázi, které se týkají vysokého presinku a to tam nebylo. Nechávali jsme soupeře až moc snadno přejít na naši polovinu. Na tom musíme hodně zapracovat. Výhra je super, ale bereme ji s rezervou.“

V obou duelech se ukázali i noví hráči. Nejvíc toho odehráli středopolař Kairinen a křídelník Mabil, oba poločas proti Stuttgartu a šedesát minut proti Salcburku. Že by kandidáti na základní sestavu?

Obránce Kamenovič nastoupil jen v prvním utkání na poločas, záložník Laci kvůli onemocnění přicestoval na kemp do Španělsku později a odehrál jen půlhodinu proti Salcburku.

V druhém utkání se vedle Kamenoviče neukázali Daněk, Pavelka a Höjer. Do zápasů vůbec nezasáhl Karabec. Bylo to s ohledem na zdravotní stav všech hráčů, ani u jednoho nejde o nic vážného.

„Pracujeme na detailech v ofenzívě i defenzívě,“ podotkl Friis, který v zimní pauze nahradil asistenta Thomase Nörgaarda. Ten dostal lákavou nabídku na pozici hlavního kouče a vrátil se domů do Dánska.

„Sledoval jsem posledních deset utkání podzimu. Přišlo mi, že se pro nás zápas stane velmi těžký, jakmile jde soupeř do vedení. Musíme se zaměřit na drobnosti, správné rozhodování v šancích atd. Pro většinu týmů v lize je zápas se Spartou jako finále mistrovství světa,“ všiml si Friis.

Sparťané se vrací domů v noci z úterý na středu, kdy má v Česku podle předpovědi padat sníh a mrznout. Ze slunné Marbelly a příjemných dvaceti stupňů to bude velká změna.