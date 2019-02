Trenér Zdeněk Ščasný vzal do Španělska mimo bývalého sparťana Dočkala kádr 25 hráčů. Mezi nimi jsou i Matěj Hanousek a Filip Panák, jejichž přestupy z Jablonce a Karviné se administrativně dolaďují.

S týmem už naopak neodletěli Vukadin Vukadinovič, Golgol Mebrahtu, Bogdan Vatajelu a Semih Kaya, kteří jsou na odchodu. Kaya má namířeno zpět do Galatasaraye, Vatajelu by měl jít do Jablonce. Chybí také Tal Ben Chaim, který pokračuje v rekonvalescenci po zranění v Izraeli.