Přístup, presink, dvě výhry i výhled na návrat marodů. Sparta finišuje přípravu

V době, kdy její ligoví soupeři na soustředění do tepla teprve vyrážejí, sparťané se z něj už vracejí. Ve středu jako první český tým vstoupí do jarní části sezony soubojem s Interem Milán v Lize mistrů.

Jak jsou na špičkového evropského protivníka připraveni?

„Jsme spokojeni s tím, jak hráči každý den k přípravě přistupují. Výsledky jsou odrazem toho, jak se chováme v tréninku. S kvalitou, kterou máme, se dostaví,“ pochvaloval si asistent Michal Vávra po klubový web.

Sparta končí desetidenní soustředění ve Španělsku, kde minulý týden nejprve porazila Malmö 3:1, soupeře z loňského play off Ligy mistrů. Na podzim pak Malmö ovládlo švédskou nejvyšší soutěž a získalo svůj čtyřiadvacátý titul, desátý za posledních dvacet let. V Evropské lize je na tom po šesti kolech stejně jako Slavia, s níž se utká za dva týdny v Praze.

Návrat marodů Lukáš Haraslín - svalové zranění: v příštích dnech začne trénovat s týmem Albion Rrahmani a Elias Cobbaut - svalové zranění: individuální trénink na hřišti, zapojení do plného tréninku s týmem v řádu týdnů Veljko Birmančevič - viróza Indrit Tuci - záda: v generálce chyběl jen preventivně Mathias Roos - nespecifikované onemocnění: čeká se na vyšetření Angelo Preciado - zranění kolene: rehabilitace, možná návrat během jara Imanol Garcia - zranění kolene: nejspíš mimo do konce sezony

Ve středeční generálce na jaro sparťané zdolali Bodö/Glimt 3:0, norského šampiona, který tamní ligu vyhrál počtvrté za posledních pět let. V Evropské lize takřka jistě postoupí do vyřazovací fáze.

„Oba soupeři nás dobře prověřili. Co jsme si řekli, tak jsme plnili. Jen škoda, že jsme je na začátku druhé půle pustili do dvou šancí,“ poznamenal Sadílek po druhém duelu.

Od začátku zimní přípravy se sparťané zaměřili na defenzivní činnost. S tím souvisí nácvik presinku.

„Ano, to řešíme od začátku přípravy. Nejde už, abychom dostávali zbytečné góly. Myslím si, že jsme tady dobře reagovali, pokyny od trenérů jsme plnili a fungovalo to. Z presinku jsme měli spoustu zisků, přitom třeba Bodö má zmáknutou hru odzadu a proti nám chvílemi nevěděli, co dělat,“ popisoval Sadílek.

Právě po napadání rozehrávky a dohrání situací dala Sparta norskému soupeři dva góly ze tří. „To mluví samo za sebe. Všechno sice nebylo úplně perfektní, ale máme na čem stavět,“ podotkl asistent Vávra.

V podzimní části sezony měli sparťané problémy po ztrátě míče a následných brejcích soupeře. „Máme míč ve své moci, ale ztratíme ho, soupeř jde do brejku a má šance. Na to se musíme zaměřit. Ještě máme pár dní čas,“ řekl Friisův asistent.

Do Prahy se sparťané vrátí během pátku. Do startu sezony už jim budou zbývat jen čtyři dny, čtyři tréninky. „Důležitější než výsledky v přípravě bylo, že se zlepšujeme v určitých aspektech hry,“ zdůraznil Sadílek.

Tu mohou vylepšit i hráči, kteří v generálce proti Bodö/Glimt nebyli ze zdravotních důvodů k dispozici. Především Haraslín, Birmančevič a Rrahmani.