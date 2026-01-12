Sparta vyrazila na soustředění, čekají ji dva zápasy, chybí zraněný Eneme

V týmu jsou nové akvizice Matyáš Vojta s Joao Grimaldem a také osm hráčů z druholigové rezervy včetně Ondřeje Penxy, který byl s prvním týmem už v závěru loňského podzimu.
|
Peruánec ve Spartě. Posila do ofenzívy Grimaldo zaujal i jako soupeř v předkole
Kofod Andersen je po operaci kolene, s návratem se počítá nejdřív v druhé polovině podzimu. Eneme se se zraněním vrátil z mistrovství Afriky, kde reprezentoval Rovníkovou Guineu.
Cobbaut v letošním ročníku naskočil jen do tří zápasů, naposled hrál na začátku srpna předkolo Konferenční ligy. Pak byl zraněný a nyní je nemocný.
|
První start, první gól. A Vojta musí platit. Preciado? Přestup mu přeju, řekl Haraslín
Preciado s týmem už několik dnů není, řeší odchod do Atlétika Mineiro.
Sparta zůstane ve Španělsku dva týdny, naplánovala si dvě utkání, v pátek 16. ledna proti Malmö a o šest dnů později proti Legii Varšava, soupeře z podzimu v Konferenční lize zdolala 1:0.
Kádr pro soustředění v Marbelle
Brankáři: Daniel Kerl, Jakub Surovčík, Peter Vindahl, Sebastian Zajac
Obránci: Pavel Kadeřábek. Jakub Martinec, Filip Panák, Matěj Ryneš, Ferdinand Říha, Asger Sörensen, Martin Suchomel, Adam Ševínský, Emmanuel Uchenna, Jaroslav Zelený
Záložníci: Lewis Azaka, Veljko Birmančević, Joao Grimaldo, Lukáš Haraslín, Roman Horák, Kaan Kairinen, Garang Kuol, Sivert Mannsverk, John Mercado, Lukáš Moudrý, Hugo Sochůrek, Patrik Vydra, Petr Zíka
Útočníci: Jan Kuchta, Ondřej Penxa, Albion Rrahmani, Matyáš Vojta
Poznámka: Zvýrazněná jména jsou hráči z B-týmu.