Sparta vyrazila na soustředění, čekají ji dva zápasy, chybí zraněný Eneme

  10:51
Se čtyřmi brankáři a sedmadvaceti hráči do pole odcestovali sparťanští fotbalisté na soustředění do Španělska. Ze stabilních členů kádru chybí v Marbelle zranění Santiago Eneme s Magnusem Kofodem Andersenem, nemocný Elias Cobbaut a také Ángelo Preciado, jenž vyjednává o přestupu do Brazílie.

Ermal Krasniqi se ve skluzu snaží trefit míč, přihlíží Pavel Kadeřábek. | foto: ČTK

V týmu jsou nové akvizice Matyáš Vojta s Joao Grimaldem a také osm hráčů z druholigové rezervy včetně Ondřeje Penxy, který byl s prvním týmem už v závěru loňského podzimu.

Peruánec ve Spartě. Posila do ofenzívy Grimaldo zaujal i jako soupeř v předkole

Kofod Andersen je po operaci kolene, s návratem se počítá nejdřív v druhé polovině podzimu. Eneme se se zraněním vrátil z mistrovství Afriky, kde reprezentoval Rovníkovou Guineu.

Cobbaut v letošním ročníku naskočil jen do tří zápasů, naposled hrál na začátku srpna předkolo Konferenční ligy. Pak byl zraněný a nyní je nemocný.

První start, první gól. A Vojta musí platit. Preciado? Přestup mu přeju, řekl Haraslín

Preciado s týmem už několik dnů není, řeší odchod do Atlétika Mineiro.

Sparta zůstane ve Španělsku dva týdny, naplánovala si dvě utkání, v pátek 16. ledna proti Malmö a o šest dnů později proti Legii Varšava, soupeře z podzimu v Konferenční lize zdolala 1:0.

Kádr pro soustředění v Marbelle

Brankáři: Daniel Kerl, Jakub Surovčík, Peter Vindahl, Sebastian Zajac

Obránci: Pavel Kadeřábek. Jakub Martinec, Filip Panák, Matěj Ryneš, Ferdinand Říha, Asger Sörensen, Martin Suchomel, Adam Ševínský, Emmanuel Uchenna, Jaroslav Zelený

Záložníci: Lewis Azaka, Veljko Birmančević, Joao Grimaldo, Lukáš Haraslín, Roman Horák, Kaan Kairinen, Garang Kuol, Sivert Mannsverk, John Mercado, Lukáš Moudrý, Hugo Sochůrek, Patrik Vydra, Petr Zíka

Útočníci: Jan Kuchta, Ondřej Penxa, Albion Rrahmani, Matyáš Vojta

Poznámka: Zvýrazněná jména jsou hráči z B-týmu.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Nová šance pro Kinského? Údajně zaujal West Ham

Sledujeme online
Antonín Kinský v brance Tottenhamu chytá střelu Morgana Rogerse.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi.

Zrodil se nejdražší přestup mezi českými kluby. Fotbalová Sparta koupila z Mladé Boleslavi útočníka Matyáše Vojtu. Za jedenadvacetiletého mládežnického reprezentanta, který na podzim v lize nastřílel...

Tři oříšky pro Nelinku. Kapitán Bořil dostal od Slavie unikátní narozeninové dárky

Kapitán Slavie Jan Bořil s dcerou Nelou.

Ve Slavii odehrál přes 300 zápasů a získal pět mistrovských titulů. Tu největší životní trofej má však doma – dceru Nelu. Malá slečna neměla takové štěstí jako jiné zdravé děti. Trpí autoimunitním...

Trpělivá stálice hradeckých fotbalistů: Vyloučení v derby jsem kousal těžko

Hradecký obránce František Čech předčasně opouští derby v Pardubicích po dvou...

Pamatuje, jako jeden z mála současného kádru, nekonečné hradecké druholigové zimní přípravy. A kdyby neprožil podzim, na který čekal několik sezon, možná by se jí zase nechtěně dočkal, v minulých...

12. ledna 2026  10:11

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal...

Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne...

12. ledna 2026  8:20

Superpohár pro Barcelonu pošestnácté, finále s Realem rozhodl Raphinha

Raphinha z Barcelony se raduje z gólu ve španělském superpoháru proti Realu...

Fotbalisté FC Barcelona ve finále španělského Superpoháru porazili Real Madrid 3:2. Obhájili vítězství z minulého roku a vylepšili svou rekordní bilanci v soutěži o 16. trofej. Trenér Hansi Flick...

11. ledna 2026  22:32

Jurásek se poprvé trefil za Norwich, Souček přispěl k postupu West Hamu

Záložník Tomáš Souček z West Hamu se na hřišti domlouvá se spoluhráčem Pablem.

Téměř přesně rok po přestupu z pražské Slavie dal fotbalista Matěj Jurásek první gól v dresu Norwiche. Dvaadvacetiletý český reprezentant pomohl druholigovému týmu k jasnému vítězství v utkání 3....

11. ledna 2026  19:13

Nejhorší scénář se nenaplnil, těší Nebylu, oporu Jablonce

Sebastian Nebyla už trénuje s Jabloncem.

Na konci října odehrál celé vítězné derby proti Liberci, ale pak se z prvoligových trávníků vytratil. Slovenský záložník a jedna z klíčových opor fotbalistů FK Jablonec Sebastian Nebyla od té doby...

11. ledna 2026  8:16

Tři oříšky pro Nelinku. Kapitán Bořil dostal od Slavie unikátní narozeninové dárky

Kapitán Slavie Jan Bořil s dcerou Nelou.

Ve Slavii odehrál přes 300 zápasů a získal pět mistrovských titulů. Tu největší životní trofej má však doma – dceru Nelu. Malá slečna neměla takové štěstí jako jiné zdravé děti. Trpí autoimunitním...

11. ledna 2026  8:11

Zpívající kněz. Další bizarní kampaň Viagemu láká do Ústí japonské turisty

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Za klub FK Jablonec, pad by snad i Japonec, zpívá se ve staré hymně ligového klubu od hitmakera Michala Davida. Jenže teď turisty ze země vycházejícího slunce láká jiný oddíl: neortodoxní ústecký...

11. ledna 2026  7:11

Jurásek a Slavia? Můžeme si pomoct navzájem, věří Trpišovský. Přestup se blíží

David Jurásek na tréninku fotbalové reprezentace před přípravným duelem v...

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Je pravděpodobné, že do posledního přípravného zápasu na soustředění ve španělské Marbelle, který slávisté odehrají v pátek proti norskému Brannu, už zasáhne i on. David Jurásek, český fotbalový...

11. ledna 2026  6:32

Do semifinále fotbalového mistrovství Afriky postoupily Nigérie a Egypt

Victor Osimhen (vlevo) a Semi Ajayi v nigerijských dresech

Egyptští fotbalisté na mistrovství Afriky porazili ve čtvrtfinále v Agadiru obhájce titulu z Pobřeží slonoviny 3:2 a ve středu se utkají o postup do finále se Senegalem. Druhou dvojici tvoří domácí...

10. ledna 2026  19:31,  aktualizováno  22:38

Zlepšovák podle JT: Střídačka naproti? Měl jsem tam klid. Slavia však zatím nevítězí

Trenér Jindřich Trpišovský sledoval přípravný zápas Slavie proti Karlsruhe z...

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Než aby mžoural proti slunci, které má na jihu Španělska sílu i v lednu, stoupl si Jindřich Trpišovský během druhé půle sobotní přípravy s německým Karlsruhe na opačnou stranu hřiště. Hezky do stínu....

10. ledna 2026  21:24

Panoš? Mimořádný talent. O Šulcovi jsem nepochyboval. Koubek o svých Plzeňácích

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace.

Opět se stal nejlepším dorostencem roku. Stejně jako v loňském roce. Jiří Maxim Panoš ovládl hlavní kategorii na Galavečeru Našeho fotbalu v Plzni. „Přechod z dorostenecké kategorie do dospělých je...

10. ledna 2026  20:17

