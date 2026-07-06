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Chance Liga 2025/2026

Ve Spartě skončí až sedm hráčů. Na kemp nejedou Rrahmani ani Kairinen

Autor:
  11:54
Sparťanský trenér Brian Priske během přípravného zápasu s Opavou.

Sparťanský trenér Brian Priske během přípravného zápasu s Opavou. | foto: ČTK

Sparťanští fotbalisté slaví gól v přípravném zápase s Opavou.
Sparťan Pavel Kadeřábek hlavičkuje v zápase s Opavou.
Santiago Eneme ze Sparty bojuje o míč s opavskou přesilou.
Lukáš Haraslín ze Sparty bojuje o míč s Ondřejem Lehoczkim z Opavy.
7 fotografií
Devětadvacet jmen, která si trenér sparťanských fotbalistů vybral pro nadcházející sezonu, zamířilo v pondělí na soustředění do německého Grassau. Mezi nimi chybí útočník Albion Rrahmani, záložník Kaan Kairinen a obránce Ondřej Kukučka, o jejichž dalším angažmá klub jedná.

Na předsezonní kemp necestují ani útočník Indrit Tuci, záložník Veljko Birmančevič a obránci Elias Cobbaut s Imanolem Garcíou, kteří mají podle klubového webu svolení si hledat nový klub.

„Až odjedeme na soustředění, chceme mít dohromady kádr, se kterým budou trenéři moci počítat do zbytku sezony. Máme tady silnou generaci kluků do 23 let, na kterých bychom chtěli stavět, a neradi bychom, aby někdo z nich odešel,“ líčil Tomáš Rosický na předsezonní tiskové konferenci.

Kádr Sparty na soustředění v Grassau

Brankáři
Krisztián Hegyi
Jakub Surovčík
Peter Vindahl
Sebastián Zajac

Obránci
Pavel Kadeřábek
Maxim Kotíšek
Jakub Martinec
Sebastian Pech
Matěj Ryneš
Ferdinand Říha
Asger Sørensen
Martin Suchomel
Adam Ševínský
Emmanuel Uchenna
Viktor Vitályos
Jaroslav Zelený

Záložníci
Josimar Alcócer
Magnus Kofod Andersen
Lewis Azaka
Santiago Eneme
Joao Grimaldo
Lukáš Haraslín
Dominik Hollý
Andrew Irving
Adam Karabec
Garang Kuol
Sivert Mannsverk
John Mercado
Lukáš Moudrý
Ondřej Penxa
Ebrima Singhateh
Hugo Sochůrek
Michal Ševčík
Patrik Vydra

Útočníci
Jan Kuchta
Matyáš Vojta

Dodal, že podoba kádru hodně napoví o dalším směřování přestupového období.

Sparta do Německa bere všechny dosavadní letní posily. V přípravném utkání s Opavou (4:1) se ukázali jak brankář Krisztián Hegyi, tak obránce Viktor Vitályos nebo útočník Ebrima Singhateh, se Spartou odjíždí i čerstvá akvizice Josimar Alcócer z Kostariky.

V kádru jsou také navrátilci z hostování Michal Ševčík, jenž proti Opavě zapsal dva góly, Adam Karabec nebo Dominik Hollý.

Na soupisce jsou také dosud zranění hráči jako brankář Peter Vindahl, obránce Emmanuel Uchenna nebo záložníci Patrik Vydra s Magnusem Andersenem. V rekonvalescenci tam bude pokračovat i Ondřej Penxa.

Reprezentanti z mistrovství světa, jmenovitě Hugo Sochůrek, Jan Kuchta a Jaroslav Zelený, se k týmu připojí v sobotu 11. července.

S týmem odjíždějí také mladíci z rezervy Lewis Azaka, který v závěru sezony viděl při svém debutu v áčku červenou kartu, Lukáš Moudrý, Sebastian Pech či Sebastian Zajac. Úplně poprvé s A-týmem cestuje Maxim Kotíšek.

Sparta na soustředění absolvuje ještě tři přípravné zápasy.

V sobotu proti japonské Gambě Ósaka, ve čtvrtek 16. července s polskou Jagiellonií Bělostok a o den později s dánským Nordsjaellandem.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
6. 7. 21:00
Španělsko
USA
7. 7. 2:00
Belgie
Franice
Maroko
Norsko
Anglie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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