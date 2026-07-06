Ve Spartě skončí až sedm hráčů. Na kemp nejedou Rrahmani ani Kairinen

Na předsezonní kemp necestují ani útočník Indrit Tuci, záložník Veljko Birmančevič a obránci Elias Cobbaut s Imanolem Garcíou, kteří mají podle klubového webu svolení si hledat nový klub.
„Až odjedeme na soustředění, chceme mít dohromady kádr, se kterým budou trenéři moci počítat do zbytku sezony. Máme tady silnou generaci kluků do 23 let, na kterých bychom chtěli stavět, a neradi bychom, aby někdo z nich odešel,“ líčil Tomáš Rosický na předsezonní tiskové konferenci.
Kádr Sparty na soustředění v Grassau
Brankáři
Obránci
Záložníci
Útočníci
Dodal, že podoba kádru hodně napoví o dalším směřování přestupového období.
Sparta do Německa bere všechny dosavadní letní posily. V přípravném utkání s Opavou (4:1) se ukázali jak brankář Krisztián Hegyi, tak obránce Viktor Vitályos nebo útočník Ebrima Singhateh, se Spartou odjíždí i čerstvá akvizice Josimar Alcócer z Kostariky.
V kádru jsou také navrátilci z hostování Michal Ševčík, jenž proti Opavě zapsal dva góly, Adam Karabec nebo Dominik Hollý.
Na soupisce jsou také dosud zranění hráči jako brankář Peter Vindahl, obránce Emmanuel Uchenna nebo záložníci Patrik Vydra s Magnusem Andersenem. V rekonvalescenci tam bude pokračovat i Ondřej Penxa.
Reprezentanti z mistrovství světa, jmenovitě Hugo Sochůrek, Jan Kuchta a Jaroslav Zelený, se k týmu připojí v sobotu 11. července.
S týmem odjíždějí také mladíci z rezervy Lewis Azaka, který v závěru sezony viděl při svém debutu v áčku červenou kartu, Lukáš Moudrý, Sebastian Pech či Sebastian Zajac. Úplně poprvé s A-týmem cestuje Maxim Kotíšek.
Sparta na soustředění absolvuje ještě tři přípravné zápasy.
V sobotu proti japonské Gambě Ósaka, ve čtvrtek 16. července s polskou Jagiellonií Bělostok a o den později s dánským Nordsjaellandem.