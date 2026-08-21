„Tři roky už spolu na Strahově sedíme vedle sebe, takže k sobě máme vážně blízko,“ začal. „Určitě je skvělé, že je o hráče Sparty zájem, a přestup a posun v kariéře bych mu přál. Ale ještě mnohem radši bych byl, kdyby tady s námi jako důležitý hráč zůstal.“
Napadlo by vás, že na konci srpna už ve Spartě nebude ani jeden?
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Ve Spartě se znovu bude předávat páska. Sörensen jde do Kodaně, píší v Dánsku
Haraslín nečekaně zamával minulý týden, v slzách se rozloučil a podškrábnul pohádkovou smlouvu v saúdskoarabském klubu al-Fátí, kde už stihl nastoupit do dvou zápasů. Sörensen ve čtvrtek odletěl do Kodaně, jež se Spartou po týdnech náročných jednání dohodla podmínky obchodu – do Prahy za čerstvě třicetiletého obránce poputuje v přepočtu necelých 40 milionů korun.
Před Spartu ovšem další velký odchod léta skládá zásadní otázky.
Kým stálici posledních sezon nahradit? A komu nově svěřit kapitánskou pásku?
V Sörensenovi zdaleka neztrácí pouze defenzivní jistotu. Přichází o tichého lídra i velkého sparťana, což nedávno zdůrazňoval i kouč Brian Priske: „Klíčový hráč. I když není Čech, moc dobře ví, co obnáší hrát za tenhle klub.“
V rudém dresu s bílým eskem zvládl 148 zápasů. Byl u dvou titulů. Svou trefou v domácím derby na jaře 2023 výrazně přispěl k tomu prvnímu. Ve Spartě poznal Ligu mistrů a už tehdy občas přes rukáv natáhl kapitánskou pásku. Univerzální voják, na kterého se mohli trenéři spolehnout. Tichý lídr a jedna z osobností ligy, již respektovali také soupeři. Ale co dál?
Ptají se nejen fanoušci Sparty, nervózní z toho, jak se jejich tým přes léto nadále drolí. Z Letné zmizeli autoři poloviny všech gólů z posledního ročníku, Sparta zcela vědomě rozstřelila osu, o niž se v minulé sezoně opírala, zatímco se narychlo pokouší slepit novou. A do toho musí správně vybrat i kapitána, který různorodou kabinu po odchodech výrazných jmen udrží pohromadě.
Vidíte někoho?
Možná Patrika Vydru, o kterém se jako o budoucím kapitánovi kdysi zmínil i týmový manažer Tomáš Sivok: „Velká osobnost a vítězný typ. Takové potřebujeme.“ Jenže vytáhlý záložník je od března na marodce a po letní operaci kotníku zatím není připravený. To není ideální startovací pozice.
Ovšem ze současné sparťanské soupisky mnoho dalších kandidátů nevyčtete.
Z nastupující generace se mluví o Adamu Ševínském, jehož role po odchodu Sörensena posílí, i když ho poslední týdny nezastihly v nejlepší formě.
Adam Karabec? Bez debat nejlepší sparťan léta, ale další z těch, kteří by se ještě letos nebránili odchodu do zahraničí, kdyby přišla odpovídající nabídka.
Do skupinky lídrů na Letné logicky patří Pavel Kadeřábek, který však nemá stálé místo v sestavě.
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Chtěl by hrát víc, ale... Hořkost necítím, ve Spartě přijmu cokoli, líčí Kadeřábek
A ani flegmatik Jaroslav Zelený do vůdčí role nepasuje. Ostatně Sparta se o tom sama přesvědčila v době, kdy Ladislav Krejčí předal pásku Filipu Panákovi. Zdálo se, že ho zodpovědnost až příliš svazuje, byť on sám tvrdil opak, a na Letné se po jediném roce rozhodli pro změnu: šéfem bude Haraslín. Tedy slovenský tahoun, který teď po dalších dvanácti měsících odbrzdil velké kapitánské domino.
Vždyť Sörensen odchází ani ne deset dnů po Haraslínovi, což mimo jiné znamená, že ze Sparty dál mizí vzpomínky na její poslední dva tituly. Z nynějšího kádru zažili obě kompletní zlaté sezony pouze obránce Zelený a záložníci Karabec s Vydrou. Společně s nimi pochopitelně i kouč Priske, pro něhož byl Sörensen v létě 2022 mimochodem jednou z jeho prvních posil. Potkali se už v dánském Midtjyllandu, kde dělal Priske asistenta a Sörensen tam jako nadějný mládežnický reprezentant klepal na dveře prvního týmu. Pak se přes Salcburk a Norimberk dostal do Prahy, kde se rychle zařadil mezi stěžejní tváře Sparty.
Ta teď musí urychleně najít další.