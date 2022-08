Kozel po výhře na Spartě: Všichni jeli naplno. Rychlé góly nás uklidnily

„Začít na Spartě třemi body byl náš sen. Klíčem byl už úvod zápasu, kdy jsme si po dlouhé době pomohli standardkami, ze kterých jsme dali dvě branky, což Spartu trochu utlumilo,“ uvedl kouč Severočechů.

Pracovali jste v přípravě na utkání s tím, že Sparta po nečekaném vyřazení v předkole Konferenční ligy nebude v psychické pohodě?

Na to jsou dva úhly pohledu. Hráčům jsem zdůrazňoval, že raněné zvíře vždycky nejvíc kouše a že bude velice důležité zvládnout úvod utkání. Sparta už se může soustředit jen na ligu, a jakmile bychom nezachytili začátek, bylo by to pro nás strašně těžké utkání. Proto jsem rád, že jsme úvod zvládli, a to nám pomohlo ke třem bodům.

Jak hodnotíte výkon týmu?

Výkon v prvním poločase od nás byl takový, jak jsme chtěli hrát: ne úplně hluboko, ale v kompaktním bloku ve středním pásmu a ze zisků míče být nebezpeční. Kromě gólů jsme měli i další nebezpečné situace a Spartu jsme nepustili do žádné šance kromě nákopu na Kuchtu v závěru poločasu. Druhý poločas to Sparta musela zkusit nátlakově. Úvod jsme nezachytili, pak jsme hru trošku vyrovnali, a v té fázi Sparta paradoxně dokázala dát na 2:1. Dostala se zpět do zápasu a až do konce bylo všechno otevřené. My jsme nakonec udrželi výhru silou vůle i díky výbornému výkonu brankáře Vliegena.

Bylo znát, že gól po necelých dvou minutách hry Spartu nalomil?

Rychlé góly nás samozřejmě uklidnily a měli jsme i další příležitosti. Ve druhém poločase přišel na hřiště Höjer a pak Čvančara, který nám dělal starosti. Sparta neměla co ztratit a snížila, my jsme bohužel střídáním sílu spíš ztratili, už jsme se soustředili na defenzivu a dopředu jsme moc nebezpeční nebyli.

Oba vaše góly zařídil sparťanský odchovanec Christian Frýdek: první dal, před druhým kopal roh. Byl to jeho nejlepší zápas pod vaším vedením?

To si nemyslím. Výborný zápas na Letné odehrál i v minulé sezoně, kdy dal také gól. Je ale pravda, že teď podává velmi dobré výkony, i v přípravě byl výrazný a teď na to navázal. Samozřejmě má motivaci se na Spartě vždycky ukázat, protože odsud vzešel a určitě má v hlavě, že by se sem chtěl jednou vrátit. Myslím si, že když bude takhle pokračovat, nemusí to být úplná science-fiction.

V závěru to skoro vypadalo, že vběhnete na hřiště. Co vás rozčílilo?

Nechtěl bych se k tomu vracet. Nelíbily se mi některé situace, které rozhodčí pustil, a pak Purzitidis dostal žlutou kartu za zákrok, který možná ani nebyl faul...

Jak jste spokojen s kvalitou libereckého kádru, do kterého na hostování přibyl ze Slavie i stoper Talovjerov?

Takového hráče jsme potřebovali. Plechatý na Spartě nemohl hrát, takže jsme věděli, že nám Maksym pomůže. I s jeho výkonem jsem byl spokojený až na jednu situaci, jak šel Kuchta sám na bránu, to mohl asi bránit taktičtěji. Celkově vzato v naší základní sestavě nebylo moc hráčů, kteří by byli na střídání, všichni jeli naplno a výkon byl velmi dobrý.

Velice dobře hrál i nigerijský záložník Ghali, který ale odstoupil pro zranění. Jak je to vážné?

To ještě přesně uvidíme. Píchlo ho v třísle a bolí ho to. Bojím se, aby to nebylo na delší dobu.