Zajímavosti před derby:
- Začátek velké rivality. První souboj Sparta - Slavia se odehrál v roce 1896 na Císařské louce a skončil 0:0. Sparta gól dala, ale podle tehdejších pravidel ho museli odsouhlasit oba kapitáni. Slávista Karel Freja branku Sparty neschválil a rozhodčí Rössler-Ořovský ji po zápase odvolal. Následovaly hádky, strkanice a protestní odstoupení Sparty z turnaje.
- V historické bilanci je na tom lépe Sparta, která vyhrála 139 zápasů. Slavia má 99 vítězství, 76 derby skončilo remízou.
- Nejlepším střelcem derby je Josef Bican, slávistická legenda nastřílela Spartě 35 branek.
- Největší návštěva. Na derby 4. září 1965 přišlo 50 105 diváků.
- Nejvyšší návštěva v samostatné české lize. Derby na Letné vidělo 23. 4. 2007 20 565 diváků.
- Nejvyšší výhra Slavie. 24. 11. 1907 zvítězila 9:1.
- Nejvyšší výhra Sparty. 14. 6. 1952 vyhrála 8:1.
Kde sledovat 315. derby pražských S:
Derby Sparta vs. Slavia bude v přímém přenosu vysílat televizní stanice Oneplay Sport 1 (platforma Oneplay). Podrobnou textovou online reportáž najdete na iDNES.cz
Přílišná nenávist a písemná dohoda o míru
Od zmíněného prvního souboje v roce 1896 se rivalita mezi Spartou a Slavií stupňovala. A v září roku 1931 vyvrcholila šíleným zápasem. Ve finále Středočeského poháru se strhla opravdová řežba. V utkání bylo přes padesát faulů, pět výronů kotníku, jeden otřes mozku a jeden hráč skončil se zlomenou nohou.
Po utkání Slavia podala trestní oznámení, k čemuž ji přiměl zákrok sparťana Brainea, který slávistovi Novákovi zlomil lýtkovou kost a ukončil mu kariéru.
V roce 1932 byl uzavřen písemný mír mezi Spartou a Slavií. Obrovská rivalita však trvá.
Oba nejslavnější české kluby si prošly fázemi úpadku i blahobytu. Jaké je situace nyní?
Sparta Čekání na titul, spasitel Priske
Fanoušci Sparty od roku 2013/14 marně vyhlíželi titul. Tým se potýkal s nevyrovnanými výkony, vedení klubu měnilo trenéry zběsilým tempem a výraznější úspěchy stále nepřicházely. Ekonomicky však nestrádal. Do tragikomické situace se klub z Letné dostal v roce 2017, kdy angažoval kouče Andreu Stramaccioniho. Italský štramák dostal k dispozici spoustu drahých posil i klid na práci, ale výsledky nepřišly, atmosféra v kabině houstla a z trenérových pozápasových vyjádření se smíchy popadali za břicho fanoušci napříč republikou.
Obrat přišel s nástupem jiného zahraničního trenéra. V roce 2022 převzal tým dánský odborník Brain Priske. Mužstvu vtiskl atraktivní herní tvář, vytvořil pozitivní atmosféru a hned ve své první sezoně (2022/23) dovedl Spartu k titulu. A euforie pokračovala i v následujícím ročníku, kdy letenský klub mistrovskou trofej obhájil a navrch ovládl i domácí pohár.
Priske se však řídil heslem „V nejlepším je potřeba přestat“ a z Prahy zamířil do Rotterdamu. Na lavičce nizozemského Feyenoordu se mu nedařilo a byl odvolán.
Na jeho úspěchy se snažil navázat další dánský kouč Lars Friis, který byl v úspěšných sezonách jeho asistentem. Začal skvěle, jenže pak přišel velký úpadek i herní chaos a 15. května 2025 byl odvolán. Tým dočasně převzal Luboš Loučka, ale jen do 8. června. Pak vedení Sparty oznámilo senzační zprávu – k týmu se vrací Brian Priske. A nutno říci, že Spartě se po jeho návratu znovu daří.
Ve Spartě je už řadu let stabilní ekonomická situace. Majoritním vlastníkem je Daniel Křetínský, který v klubu působí od roku 2004.
Slavia Od euforie po Ajaxu, přes totální zmar až k Trpišovského éře
Slávistické vzlety a pády posledních let trvaly až do roku 2015, kdy se situace stabilizovala.
V euforické sezoně 2006/07 se Slavia po nezapomenutelném souboji s Ajaxem Amsterdam protlačila do základní skupiny Ligy mistrů. Následující dvě sezony z toho těžila (tituly 2007/08 a 2008/09), ale pak přišel strmý sešup.
Klub brzdila nepřehledná, podivná a nedůvěryhodná vlastnická struktura. Neustále se měnili majitelé, což doprovázely zvláštní prodeje a převody. Slavia se topila v dluzích a o úspěších na sportovním poli si mohla nechat jen zdát.
Pokud jsme u Sparty zmiňovali eskapádu s koučem Stramaccionim, i fandové Slavie si užili podobnou „legraci“. V roce 2014 po překvapivém odvolání Miroslava Koubka do Edenu zamířil nizozemský kouč Alex Pastoor. Přicházel však v katastrofální situaci, kdy zadlužený klub bojoval o udržení v lize. Slavia nakonec v nejvyšší soutěži zůstala, ale bylo to těsné. V sezoně 2013/2014 skončila třináctá a zachránila se v posledním kole jen díky bodovým ztrátám dalších adeptů na sestup.
Do roku 2015 se pak slávisté potáceli v ligovém průměru a klub se stále zmítal ve velkých finančních problémech.
2015: čínský vstup a začátek slávistického obrození
Slavii přinesl ekonomickou spásu čínský kapitál. V roce 2015 se majiteli klubu staly čínská společnost China Energy Company Limited (CEFC) a Fly Sport Investments podnikatele Jiřího Šimáně. Noví majitelé splatili dluhy a začali pracovat na budování týmu. Do Edenu začaly přicházet posily, Slavia v sezoně 2015/16 skončila pátá a kvalifikovala se do Evropské ligy.
Na začátku sezony 2016/17 se po odvolaném Dušanovi Uhrinovi mladším ujal týmu Jaroslav Šilhavý a nastartoval období, nad kterým by zaplesal i pan Načeradec. Tým dovedl po osmi letech k titulu a 36 utkání bez porážky je rekordem samostatné české ligy. Ani on však na lavičce nevydržel dlouho. V další sezoně Slavia v zimní pauze ztrácela 14 bodů na vedoucí Plzeň, neuspěla v evropských pohárech a ambiciózním majitelům se nezdál ani herní projev.
V prosinci 2017 nastoupil na Šilhavého místo Jindřich Trpišovský. Kouč známý absolutní oddaností fotbalu a dokonale propracovaným systémem, posunul Slavii tam, kde ji chtějí fanoušci mít. Po jeho nástupu přišly tituly v sezonach 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2024/25 čtyři triumfy v domácím poháru i skvělé výkony v evropských pohárech (2019/20 - základní skupina Ligy mistrů, 2020/21 čtvrtfinále Evropské ligy, 2021/22 čtvrtfinále Konferenční ligy).
Čínský kapitál sice pomohl slávistům na nohy, ale dlouhodobou jistotu nepřinášel. Společnost CITIC (majitel od roku 2018) svůj finanční příspěvek postupně snižovala až na úplné minimum.
2023: majitelem Slavie se stává podnikatel Pavel Tykač
V prosinci roku 2023 tak přišla pro Slavii skvělá zpráva i na poli kýžené ekonomické stability. Novým majitelem klubu se stal český podnikatel Pavel Tykač. Za 99,98 % akcií klubu a 100 % stadionu měl zaplatit odhadem dvě až tři miliardy korun.
|
Slavia patří nám všem. Zafeiris? Chce zůstat. Tykač o titulu, Chorém i Sadílkovi
Předsedou představenstva zůstal Jaroslav Tvrdík. Ten v lednu 2024 odhalil Tykačovy záměry s klubem: Vybudování mládežnické akademie s až 11 hřišti a zvýšení kapacity stadionu v Edenu o 60 %.
Vedení Slavie dostalo od Tykače za úkol získat v následujících deseti letech nejméně pět mistrovských titulů, a každou sezonu hrát základní skupinu Evropské ligy nebo Ligy mistrů.
Premiérový titul za Tykačovy éry Slavia uzmula hned v sezoně 2024/25.
Derby Sparta - Slavia, poslední zápasy
Derby v minulém ročníku 2024/25 se hrálo třikrát. Slavia v základní části vyhrála doma 2:1, na Letné 0:2 padla a v nadstavbě znovu doma uspěla 2:1.
V sezoně 2023/24 skončily dva ligové souboje rivalů bezbrankovou remízou. Předtím se v Edenu odehrálo čtvrtfinále MOL Cupu. Sparta v něm smazala dvoubrankové manko a v prodloužení trefil výhru 3:2 z penalty Adam Karabec.
|Výsledky derby v posledních pěti sezonách
|10.5. 2025
|Slavia
|Sparta
|2:1
|8.3.2025
|Sparta
|Slavia
|2:0
|06.10.2024
|Slavia
|Sparta
|2:1
|11.05.2024
|Sparta
|Slavia
|0:0
|03.03.2024
|Sparta
|Slavia
|0:0
|28.02.2024
|Slavia
|Sparta
|2:3PP
|24.09.2023
|Slavia
|Sparta
|1:1
|13.05.2023
|Sparta
|Slavia
|3:2
|03.05.2023
|Sparta
|Slavia
|0:2
|15.04.2023
|Sparta
|Slavia
|3:3
|23.10.2022
|Slavia
|Sparta
|4:0
|15.05.2022
|Slavia
|Sparta
|1:2
|06.03.2022
|Slavia
|Sparta
|2:0
|09.02.2022
|Slavia
|Sparta
|0:2
|03.10.2021
|Sparta
|Slavia
|1:0
|05.05.2021
|Sparta
|Slavia
|0:3
|11.04.2021
|Slavia
|Sparta
|2:0
|06.12.2020
|Sparta
|Slavia
|0:3
|08.07.2020
|Slavia
|Sparta
|0:0
|08.03.2020
|Slavia
|Sparta
|1:1
|22.09.2019
|Sparta
|Slavia
|0:3
V tabulce jsou uvedené ligové i pohárové zápasy