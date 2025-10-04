Chance Liga 2025/2026

Sparta - Slavia živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Aleš Dostál
  10:20
Nejslavnější fotbalový zápas v Česku je znovu před námi. V pořadí 315. derby pražských S mezi Spartou a Slavií začne v neděli 5. října od 18:30 na Letné. Kde můžete střetnutí 11. kola Chance Ligy sledovat, vzájemnou bilanci týmů i pohled do historie najdete v přehledném článku.

Sparťanský záložník Patrik Vydra (vlevo) padá v souboji s Janem Bořilem. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zajímavosti před derby:

  • Začátek velké rivality. První souboj Sparta - Slavia se odehrál v roce 1896 na Císařské louce a skončil 0:0. Sparta gól dala, ale podle tehdejších pravidel ho museli odsouhlasit oba kapitáni. Slávista Karel Freja branku Sparty neschválil a rozhodčí Rössler-Ořovský ji po zápase odvolal. Následovaly hádky, strkanice a protestní odstoupení Sparty z turnaje.
  • V historické bilanci je na tom lépe Sparta, která vyhrála 139 zápasů. Slavia má 99 vítězství, 76 derby skončilo remízou.
  • Nejlepším střelcem derby je Josef Bican, slávistická legenda nastřílela Spartě 35 branek.
  • Největší návštěva. Na derby 4. září 1965 přišlo 50 105 diváků.
  • Nejvyšší návštěva v samostatné české lize. Derby na Letné vidělo 23. 4. 2007 20 565 diváků.
  • Nejvyšší výhra Slavie. 24. 11. 1907 zvítězila 9:1.
  • Nejvyšší výhra Sparty. 14. 6. 1952 vyhrála 8:1.

Kde sledovat 315. derby pražských S:

Derby Sparta vs. Slavia bude v přímém přenosu vysílat televizní stanice Oneplay Sport 1 (platforma Oneplay). Podrobnou textovou online reportáž najdete na iDNES.cz

Přílišná nenávist a písemná dohoda o míru

Od zmíněného prvního souboje v roce 1896 se rivalita mezi Spartou a Slavií stupňovala. A v září roku 1931 vyvrcholila šíleným zápasem. Ve finále Středočeského poháru se strhla opravdová řežba. V utkání bylo přes padesát faulů, pět výronů kotníku, jeden otřes mozku a jeden hráč skončil se zlomenou nohou.

Po utkání Slavia podala trestní oznámení, k čemuž ji přiměl zákrok sparťana Brainea, který slávistovi Novákovi zlomil lýtkovou kost a ukončil mu kariéru.

V roce 1932 byl uzavřen písemný mír mezi Spartou a Slavií. Obrovská rivalita však trvá.

Oba nejslavnější české kluby si prošly fázemi úpadku i blahobytu. Jaké je situace nyní?

Sparta Čekání na titul, spasitel Priske

Fanoušci Sparty od roku 2013/14 marně vyhlíželi titul. Tým se potýkal s nevyrovnanými výkony, vedení klubu měnilo trenéry zběsilým tempem a výraznější úspěchy stále nepřicházely. Ekonomicky však nestrádal. Do tragikomické situace se klub z Letné dostal v roce 2017, kdy angažoval kouče Andreu Stramaccioniho. Italský štramák dostal k dispozici spoustu drahých posil i klid na práci, ale výsledky nepřišly, atmosféra v kabině houstla a z trenérových pozápasových vyjádření se smíchy popadali za břicho fanoušci napříč republikou.

Victor Olatunji ze Sparty slaví se spoluhráči gól proti Olomouci.

Obrat přišel s nástupem jiného zahraničního trenéra. V roce 2022 převzal tým dánský odborník Brain Priske. Mužstvu vtiskl atraktivní herní tvář, vytvořil pozitivní atmosféru a hned ve své první sezoně (2022/23) dovedl Spartu k titulu. A euforie pokračovala i v následujícím ročníku, kdy letenský klub mistrovskou trofej obhájil a navrch ovládl i domácí pohár.

Priske se však řídil heslem „V nejlepším je potřeba přestat“ a z Prahy zamířil do Rotterdamu. Na lavičce nizozemského Feyenoordu se mu nedařilo a byl odvolán.

Na jeho úspěchy se snažil navázat další dánský kouč Lars Friis, který byl v úspěšných sezonách jeho asistentem. Začal skvěle, jenže pak přišel velký úpadek i herní chaos a 15. května 2025 byl odvolán. Tým dočasně převzal Luboš Loučka, ale jen do 8. června. Pak vedení Sparty oznámilo senzační zprávu – k týmu se vrací Brian Priske. A nutno říci, že Spartě se po jeho návratu znovu daří.

Ve Spartě je už řadu let stabilní ekonomická situace. Majoritním vlastníkem je Daniel Křetínský, který v klubu působí od roku 2004.

Slavia Od euforie po Ajaxu, přes totální zmar až k Trpišovského éře

Slávistické vzlety a pády posledních let trvaly až do roku 2015, kdy se situace stabilizovala.

V euforické sezoně 2006/07 se Slavia po nezapomenutelném souboji s Ajaxem Amsterdam protlačila do základní skupiny Ligy mistrů. Následující dvě sezony z toho těžila (tituly 2007/08 a 2008/09), ale pak přišel strmý sešup.

Klub brzdila nepřehledná, podivná a nedůvěryhodná vlastnická struktura. Neustále se měnili majitelé, což doprovázely zvláštní prodeje a převody. Slavia se topila v dluzích a o úspěších na sportovním poli si mohla nechat jen zdát.

Vítězstvím 2:1 nad Ajaxem si Slavia zajistila historický postup do Ligy mistrů. (29. srpna 2007). Následovat měly skvělé časy, ale přišel pravý opak.

Pokud jsme u Sparty zmiňovali eskapádu s koučem Stramaccionim, i fandové Slavie si užili podobnou „legraci“. V roce 2014 po překvapivém odvolání Miroslava Koubka do Edenu zamířil nizozemský kouč Alex Pastoor. Přicházel však v katastrofální situaci, kdy zadlužený klub bojoval o udržení v lize. Slavia nakonec v nejvyšší soutěži zůstala, ale bylo to těsné. V sezoně 2013/2014 skončila třináctá a zachránila se v posledním kole jen díky bodovým ztrátám dalších adeptů na sestup.

Do roku 2015 se pak slávisté potáceli v ligovém průměru a klub se stále zmítal ve velkých finančních problémech.

2015: čínský vstup a začátek slávistického obrození

Slavii přinesl ekonomickou spásu čínský kapitál. V roce 2015 se majiteli klubu staly čínská společnost China Energy Company Limited (CEFC) a Fly Sport Investments podnikatele Jiřího Šimáně. Noví majitelé splatili dluhy a začali pracovat na budování týmu. Do Edenu začaly přicházet posily, Slavia v sezoně 2015/16 skončila pátá a kvalifikovala se do Evropské ligy.

Na začátku sezony 2016/17 se po odvolaném Dušanovi Uhrinovi mladším ujal týmu Jaroslav Šilhavý a nastartoval období, nad kterým by zaplesal i pan Načeradec. Tým dovedl po osmi letech k titulu a 36 utkání bez porážky je rekordem samostatné české ligy. Ani on však na lavičce nevydržel dlouho. V další sezoně Slavia v zimní pauze ztrácela 14 bodů na vedoucí Plzeň, neuspěla v evropských pohárech a ambiciózním majitelům se nezdál ani herní projev.

Mistrovský pohár si v roce 2019 s chutí potěžkali také čínští funkcionáři.

V prosinci 2017 nastoupil na Šilhavého místo Jindřich Trpišovský. Kouč známý absolutní oddaností fotbalu a dokonale propracovaným systémem, posunul Slavii tam, kde ji chtějí fanoušci mít. Po jeho nástupu přišly tituly v sezonach 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2024/25 čtyři triumfy v domácím poháru i skvělé výkony v evropských pohárech (2019/20 - základní skupina Ligy mistrů, 2020/21 čtvrtfinále Evropské ligy, 2021/22 čtvrtfinále Konferenční ligy).

Čínský kapitál sice pomohl slávistům na nohy, ale dlouhodobou jistotu nepřinášel. Společnost CITIC (majitel od roku 2018) svůj finanční příspěvek postupně snižovala až na úplné minimum.

2023: majitelem Slavie se stává podnikatel Pavel Tykač

V prosinci roku 2023 tak přišla pro Slavii skvělá zpráva i na poli kýžené ekonomické stability. Novým majitelem klubu se stal český podnikatel Pavel Tykač. Za 99,98 % akcií klubu a 100 % stadionu měl zaplatit odhadem dvě až tři miliardy korun.

Slavia patří nám všem. Zafeiris? Chce zůstat. Tykač o titulu, Chorém i Sadílkovi

Předsedou představenstva zůstal Jaroslav Tvrdík. Ten v lednu 2024 odhalil Tykačovy záměry s klubem: Vybudování mládežnické akademie s až 11 hřišti a zvýšení kapacity stadionu v Edenu o 60 %.

Vedení Slavie dostalo od Tykače za úkol získat v následujících deseti letech nejméně pět mistrovských titulů, a každou sezonu hrát základní skupinu Evropské ligy nebo Ligy mistrů.

Premiérový titul za Tykačovy éry Slavia uzmula hned v sezoně 2024/25.

Derby Sparta - Slavia, poslední zápasy

Derby v minulém ročníku 2024/25 se hrálo třikrát. Slavia v základní části vyhrála doma 2:1, na Letné 0:2 padla a v nadstavbě znovu doma uspěla 2:1.

V sezoně 2023/24 skončily dva ligové souboje rivalů bezbrankovou remízou. Předtím se v Edenu odehrálo čtvrtfinále MOL Cupu. Sparta v něm smazala dvoubrankové manko a v prodloužení trefil výhru 3:2 z penalty Adam Karabec.

Výsledky derby v posledních pěti sezonách
10.5. 2025SlaviaSparta2:1
8.3.2025SpartaSlavia 2:0
06.10.2024SlaviaSparta2:1
11.05.2024SpartaSlavia0:0
03.03.2024SpartaSlavia0:0
28.02.2024SlaviaSparta2:3PP
24.09.2023SlaviaSparta1:1
13.05.2023SpartaSlavia3:2
03.05.2023SpartaSlavia0:2
15.04.2023SpartaSlavia3:3
23.10.2022SlaviaSparta4:0
15.05.2022SlaviaSparta1:2
06.03.2022SlaviaSparta2:0
09.02.2022SlaviaSparta0:2
03.10.2021SpartaSlavia1:0
05.05.2021SpartaSlavia0:3
11.04.2021SlaviaSparta2:0
06.12.2020SpartaSlavia0:3
08.07.2020SlaviaSparta0:0
08.03.2020SlaviaSparta1:1
22.09.2019SpartaSlavia0:3

V tabulce jsou uvedené ligové i pohárové zápasy

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. MFK KarvináKarviná 10 5 0 5 16:14 15
7. FC Slovan LiberecLiberec 10 4 3 3 15:13 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 4 2 3 9:10 14
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FC Baník OstravaOstrava 10 2 3 5 7:12 9
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 2 2 5 15:24 8
13. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
14. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 3 6 6:13 6
15. FK TepliceTeplice 10 1 3 6 9:17 6
16. FK PardubicePardubice 10 0 4 6 9:20 4
Na Chorvatsko a Faery i s Coufalem či Lingrem. V nominaci je znovu také Vydra

Další šance pro Matěje Vydru, kterému v posledních měsících návrat do fotbalové reprezentace opakovaně zhatily zdravotní problémy. Na klíčové zápasy kvalifikace s Chorvatskem a Faerskými ostrovy...

3. října 2025  13:55,  aktualizováno  15:02

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: program, skupiny, Češi, kde sledovat?

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. Kvalifikace evropských týmů odstartovala na konci března. V přehledném článku najdete jaký je hrací systém, program českého týmu i...

4. září 2025  8:49,  aktualizováno  3.10 14:26

