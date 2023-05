Sparta sahala po poháru, ale Slavia jí ho vyfoukla. Může se historie opakovat?

Tenkrát na přelomu dubna a května 2008 se sparťané už už viděli s mistrovským pohárem.

Tři kola před koncem sezony měli na Slavii, kterou její fanoušci po prohře na Strahově se Žižkovem (0:3) vypískali, čtyřbodový náskok a před sebou dva zápasy doma. Kdo by o titulu pochyboval?

A přece se stalo, že po závěrečném utkání svým hráčům nadávali fandové Sparty, kdežto ti slávističtí zaplnili hřiště nově otevřeného stadionu v Edenu a společně s týmem slavili.

Může podobná situace nastat i letos?

Sparta má po víkendovém vítězství v derby tentokrát pětibodový náskok, ve zbývající části sezony hraje také dvakrát doma a jednou venku. Ale stejně jako tenkrát čelí soupeřům z elitní šestky.

„Nic nevzdáváme, ale umíme počítat. Rozdíl je velký, do této pozice jsme se vůbec neměli dostat. Z týmu jsem v závěru ligy cítil velké odhodlání a sílu. Chtěli jsme ten titul udělat,“ řekl smutným hlasem slávistický kapitán Tomáš Holeš.

Titul? Hlavně ať jsme aspoň druzí, báli se slávisté

Takřka totožná slova volili slávističtí aktéři i před patnácti lety. „Spíš se budeme muset soustředit na to, abychom uhráli druhé místo,“ řekl tehdejší kouč Karel Jarolím.

Tenkrát Slavia soutěž dlouho vedla, Sparta se na ní dotáhla až šest kol před koncem. Když zbývaly čtyři zápasy, Slavia podlehla v Teplicích a Sparta získala tříbodový náskok. Po slávistickém selhání s Žižkovem to bylo o čtyři body.

Jenže pak nastal totální kolaps Sparty a další velký zvrat v čele tabulky.

První květnovou neděli 2008 sparťané nastoupili proti Brnu, které s Teplicemi a Ostravou bojovalo o třetí příčku.

Po dvaceti sekundách nastala památná scéna: sparťanský stoper Tomáš Řepka se před autovým vhazováním přetahoval s brněnským útočníkem Alešem Bestou a míč mu hodil do obličeje. Sudí Matějek nemohl jinak a Řepku vyloučil. Oslabená a rozhozená Sparta prohrála 0:2.

„Dobře jsme věděli, že se můžeme k titulu přiblížit, ale nezvládli jsme to. Řepka se neudržel a celý zápas poznamenalo. Nechápu, nerozumím, proč to udělal. Vždyť zápas sotva začal, žádná nervozita, nic se nedělo. Prostě nepochopitelný zkrat. Přitom byl na jaře nejlepším hráčem ligy. Nejen pro výborné výkony, ale taky proto, že opravdu zapracoval na svém chování,“ kroutil hlavou tehdejší sparťanský kouč Michal Bílek.

Připadám si strašně, kál se Řepka

„Celou dobu všemi silami za Spartu bojuju a pak takovou hloupostí všechno ohrozím. Připadám si strašně,“ řekl tenkrát Řepka. Od klubu dostal pokutu 200 tisíc korun. „Ještě jednou se omlouvám celé Spartě i všem jejím fanouškům.“

Slavia vycítila šanci, v kterou už nedoufala. Druhý den spláchla domácí Olomouc a bylo to o bod. Za týden čekala Spartu třetí Ostrava, Slavia nastoupila v Mladé Boleslavi, které stejně jako předtím Olomouci už o nic nešlo.

Tomáš Řepka hází míč na Aleše Bestu z Brna. (4. května 2008)

Sparťané před vyprodanou Letnou zápas opět nezvládli, krátce před přestávkou a hned po ní inkasovali, pak sice Horváth snížil, ale víc už nedokázali. Slávisté v souběžně hraném duelu odevzdaného soupeře snadno přehráli a šli do čela.

„Už jsem nevěřil,“ přiznal brankář Martin Vaniak. „Soustředili jsme se jen na druhé místo. Po výkonu, jaký jsme předvedli proti Žižkovu, jsme na titul vůbec nemysleli. Po pravdě řečeno, strachovali jsme se i o druhé místo.“

Zlomený sparťanský kouč Michal Bílek hned po zápase s Baníkem oznámil, že po sezoně končí. „Je to logické vyústění celého ročníku. Nesplnili jsme naše cíle v evropských pohárech. Titul také nejspíš neobhájíme. Šance sice existuje, ale je hrozně malá, vidím to naprosto realisticky. Zkolabovali jsme v nejméně vhodnou dobu, když nám Slavia dala šanci získat titul. Mužstvo zklamalo a já jsem za to zodpovědný.“

Rychle zkolaudujte Eden, bude se slavit

V týdnu před závěrečným kolem Slavia narychlo sháněla povolení, aby mohl hrát v Edenu, jehož rekonstrukci stavbaři dokončovali. Stačilo jí proti Jablonci uhrát bod a byla mistrem.

„Byl by zázrak, kdyby Slavia teď zaváhala,“ měl jasno sparťanský kapitán Tomáš Sivok, současný manažer první týmu Sparty.

„Nesmíme zmatkovat a bláznit. Čeká nás nejtěžší utkání sezony,“ varoval slávistický záložník Vladimír Šmicer.

Zázrak se nekonal, Slavia si potřebný bod uhrála (2:2), nad Jabloncem dvakrát vedla. Sparťané v Liberci ztráceli 1:3, pak 2:4 a nakonec prohráli 3:4.

„Dodnes mě mrzí, co jsem udělal. Já si to Brno vyčítám pořád, mám to v hlavě, vidím to před sebou. Zkazil jsem to a my přišli o titul. Takovou chybu už udělat nesmím, Sparta by mi to nikdy neodpustila,“ líčil po letech Řepka.

O dva roky později odpustek získal. V závěrečném kole svým gólem zařídil titulovou výhru nad Teplicemi (1:0).

Od té doby Sparta vybojovala titul už jen jednou v roce 2014. V následujících letech tak blízko jako nyní nebyla.

„Ještě jsme nic nevyhráli, ve hře zůstává devět bodů a my vedeme tabulku o pět,“ varuje sparťanský kouč Brian Priske.