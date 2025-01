Zvláštní přípravy i posily nepoužitelné v pohárech. Co čeká české kluby v lednu

Spartu, Slavii i Plzeň čeká zimní příprava jako žádná jiná.

Slávisté ji celou stráví v teple v Marbelle a ze Španělska odletí rovnou k úvodnímu pohárovému zápasu do Soluně (23. ledna). Jarní část Chance ligy startuje o devět dnů později.

„Bude to pro nás úplně nová zkušenost, specifická bude díky tomu i příprava. Jsme na to zvědaví, těšíme se. Všechno se musí přizpůsobit prvnímu lednovému zápasu,“ poznamenal obránce Tomáš Holeš.

Revoluce, která výrazně změnila evropské poháry, postavila nejen české kluby před neobvyklou situaci. Dva zápasy tzv. ligové fáze se hrají až na „jaře“, ale nastoupit v nich mohou jen ti hráči ze soupisky, kterou kluby nahlásily do 3. září 2024.

S lednovými posilami mohou v pohárech vyrukovat až ve vyřazovací části, která začne 11. února. Uzávěrka soupisek je 6. února.

Takže až plzeňští fotbalisté za tři týdny proti Anderlechtu budou chtít potvrdit postup do play off Evropské ligy, trenér Miroslav Koubek nebude moci k zápasu nominovat čerstvé posily Doskiho s Memičem.

Slavia sice už před Vánocemi oficiálně oznámila příchod nigerijského záložníka Mosese z Karviné, ale ani on v lednových duelech v Soluni a s Malmö, v nichž slávisté budou živit naději na postup, novým spoluhráčům nepomůže.

Kluby pro vyřazovací fázi mohou zaregistrovat maximálně tři nové hráče. Pokud během ledna, kdy lze ve většině evropských ligových soutěží přestupovat, odejde z týmu pět až šest, mohou na pohárovou soupisku zapsat čtyři nové posily. Když tým opustí sedm a víc hráčů, mohou využít pět nových posil.

Z českých zástupců má do play off blízko Plzeň, ze zbývajících dvou duelů s Anderlechtem a v Bilbau by jí měl stačit bod. Slavii i Spartě to vyjít nemusí, ani když dvakrát zvítězí

Sparťané v Lize mistrů hostí šestý Inter Milán a ligovou fázi zakončí v Leverkusenu, který je čtvrtý. Po čtyřech porážkách za sebou je čeká značně nesnadná mise.

Sparta Jedná o Reynoldsovi

Obhájci českého titulu se nepovedl podzim ani v domácí lize, i proto fanoušci vzhlížejí k lednovým přestupům a trenér Friis zase k přípravě.

Tu sparťané zahájí o víkendu fyzickými testy a v úterý 7. ledna odletí na desetidenní soustředění do Španělska. Vrátí se pět dnů před soubojem s Interem Milán, který je na programu ve středu 22. ledna.

Zápasy v lednu Příprava: Sparta – Malmö (10. ledna) Liga mistrů: Sparta - Inter Milán (22. ledna), Leverkusen - Sparta ( 29. ledna)

Z hostování si vedle středopolaře Vydry Sparta stáhla i stopera Adama Ševínského z Liberce. Vedení pracuje na příchodu amerického krajního obránce či wingbeka Bryana Reynoldse z Westerloo. Belgický klub podle tamních médií nabídku na dva miliony eur odmítl, Sparta ji vylepšila a jedná se dál.

O dalších novinkách budou mluvit sportovní ředitel Tomáš Rosický s trenérem Friisem na páteční tiskové konferenci.

Slavia Test proti týmu z MLS

Slavisté, lídři domácí nejvyšší soutěže, se k prvnímu tréninku sejdou v neděli. V úterý odcestují na soustředění do Marbelly. Ale na rozdíl od sparťanů se do Česka před startem jarní části nevrátí. K úvodnímu utkání do Soluně (23. ledna) odcestují rovnou ze Španělska.

Zápasy v lednu Příprava: Slavia – Čenstochová (15. ledna), Slavia – Philadelphia Union (19. ledna) Evropská liga: PAOK Soluň – Slavia (23. ledna), Slavia – Malmö (30. ledna)

Během čtrnáctidenního kempu tam odehrají tři přípravné zápasy. První s Rakówem Čenstochová (15. ledna), poslední proti Philadelphii Union. V týmu účastníka Major League Soccer v roce 2018 působil někdejší sparťan a kapitán české reprezentace Bořek Dočkal. O třetím soupeři se jedná.

V úterý 21. ledna se výprava přesune do Soluně. „Tam to musíme bezpodmínečně zvládnout,“ zdůraznil slávistický obránce Holeš.

O týden později, 30. ledna, v Edenu v posledním utkání ligové fáze nastoupí proti Malmö. První zápas v domácí soutěži je čeká v neděli 2. února od 18.30 proti Mladé Boleslavi.

Plzeň Dvě posily a jeden odchod

Plzeňští mají ze všech pohárových zástupců nejkratší dovolenou, fyzické testy absolvují už v pátek 3. ledna. A jako první vyrazí na soustředění do Španělska, už v pondělí 6. ledna. V Benidormu nastoupí k přípravě proti Paderbornu (9. ledna), Piastu Gliwice (12. ledna) a AIK Stockholm (16. ledna).

Zápasy v lednu Příprava: Plzeň – Paderborn (9. ledna), Plzeň – Gliwice (12. ledna), Plzeň – AIK Stockholm (16. ledna) Evropská liga: Plzeň – Anderlecht (23. ledna), Athletic Bilbao – Plzeň (30. ledna)

Domů se vrátí 17. ledna, šest dnů před soubojem s Anderlechtem Brusel v Evropské lize. 30. ledna se představí v Bilbau. Plzeň v pohárech vyhrála dvě utkání, třikrát remizovala a podle propočtů by jí k účasti mezi nejlepšími čtyřiadvaceti týmy měl stačit bod.

Domácí ligu začne v pondělí 3. února v Olomouci.

Plzeň už byla před koncem roku 2024 aktivní na přestupovém trhu, přivedla iráckého levého obránce Merchase Doskiho ze Slovácka a ofenzivního záložníka Amara Memiče z Karviné. Z klubu naopak odešel slovenský útočník Erik Jirka do Piastu Gliwice.