Ten rozdíl křičí. Slavia v ráji, Sparta v rozkladu, bude to příští sezonu jinak?

Slávisté už se měsíc opájejí titulem, přesto – až na jeden desetiminutový výpadek – dál mašírovali od vítězství k vítězství. Vyhlížejí vcelku klidné léto a od září Ligu mistrů.

Sparťané – až na pár záchvěvů – dál kolabovali. Nakonec museli v závěrečném utkání zběsile bránit, aby urvali aspoň čtvrté místo. Být pátí, tak se poprvé od sezony 1982/83 neukážou v evropských pohárech. No jo, jenže může se druhé předkolo přehlížené Konferenční ligy vůbec považovat za procento štěstí?

Z osudí na vás vykukuje druhý tým ligy na Gibraltaru, vicemistr z Malty nebo bronzový z Kazachstánu. Navíc ošidná kvalifikace startuje 24. července, takže budete celé léto pod šíleným stresem, který se ve Spartě násobí tím, že hledá nového trenéra a nepříliš funkční tým by měla zgruntu rekonstruovat.

Prostě jako den a noc.

Slavia si mohla dovolit do posledních zápasů pozvat z béčka svého bývalého kapitána Škodu, který před lety nezradil, když se málem sestoupilo. V sobotu v slzách děkoval: „Bylo to od zoufalství až po extázi radosti.“ V devětatřiceti končí kariéru jako čtyřnásobný mistr.

Zato Sparta proti Olomouci zdržovala a poslala do hry šest stoperů najednou, aby neprožila ještě větší ostudu, než kterou si natropila během sezony. Radši nedomýšlet, kdyby se albánský záložník Laci nepoložil do střely, jež nádherně zaplula do růžku a zařídila kýžený bod.

Slavia znovu oslavovala až do rána, fanoušci mohli na hřiště, létaly zlaté konfety, tancovalo se, mazák Holeš brnkal na kytaru a majitel Tykač slíbil ještě lepší budoucnost.

Na Spartě nebyl důvod slavit. Diváci, zklamaní po šeredné sezoně, zapálili ohnivé poselství, hráči bez emocí zatleskali a byl konec. „Je to takové sladkokyselé,“ neskrýval provizorní kouč Luboš Loučka.

Sparťanský útočník Jan Kuchta

Sezona, především tedy v elitní šestce, zaujala. Návštěvami, kvalitou i rozuzlením. Slavia s devadesáti body překonala historický rekord a doma vyhrála všech osmnáct zápasů. Byla dominantní.

Šestnáct bodů ztratila Plzeň, kterou čeká předkolo Ligy mistrů a hledání nového režiséra, protože dosud nepostradatelný Kalvach odchází. A dost možná ho napodobí Šulc, nejlepší hráč ligy, což by pro Viktorii mohl být malér.

Třetí Baník šokoval sbírkou 71 bodů. Taky má Evropu garantovanou a trenér Hapal, s nímž už to bylo jednu dobu nahnuté, je najednou za hrdinu.

Pátý Jablonec oplakal, že nedotáhl svoje statečné tažení proti Spartě a hlavně proti předpokladům. Poháry mu unikly jen kvůli horšímu umístění po základní části v porovnání se Spartou.

Šestá Olomouc vyhrála pohár, takže další jistý český dílek do evropského puzzle.

Schválně jsme vynechali čtvrtého, protože zaslouží samostatné řádky. Sparta je téma, které se bude řešit vždy: a letos v létě obzvlášť.

Prožila rok ďábla. Začal kouzelně, postupem do Ligy mistrů po devatenácti letech a sedmi výhrami z prvních osmi ligových zápasů. Ale od konce září se kupily přehmaty a na konci už to byla jedna velká ostuda: v nadstavbě jediný bod z pěti utkání.

Chápete, že za pětatřicet kol Sparta inkasovala 44 gólů? Jen o jeden méně než jedenácté Teplice, o dva než dvanáctá Mladá Boleslav. Dojížděla na výpary. Vyždímaná, zakřiknutá, vynervovaná. Hráči se pod tlakem často sesypali, přitom v nové sezoně bude očekávání ještě daleko větší. Na ně, na nového kouče i na sportovního ředitele Tomáše Rosického.

To on musí trefit trenéra, a co nejdřív, protože už teď se jedná o posilách. Kdyby nový kouč, kterého Sparta hledá v zahraničí, neměl složení týmu pod kontrolou, hrozil by leda další průšvih.