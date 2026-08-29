„V neděli nás čeká největší zápas českého fotbalu. Utkání plné emocí. Vášně. A rivality,“ načíná Sparta krátké prohlášení na sociálních sítích s tím, že potřebuje upozornit na neblahý jev, proti němuž se snaží bojovat dlouhodobě.
S vizuálem Ne antisemitismu! zdůrazňuje, že zmíněný pokřik nikomu nepomáhá. Ani rivalitě, ani domácím hráčům.
„Používá identitu Židů jako urážku. Takový pokřik na stadion Sparty nepatří. Na Letné ho nechceme. To říkáme zcela jasně.“
Antisemitismus má hluboké historické kořeny. Všude možně po světě, využíval jej například i Sovětský svaz, ve velké míře se v meziválečném období objevoval také ve Spojených státech. S nejhrůznějšími následky ale zůstává spojen s totalitním Německem a jeho nacistickou ideologií.
„Ta vedla k systematické diskriminaci, pronásledování a zavraždění šesti milionů evropských Židů během holokaustu. Pokřik ‚Jude Slavie‘ mnoha lidem tuto tragédii, která se dotkla jejich předků, bolestně připomíná,“ doplňuje Sparta.
S tím, že chce vyhrávat, mít nejhlasitější fanoušky a být soupeři nepříjemným protivníkem. Ale zároveň chce jít příkladem svým fanouškům, mladým sportovcům i celé společnosti.
„Proto se stavíme proti antisemitismu. V neděli buďte slyšet. Fanděte Spartě. Ukažte soupeři, že přijel do našeho chrámu a že tady jsme doma my. Ale vyvarujte se antisemitských projevů.“
Velký duel, který se odehraje neobvykle brzy už v rámci 6. kola, na Letné odstartuje v nedělních 20 hodin. Obejde se konečně i bez nesmyslného pokřiku?