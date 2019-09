POHLED: My chceme Spartu! Ale kdy se dočkáme?

dnes 11:59

Ten kontrast bil do očí. Vlastně spíš do uší. Zatímco levý růžek stadionu zpíval, jak je Slavia krásná a sešívaní šampioni u toho na trávníku euforicky poskakovali, na opačné straně bylo dusno. Tak dusno, až skoro nešlo rozeznat, jak prudký slogan létá vzduchem: „My chceme Spartu! My chceme Spartu!“

