Norská posila pro Spartu, na hostování přichází záložník Mannsverk

Mannsverk jde do Sparty po působení v Cardiffu v druhé anglické lize, kde strávil jarní část minulé sezony na hostování. Hráčem Ajaxu je od roku 2023, za amsterodamský tým odehrál 18 soutěžních zápasů. Předtím působil v norském prvoligovém Molde.
V roce 2022 se defenzivní záložník Mannsverk dočkal první pozvánky do reprezentace, za A mužstvo ale zatím nenastoupil. V uplynulých dvou cyklech byl členem norské jednadvacítky, mimo jiné se sparťanským Markusem Solbakkenem. V záloze pražského týmu by mohl zacelit případnou mezeru po Kaanu Kairinenovi, jenž podle médií jedná o odchodu do Brém.
|
Čas na vysněný přestup? Sparta řešila nabídku na Kairinena z bundesligy
Před Mannsverkem přišli před sezonou do Sparty navrátilec Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu, Santiago Eneme z Liberce, Dominik Hollý z Jablonce, Kevin-Prince Milla z Dukly a John Mercado z AVS.