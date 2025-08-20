Chance Liga 2025/2026

Norská posila pro Spartu, na hostování přichází záložník Mannsverk

Autor: ,
  22:01
Šestou letní posilou fotbalistů Sparty Praha je norský záložník Sivert Mannsverk. Na Letnou přichází třiadvacetiletý mládežnický reprezentant z Ajaxu Amsterodam na roční hostování s opcí na přestup. Aktuálně vedoucí tým prvoligové tabulky to oznámil na klubovém webu.
Fotogalerie2

Sivert Mannsverk na hostování v Cardiffu. | foto: STEVE TAYLOR/PPAUK / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Mannsverk jde do Sparty po působení v Cardiffu v druhé anglické lize, kde strávil jarní část minulé sezony na hostování. Hráčem Ajaxu je od roku 2023, za amsterodamský tým odehrál 18 soutěžních zápasů. Předtím působil v norském prvoligovém Molde.

V roce 2022 se defenzivní záložník Mannsverk dočkal první pozvánky do reprezentace, za A mužstvo ale zatím nenastoupil. V uplynulých dvou cyklech byl členem norské jednadvacítky, mimo jiné se sparťanským Markusem Solbakkenem. V záloze pražského týmu by mohl zacelit případnou mezeru po Kaanu Kairinenovi, jenž podle médií jedná o odchodu do Brém.

Čas na vysněný přestup? Sparta řešila nabídku na Kairinena z bundesligy

Před Mannsverkem přišli před sezonou do Sparty navrátilec Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu, Santiago Eneme z Liberce, Dominik Hollý z Jablonce, Kevin-Prince Milla z Dukly a John Mercado z AVS.

Vstoupit do diskuse

6. kolo

Kompletní los

5. kolo

3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 5 4 1 0 10:4 13
2. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. FK JablonecJablonec 5 2 3 0 6:3 9
6. MFK KarvináKarviná 5 3 0 2 7:5 9
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 2 2 1 12:5 8
8. FC Slovan LiberecLiberec 5 2 1 2 8:8 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
13. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia lovila v druhé lize, Teplice mají Nyarka z Liberce

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Odchod z Girony po jediném roce? O Krejčího se zajímá Wolverhampton

Ve Spartě nosil kapitánskou pásku a patřil k největším oporám, před minulou sezonou odešel díky skvělým výkonům do Girony. A teď má fotbalista Ladislav Krejčí z katalánského celku odejít? Podle...

20. srpna 2025  21:47,  aktualizováno  22:08

Norská posila pro Spartu, na hostování přichází záložník Mannsverk

Šestou letní posilou fotbalistů Sparty Praha je norský záložník Sivert Mannsverk. Na Letnou přichází třiadvacetiletý mládežnický reprezentant z Ajaxu Amsterodam na roční hostování s opcí na přestup....

20. srpna 2025  22:01

Jako finále proti Spartě. S Malmö se popereme o postup, hlásí kapitán Breite

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Na začátku středečního tréninku svolává všechny hráče do kolečka a s každým si po jednom plácne. „Atmosféra tady bude bouřlivá. Bude důležité, aby se nám z nerozklepala kolena,“ pronese na Eleda...

20. srpna 2025  20:40

Malmö - Olomouc: kde sledovat Evropskou ligu v TV?

Fotbalisté Olomouce zabojují o postup do ligové fáze Evropské ligy. V play off předkola je čeká švédské Malmö. Kde můžete jejich první souboj sledovat živě i další informace najdete v přehledném...

20. srpna 2025  19:26

Sparta - FC Riga: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Fotbalisté Sparty mají blízko účast v ligové fázi Konferenční ligy. V play off se však musejí vypořádat s lotyšským FC Riga. Ve čtvrtek začnou na domácím hřišti. Kdy a kde můžete první utkání...

20. srpna 2025  18:37

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia lovila v druhé lize, Teplice mají Nyarka z Liberce

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

20. srpna 2025  17:16,  aktualizováno  18:24

Zafeiris má jasno. Podzim ve Slavii, pak PAOK Soluň. Našli jsme řešení, řekl Tvrdík

Ještě půl roku a sbohem Slavie. Řecký fotbalový reprezentant Christos Zafeiris přestupuje do PAOK Soluň, ale podzimní část sezony odehraje ještě v dresu českého šampiona na hostování. „Ano, nalezli...

20. srpna 2025  17:18

Slavia vítá posilu z druhé ligy. Zaujal ji senegalský obránce Mbodji z Jihlavy

V jihlavském dresu odehrál pouhých šest zápasů a už se stěhuje na jednu z největších adres v Česku. Ke slávistickým fotbalistům se přidává jedenadvacetiletý senegalský obránce Youssoupha Mbodji, ...

20. srpna 2025  17:11

Zkuste mého bratrance, je fakt dobrý! Jak si největší podfukář zahrál Premier League

Možná teď opravdu oslaví šedesátiny. A možná taky ne. Co vlastně můžete věřit člověku, který díky drzé lsti přes noc proklouzl z osmé ligy do Premier League a když všechno prasklo, vypařil se? Ali...

20. srpna 2025  16:33

Koště a lopata. Ústečtí fotbalisté vyrazí uklízet město. Do Mojžíře, směje se Čítek

Koště, nebo lopata? Když má fotbalový obránce Vojtěch Čítek říct, s čím mu to půjde lépe, vypálí: „Nohama!“ Teď však bude potřebovat i ruce, druholigový Viagem chce pomoct, aby město Ústí nad Labem...

20. srpna 2025  16:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Celje - Baník: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Baník Ostrava má před sebou poslední překážku v boji o postup do ligové fáze Konferenční ligy. Soupeřem v play off mu je slovinský tým NK Celje. Kde můžete jejich první zápas sledovat živě v...

20. srpna 2025

Riga bude asi nejtěžší soupeř, tuší Priske. Kairinenův odchod nevyloučil

Momentálně táhnou sparťanští fotbalisté sérii sedmi vítězství a o víkendu se posunuli na první místo v tabulce. „Ale ještě jsme nic nevyhráli, nemáme trofej a nejsme ani v hlavní fázi Konferenční...

20. srpna 2025  14:59

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.