Na penaltu Rosický, žertoval Vrba. Našla Sparta v Karlssonovi nástupce Kangy?

Než fotbalová Sparta vstoupila do druhé části Fortuna ligy, její sportovní ředitel Tomáš Rosický v polovině ledna k černé sérii prohodil: „Je to unikát. Ale teď už očekávám, že někdo z hráčů si ten balon vezme, ukáže, že má velké sebevědomí, a tu penaltu promění. A jeden tip, kdo by to mohl být, mám. Ode mě už to ví, takže očekávám, že v Ostravě dá gól z penalty.“

V Ostravě v úvodním lednovém kole sice Sparta pokutový kop nezahrávala, nedočkala se ani v dalších zápasech s Boleslaví, v Opavě a s Bohemians. Až v Olomouci to přišlo.

Na koho tím Rosický ukázal?

„Na sebe. Myslel jsem, že se Tomáš chce dostat do základní sestavy a že on byl tím favoritem, který by penalty proměňoval,“ pronesl dobře naložený nový trenér Pavel Vrba po nedělním utkání 18. kola v Olomouci (3:2).

Že jeho premiéra na sparťanské lavičce byla úspěšná, vděčí právě penaltám. A Karlssonovi. Švédský záložník oba pokutové kopy proměnil. První v 67. minutě za stavu 1:2 a druhý ve třetí minutě nastavení, když bylo skóre 2:2.

Sparta a penalty posledních 10 pokutových kopů David Moberg Karlsson proměnil

(Olomouc - Sparta 2:3, 8. února 2021)

první penalta v zápase, levačkou po své levé ruce, gólman Mandous skočil na druhou stranu David Moberg Karlsson proměnil

(Olomouc - Sparta 2:3, 8. února 2021)

druhá penalta, v nastavení rozhodl o výhře, opět brankáře poslal na druhou stranu, tentokrát přízemní rána k tyči po své pravé ruce Libor Kozák neproměnil

(Sparta - České Budějovice 0:1, 10. ledna 2021)

přípravný zápas na Strahově, sparťanský střelec neuspěl proti brankáři Vorlovi ani z dorážky Filip Souček neproměnil

(Sparta - Chrudim 2:0, 4. ledna 2021)

hodně nepovedený pokus, sparťanský záložník vůbec netrefil bránu Bořek Dočkal neproměnil

(Sparta - Liberec 1:1, 22. prosince 2020)

tvrdou ránu vyrazil gólman Nguyen, který správně vystihl směr střely Lukáš Juliš neproměnil

(Sparta - Slavia 0:3, 6. prosince 2020)

velká šance na otevření skóre, jenže Juliš střílel doprostřed a Koláře nenachytal Libor Kozák neproměnil

(Sparta - Blansko 2:0, 30. září 2020)

pohárový zápas na Strahově, domácí útočník trefil tyč Bořek Dočkal neproměnil

(Sparta - Zlín 3:1, 20. září 2020)

dobrý zákrok brankáře Dostála, sparťané ale z následné akce přece jen skórovali. Trávníkův centr si srazil do brány Jiráček Bořek Dočkal proměnil

(Karviná - Sparta 2:5, 13. září 2020)

jediná proměněná penalta Sparty v sezoně. V Karviné přispěla k obratu Adam Hložek neproměnil

(Sparta - Táborsko, 1. srpna 2020)

přípravný zápas, Hložek ale z penalty netrefil bránu

„Tak vážně, s Tomášem jsem o penaltách nemluvil. Když jsme za tři dny viděli individuální schopnosti hráčů, tak David z mého pohledu patří k těm, kteří by to měli zvládnout. Hráči se samozřejmě před zápasem dozví, kdo k exekutorům patří. Není to tak, že by se někdo na hřišti najednou rozhodl, že si to vezme na sebe. Už před zápasem je určená skupina hráčů, kteří by měli penaltu kopat,“ podotkl Vrba.

Karlsson prokázal pevné nervy, čistou mysl, techniku, sebevědomí. To všechno střelec většinou potřebuje, aby penaltu proměnil. „Chce to mentální sílu. A zvlášť dneska, protože mě celý zápas bolela hlava. Ale myslím, že v tomhle jsem silný, a doufám, že přidám spoustu dalších branek,“ líčil v rozhovoru pro klubovou televizi.

Když po hodině hry Karlsson poslal polovysokou střelu levačkou po své levé ruce na opačnou stranu brány, než k jaké skočil gólman Mandous, skončila jedna černá sparťanská série.

Před ním opakovaně nepochodil kapitán Bořek Dočkal, který neproměnil pokutový kop v září proti Zlínu (3:1) a v prosinci proti Liberci (1:1).

Útočník Libor Kozák byl neúspěšný v září v pohárovém duelu proti Blansku (2:0).

Nejlepší ligový střelec Lukáš Juliš selhal v prosincovém derby proti Slavii za stavu 0:0, Sparta pak třikrát inkasovala.

V lednové přípravě nedali znovu Kozák a mladý záložník Souček.

„Je to frustrace, už nevíme, koho vybrat,“ lámal si hlavu tehdejší kouč Václav Kotal, jehož Vrba v týdnu nahradil.

Dosud poslední pokutový kop proměnil Dočkal v 3. kole loni v září v Karviné. V závěru poločasu srovnal na 2:2, což Spartě ulehčilo druhou půli, v níž dala tři branky.

O týden později už začala penaltová doba temna, kterou rozsvítil až Karlsson v Olomouci. Když spoluhráči neproměňovali, v derby a s Libercem nebyl na hřišti.

Sparta ještě do minulého ročníku tyto problémy neměla, penalty zahrával Guélor Kaku Kanga. Z osmnácti jich využil sedmnáct, tu jedinou mu v prosinci 2018 chytil Trmal ze Slovácka za stavu 0:0, Sparta v Uherském Hradišti nakonec podlehla 1:2, když v nastavení penaltu zahodil ještě Ristič.

Než Kanga v létě ze Sparty odešel, v červenci z penalty rozhodl finále poháru. Spartě tím po šesti letech zajistil trofej.

A co penaltový exekutor Rosický, jak Vrba v legraci zmínil? Když ji někdejší výjimečný záložník na podzim 2010 zahrával za Arsenal, tak netrefil bránu. Domácí Sunderland pak v páté minutě nastavení vyrovnal na 1:1...

Přitom během angažmá v Dortmundu penaltu občas zahrával, proměnil čtyři z pěti. Neuspěl jen na podzim 2002 proti Kaiserslauternu. Za národní mužstvo skóroval z pokutového kopu dvakrát při vysokých výhrách v Andoře a v Makedonii.