Haraslín jako Robben. Změnil kličku a rozhodl zápas. Chválil ho i soupeř

Proč měl najednou sedmadvacetiletý slovenský křídelník důvod strategii předělat?

„Viděl jsem, že mi moc nevychází navádět balon do středu, a tak jsem zkoušel trochu odlišné způsoby. Od toho na hřišti jsem,“ pravil.

Poprvé vyzrál na Lukáše Vraštila, který čekal právě do té doby typickou kličku do středu. Pak se nechal stejným způsobem nachytat Jakub Pokorný, který nešťastníka Vraštila vystřídal.

„U druhého gólu mi přišlo, že obránce čekal na další změnu, a tak spíše bránil druhou stranu. Podařilo se mi jej rozhodit,“ doplnil.

Náročnost bránění podobných situací nakonec pochopil i olomoucký trenér Václav Jílek, který byl jinak ke svým svěřencům kritický.

„U Arjena Robbena také každý věděl, že dělá kličku do středu, a stejně mu to pokaždé vyšlo. Na Haraslína jsme se připravovali, ale v takových situacích rozhoduje perfektní načasování a to se mu povedlo dokonale,“ přemítal.

Přitom ke konci předešlé sezony Haraslín moc gólů nedával. Navíc jej přibrzdilo lehké zranění, kvůli kterému vynechal její závěr. Že by mu pomohl delší odpočinek?

„Popravdě ani ne,“ zamyslel se. „Stále se cítím unavený. Měl jsem náročnou přípravu, k týmu jsem se připojil velmi brzy. A jak jsem se celý týden cítil poměrně dobře, tak když jsem ráno vstával, bolelo mě snad úplně všechno. Možná by mě mohlo pokaždé takto něco bolet,“ vtipkoval.

Sparťanský Lukáš Haraslín se raduje z gólu do sítě Olomouce.

Moc nechybělo a povedený vstup do ligy mohl završit hattrickem, vůbec prvním v seniorském fotbale. „Trochu jsem na něj myslel. Škoda jednoho zakončení, kdy mi jeden z obránců míč na poslední chvíli vypíchl. Trenér se mnou měl nakonec jiné plány, ale uražený být nehodlám,“ řekl se smíchem.

„Povedl se mu dobrý zápas a předvedl obrovskou kvalitu. Nejen při útočných situacích, ale i v defenzivě, když se několikrát poctivě vrátil a nic nevypustil. Kondiční trenéři dělají dobrou práci, pak už je to jen na samotných hráčích, aby toho využili,“ chválil Haraslína trenér Brian Priske.

Hned v prvním zápase Haraslín ukázal, že nastupuje se správným nastavením a že mu nečiní problém nacvičené věci přenést na trávník.

„Asistent Lars Friis si všechny útočníky bere stranou a zkouší s námi různé zakončení ofenzivních akcí v odlišných herních situacích. Jsem opravdu rád, že věci, které pilujeme, nám pak vycházejí,“ popisoval Haraslín.

„Dva góly jsou skvělé, ale už je to pryč. Za týden jedeme do Zlína, musíme se soustředit a připravit na další zápas.“

Lukáš Haraslín oslavuje druhý gól proti Olomouci.

Spartu v pondělí čeká také los třetího předkola Ligy mistrů, kde může narazit i na Slovan Bratislava.

„Dostat se do skupiny je náš velký cíl a sen. Nemá cenu si soupeře vybírat, budeme muset projít přes kohokoli. V případě Slovanu by to spíš bolelo mou peněženku kvůli lístkům,“ prohodil.

A na kolik si letos věří gólů?

„Nějaké své cíle mám, ale fotbal je kolektivní sport a týmové cíle jsou důležitější. Jedním z nich je právě Liga mistrů. Proto hrajeme, abychom si takové sny plnili,“ uzavřel.