ONLINE: Sparta - Olomouc, dvě změny v sestavě. Hraje Rrahmani, sedí Haraslín

Autor:
Sledujeme online   19:10
Sparťanské fotbalisty prověří soupeř, na kterého v minulé sezoně doma neuměli. V utkání 4. kola Chance Ligy hostí Sigmu Olomouc, která je navíc porazila ve finále poháru. Duel můžete od 20.00 sledovat v online reportáži.

Sparťanský útočník Jan Kuchta (vpravo) a Matěj Hadaš z Olomouce | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Sparta jde proti Olomouci mezi dvěma zápasy 3. předkola Konferenční ligy proti Araratu-Arménii. Kouč Brian Priske proti čtvrtečnímu utkání udělal jen dvě změny.

Místo kapitána Haraslína nastupuje kosovský útočník Rrahmani, obránce Cobbauta pak střídá Ševínský.

Olomouc byla v minulé sezoně pro Spartu velmi nepříjemným protivníkem. Před rokem ji jako první porazila, když na Letné otočila z 0:1 a vyhrála 3:2.

V nadstavbě ji trápila a Sparta měla co dělat, aby uhrála aspoň remízu 1:1, která jí zaručila účast v Evropě. Navíc v pohárovém finále, v klíčovém zápase mezi oběma soupeři, Olomouc tentokrát doma zvítězila 3:1.

I letos do vzájemného souboje šla Sparta jako lídr tabulky po třech kolech se sedmi body, Olomouc má však stejný počet bodů.

10. 8. 2025 20:00
Sparta : Olomouc 0 : 0
()
Sestavy:
P. Vindahl - E. Uchenna, A. Sörensen, A. Ševínský - P. Kadeřábek, P. Vydra, K. Kairinen, M. Ryneš - V. Birmančevič, J. Kuchta, A. Rrahmani
Sestavy:
J. Koutný - J. Král, F. Slavíček, J. Sláma - J. Navrátil, D. Tkáč, J. Spáčil, R. Breite, A. Sylla - M. Mikulenka, M. Tijani
Náhradníci:
E. Krasniqi, M. Suchomel, D. Hollý, M. Andersen, K. Milla, I. Mensah, L. Haraslín, L. Sadílek, J. Surovčík, S. Eneme
Náhradníci:
A. Dumitrescu, Š. Langer, J. Elbel, S. Michez, A. Dolžnikov, J. Šíp, M. Malý, T. Kostadinov, D. Janošek, M. Hruška, A. Růsek
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 8:2 10
2. FC ZlínZlín 4 3 1 0 8:4 10
3. MFK KarvináKarviná 4 3 0 1 6:3 9
4. FK JablonecJablonec 4 2 2 0 5:2 8
5. AC Sparta PrahaSparta 3 2 1 0 7:4 7
6. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 2 1 0 3:1 7
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 1 2 0 7:3 5
9. FK TepliceTeplice 3 1 0 2 4:6 3
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 0 3 1:6 3
11. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 0 2 2 4:7 2
13. FK Dukla PrahaDukla 4 0 2 2 1:5 2
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
Opavští kopali dvě penalty během minuty a půl. A udrželi neporazitelnost

Janoščín střílel k pravé tyči, Lacík k levé. Z pokutových kopů, které rozhodčí Beneš odpískal během necelých devadesáti vteřin čisté hry v úplném závěru prvního poločasu, fotbalisté Slezského FC...

10. srpna 2025  8:29

Slavia řeší útočníky. Ale nikdo teď nechce prodávat, řekl Trpišovský. Chytila pochválil

Tomáš Chorý do konce září v trestu, Mojmír Chytil zkraje sezony těžce z formy. Nebo ne? „Mně se jeho výkon líbil, na obranu soupeře vytvářel velký tlak,“ pravil po vítězství nad Teplicemi (3:0)...

10. srpna 2025

