Případ Sparta: spousta věcí k vylepšení i hledání sestavy

Tři zápasy v Marbelle, tři porážky. A loňské zkušenosti varují: když to nešlo v přípravě, dobré to nebylo ani v soutěžních zápasech.

Loni během letní přípravy sparťané porazili jen třetiligový Benešov, remizovali s Dynamem Moskva a podlehli Kluži i Linci. Podzimní část sezony pak nestála za nic.

Za poslední týden podlehli třetiligové Marbelle, norskému Bodo/Glimt i švédskému Malmö. Dali jen dvě branky, šestkrát inkasovali. Před odletem do Španělska odehráli tři zápasy i v Praze, porazili Budějovice, Jihlavu i Ústí nad Labem.

„Víme, že to není ideální, když jsme na soustředění všechny zápasy prohráli. Ale pravda leží až v lize a je na nás, abychom to ukázali,“ prohlásil pro klubovou televizi obránce David Lischka.

Sparta vstoupí do jara příští sobotu doma proti Liberci. Ze zápasů ve Španělsku lze vystopovat, s kterými hráči kouč počítá do základní sestavy.

„Ještě to není všechno jasné. Není to tak, že ti, kteří nastoupili proti Malmö v základu, by měli absolutní jistotu,“ podotkl Jílek.

Do brány má blíž Heča, který ve Španělsku odchytal dvě utkání, kdežto Nita jedno. Heča byl jedničkou i v druhé polovině loňského podzimu. Proti Marbelle dostal laciný gól, s Malmö mu výkopy létaly víc do autu než na spoluhráče.

Na pozici pravého obránce dostal největší porci minut v přípravě Vindheim. Norský bek sice příkladně podporuje ofenzivní činnost sprintovými náběhy, ale ty centry...

Zdá se, že minimálně na začátku jara dostane přednost před Sáčkem, který na pravém kraji odehrál podzim, ač je původně středopolařem. V přípravě hrál víc v záloze než v obraně.

Na levou stranu Jílek počítá s Frýdkem, jeho konkurent Hanousek hrál ve Španělsku jen proti Marbelle, v druhé polovině soustředění byl nemocný.

Místa středních obránců nejspíš obsadí Hancko s Lischkou, byť není vyloučeno, že druhou šanci pod Jílkem dostane Štetina, na podzim často chybující. Připraven je i Costa. Naopak Kaya kvůli zranění soustředění neabsolvoval.

Lischka i kvůli loňské operaci srdce se pomalu dostává do formy, s níž zaujal na podzim 2018 v dresu Jablonce v Evropské lize.

Hancka limituje pravá noha, pro ortodoxního leváka není pozice pravého stopera zrovna ideální. Dostane se do situací, kdy nebude mít čas si míč zaseknout a přehodit na druhou nohu.

„Zásadní problém směrem do defenzivy tam nebyl, směrem dopředu máme větší nároky na způsob zakládání útoku. Hancko neudělal žádnou fatální chybu, ale minimálně ve dvou třech situacích bych očekával, že je vyřeší s větším klidem. Několikrát jsme se míče zbytečně zbavili,“ řekl Jílek.

Ve složení pětičlenné zálohy je asi nejvíc otazníků. Soudě podle vytížení ve Španělsku má na pozici defenzivního záložníka u trenérů přednost mladý Krejčí před třicátníkem Mandjeckem, kterému v létě končí smlouva.

Jak dostat do sestavy tři tvořivé středopolaře Dočkala, Kangu i Trávníka, řeší Jílek posunutím Dočkala vpravo, kde kapitán nastupoval před svým odchodem do zahraničí v únoru 2017.

Podle soupeřů, momentální formy hráčů, taktiky či systému má kouč pro složení zálohy několik možností. Najde místo například pro Sáčka? Nebo jak nejlíp využije Hložka, který po návratu Dočkala nastupuje na levém křídle?

Dalšího křídelníka Karlssona kouč na podzim kvůli výkonnosti takřka nestavěl, málo prostoru dostal švédský levonohý záložník i v přípravě.

Do zápasů ve Španělsku vůbec nezasáhl Plavšič, který léčil drobné zdravotní problémy. Srbský fotbalista je alternativou na levé křídlo, na podzim byl ve dvanácti duelech z dvaceti v základní sestavě.

Velký prostor v přípravě dostal jedenadvacetiletý Fortelný, ale u něj není jisté, že si ho Sparta v kádru nechá. Na podzim hostoval v druholigové Jihlavě.

Slabý výkon v generálce proti Malmö může v očích trenérů oslabit pozici útočníka Tetteha. Jenže jeden z konkurentů Kozák má potíže s kotníkem a není jisté, jestli start ligy stihne. Drchal po vážném zranění kolene ještě do zápasu nezasáhl.

Nabízí se možnost zkusit Graiciara, který si přestup do Fiorentiny v létě 2018 vystřílel právě z pozice hrotového útočníka.

Dvacetiletý hráč ve Spartě hostuje a 117 minut, které dostal na podzim, odehrál na pravém křídle, což není jeho post.