Sparta má nové asistenty: Sparva z béčka doplnil Askou. Clarup zůstává

Fotbalová Sparta začne přípravu v úterý, fyzických testů se nezúčastní reprezentanti, kteří jsou na mistrovství Evropy i ti, kteří odcestovali za svými národnímu mužstvy na červnové srazy.

Naopak se vrací hráči z hostování a úvod přípravy absolvují i někteří nadějní mladí hráči z druholigového béčka.

Hráčský kádr zatím zdaleka není hotový. O místo zkusí zabojovat mladí hráči, kteří hostovali v ligových klubech či ti, kteří dosud působili v druholigovém béčku.

Až na kapitána Ladislava Krejčího dosud nikdo neodešel. „Všichni jsme věděli, že Láďa může odejít. Je to velká ztráta, ale k fotbalu to patří. Skvělý hráč, úžasný lídr i bezvadný klub. Na jeho pozici budeme hledat, ale neptejte se mě, co chci já, ale co chceme my, Sparta. Pracujeme společně,“ zdůraznil Friis.

„Víme, co chceme, ale momentálně nejsme blízko příchodu žádného hráče,“ podotkl sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„S Tomášem jsme se bavili o tom, jak tým posílit. On se o to stará velmi dobře. Mluvili jsme o detailech, ale do těch teď zacházet nebudu,“ poznamenal Friis.

Kádr Sparty na startu přípravy Kdo se vrací z hostování Václav Sejk (Kekrade), Martin Suchomel (Ml. Boleslav), Kryštof Daněk (Pardubice), Tomáš Schánělec (Zlín), Ondřej Kukučka (Pardubice) Kdo jde do přípravy z béčka Daniel Rus, Radek Šiler, Roman Mokrovics, Vojtěch Hranoš, Jakub Uhrinčať, Dalibor Večerka Kdo se do přípravy zapojí později Veljko Birmančevič, Lukáš Haraslín, Ermal Krasniqi, Jan Kuchta, Quazim Laci, Ángelo Preciado, Martin Vitík

Na pořadu dne není ani žádný odchod. „Momentálně nejednáme o žádném odchodu,“ podotkl Rosický.

Friis na hlavního kouče povýšil z asistenta, kteří budou ve Spartě noví.

Z IFK Göteborg přichází Jens Askou, jenž ve švédském klubu působil na pozici prvního trenéra. Druhým asistentem se stal někdejší finský reprezentant Tim Sparv, jenž se posunul ze sparťanské rezervy.

„S Jensem se známe z Dánska. Byli jsme v úzkém kontaktu, máme podobný pohled na fotbal. Shodli jsme se i na tom, jaká máme očekávání,“ řekl Friis na pondělní tiskové konferenci. „Pracoval v klubech, kde měl náročné podmínky a zvládal to. Do Sparty se bude hodit. Je ovlivněný stejným prostředím jako jsem já nebo Chris Clarup. Pocházíme z oblasti, kde jsme zvyklí opravdu hodně tvrdě pracovat,“ podotkl Friis k jedenačtyřicetiletému Askouovi.

O čtyři roky mladší Sparv, čtyřiaosmdesáti násobný finský reprezentant, je ve Spartě dva roky. Začal jako asistent v její akademii u mladšího dorostu, postupně se posunul do rezervního týmu, který v závěru loňského podzimu vedl dočasně jako hlavní kouč. Po příchodu Luboše Loučky z áčka se vrátil na pozici asistenta. A teď zase míří výš.

„Za něj jsem moc rád. Je to mladý trenér, já ho zažil ještě jako hráče v Midtjyllandu. Výborný kluk, od svého mládí byl v cizině a ví, jak se tvrdě pracuje,“ řekl Friis.

Jako asistent Priskeho měl na starosti především ofenzívu, jeho vliv na hru byl velký. I proto má k sobě dva někdejší obránce Askoua a Sparva.

„Potřebovali jsme někoho, kdo bude dohlížet na defenzivní část práce. Brian jako hlavní měl na starosti všechno, ale jeho byla hlavně defenzíva. Jens se hodí pro tuhle práce,“ poznamenal Friis.

Opačným směrem z áčka do béčka míří Jan Blažíček, který se staral o standardní situace.

Z Priskeho realizačního týmu angažmá ve Spartě vedle Babaloly ukončili už jen fyzioterapeut Michal Šaroch, masér Tomáš Havránek a nutriční specialista Tom Shaw.

Po roce se do Sparty vrací analytik Stephen Foyston, přichází fyzioterapeut José Varela, nutriční specialista Filip Borsy z Polska a masér Leoš Stehlík.