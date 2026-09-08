Sparta sáhla do realizačního týmu. Skončil kouč na standardky i šéf kondiční přípravy

Sedm zápasů v Chance lize, čtyři porážky, desáté místo v tabulce.
Krach v kvalifikaci o Ligu mistrů s Lyonem, který se rozhodně nezdál nepřekonatelným protivníkem.
„Máme za sebou jeden z nejhorších startů Sparty za dlouhou dobu. Zdaleka neodpovídá tomu, co od Sparty čekají naši fanoušci i my sami,“ prohlásil výkonný místopředseda představenstva František Čupr.
„Neseme za to odpovědnost všichni, vedení, realizační tým i hráči. V reakci na výsledky a výkonnost provádíme změny v realizačním týmu a očekáváme rychlé zlepšení. Podle situace se budeme rozhodovat dál.“
Oba jsou Skotové, oba přišli loni v létě, kdy Sparta angažovala podruhé trenéra Briana Priskeho.
Wilson, devětadvacetiletý machr přes standardky. Know-how měl i od Josepha Guardioly, kterého poznal při angažmá v Manchesteru City. Pracoval ve Wolverhamptonu, Brentfordu či národního mužstva Severního Irska.
Naposled v Hradci sparťané inkasovali z rohu od Daridy, který byl na čtrnácti metrech od brány úplně volný. Potíže při standardkách měli i v předchozích zápasech.
Šestačtyřicetiletý šéf fyzické přípravy Coll prošel Celtikem Glasgow, pak se vydal na východ. Pracoval v Ludogorci, Craiově či Hajduku Split.
„Ianovi i Jackovi děkuju za odvedenou práci a nasazení, se kterým pro Spartu pracovali. Vstup do sezony se nám výsledkově ani výkonnostně vůbec nepovedl a musíme dát týmu nový impuls. Jsem přesvědčený, že máme velmi kvalitní hráče, jejichž potenciál jsme zatím nedokázali naplno využít. Je teď na nás všech, abychom to na hřišti dokázali,“ zdůraznil sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Prvním asistentem zůstává Diarmuid O’Carroll, druhým Lukas Babalola. Brankáře mají dál na starosti Martin Ticháček s Alešem Hruškou. Jako kondiční trenéři jsou dál Tomáš Malý a Radek Říha.