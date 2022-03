Sparta za rasistické projevy publika proti Zlínu platí pokutu 70 tisíc korun

Dramé se spoluhráči, mezi kterými byl i další záložník tmavé pleti Cheick Condé, okamžitě upozornili hlavního rozhodčího Jana Machálka, který se odebral za hlavním pořadatelem mezi lavičky, a několik desítek sekund se nehrálo.

Hlasatel po urgenci sudího a hlavního pořadatele musel opakovaně žádat domácí příznivce: „Žádné rasistické projevy, prosím!“

Disciplinární komise se Spartou minulý týden zahájila řízení a následně vynesla trest.

Problémy s rasistickým chováním části fanoušků netrápí Spartu v současném soutěžním ročníku poprvé.

V úvodním kole proti Olomouci fanoušci hučeli na olomouckého Florenta Poulola po jeho zákroku na Caspera Höjera.

Disciplinární komise potrestala Spartu peněžitou pokutou ve výši 100 tisíc korun a zároveň podmíněně uzavřela část hlediště s odkladem na nejbližší čtyři zápasy. Podmínka už dávno vypršela, i proto je poslední trest ke Spartě shovívavý.

Hůř klub dopadl kvůli incidentu v předkole Ligy mistrů proti Monaku. Když hostující Aurélien Tchouaméni slavil gól pod tribunou skalních fanoušků, tak ti reagovali opičími skřeky.

Disciplinární komise Evropské fotbalové unie (UEFA) následně zavřela Spartě hlediště na úvodní duel základní skupiny Evropské ligy. Díky výjimce však proti Rangers mohly do hlediště děti od šesti do čtrnácti let.

Sparta tenkrát hříšníky pomocí kamerového systému identifikovala a zakázala jim vstup na stadion.

V první polovině září Sparta pykala za projevy svých fanoušků v Plzni, dostala pokutu 75 tisíc korun. Od té doby žádný incident, až teď proti Zlínu.

Klub je dlouhodobým bojovníkem v boji proti rasismu na stadionech. Dělá protirasistické kampaně, ale na některé jednotlivce pořád nezabírají.