Fotbalová Sparta dosáhla na rekordní prodeje od chvíle, kdy ji od léta 2021 začala oblékat firma Adidas. Za čtyři a půl roku šlo o více než sto tisíc dresů, nejvíc šel na odbyt klasický rudý, kterých se prodalo víc než 34 100 kusů. „Jde o nejprodávanější dres v historii,“ oznámil klub v tiskové zprávě.
Emoce! I ty k fotbalovým dresům patří. Takhle vypadají v tom novém sparťanském.

V rámci současných sad se ke konci prosince roku 2025 vedle rudé varianty prodalo také 7 300 kusů bílé sady a 8 900 kusů třetí černé sady, která vznikla ve spolupráci s Footshopem.

„Sparta pro nás představuje klíčového partnera v českém a středoevropském prostředí. Jsme rádi, že se společně daří budovat spolupráci postavenou na respektu, ambici a dlouhodobém přístupu,“ říká Michaela Halasová, marketingová manažerka Adidas pro Česko a Slovensko.

Jak šly prodeje dresů

ročník 2020/2021: 5 000 (všechny sady dresů)

2021/2022: 9 500

2022/2023: 13 100

2023/2024: 24 100

2024/2025: 31 800

2025/2026: zatím 22 900

Jak prodej stoupá, ukazuje srovnání s předchozími sezonami. Domácích dresů pro sezonu 2021/2022 se prodalo necelých jedenáct tisíc kusů.

Například od loňského léta si fanoušci zakoupili celkem 22 900 dresů všech variant.

„Výsledky vnímáme jako potvrzení síly značky Sparty a mimořádné fanouškovské základny. Dres je pro fanoušky jasný způsob, jak vyjádřit sounáležitost, a pro nás zároveň důležitý prvek klubové identity a komunikace. Velmi si vážíme toho, že na této cestě stojí po našem boku Adidas, partner, se kterým sdílíme ambici, respekt k tradici a důraz na profesionální práci,“ uvedla Eva Šťastná, ředitelka oddělení péče o sponzory.

Nové dresy ligových týmů: historie, vesmír i pocta horníkům. Které se vám líbí nejvíc?

Prodeje dresů se promítají i do tržeb z klubového merche v prodejní síti i online. Tržby společnosti FootballMania, která zajišťuje provoz sparťanských prodejen a e-shopu, dosáhly v současné sezoně k poslednímu prosinci přes 102 milionů korun, v celé minulé sezoně pak přesáhly 165 milionů korun.

Fanoušci mohou sparťanské dresy a další klubové předměty pořizovat na oficiálním e-shopu i v kamenných prodejnách, základnou je fanshop u stadionu.

Největší S na světě, černé pruhy, zlaté hvězdy, Sparta představila nové dresy

Pro služby navíc slouží Fanlab na Letné, specializovaná prodejna na personalizaci sparťanských produktů, kde si fanoušci mohou nechat potisknout dres jménem a číslem hráče, případně zvolit vlastní potisk.

Fanbutik rozšiřuje nabídku o lifestylové oblečení a doplňky pro běžné nošení mimo stadion. Součástí sítě je také fanshop na letišti na Terminálu 2 v odletové zóně.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
