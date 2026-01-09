V rámci současných sad se ke konci prosince roku 2025 vedle rudé varianty prodalo také 7 300 kusů bílé sady a 8 900 kusů třetí černé sady, která vznikla ve spolupráci s Footshopem.
„Sparta pro nás představuje klíčového partnera v českém a středoevropském prostředí. Jsme rádi, že se společně daří budovat spolupráci postavenou na respektu, ambici a dlouhodobém přístupu,“ říká Michaela Halasová, marketingová manažerka Adidas pro Česko a Slovensko.
Jak šly prodeje dresů
ročník 2020/2021: 5 000 (všechny sady dresů)
2021/2022: 9 500
2022/2023: 13 100
2023/2024: 24 100
2024/2025: 31 800
2025/2026: zatím 22 900
Jak prodej stoupá, ukazuje srovnání s předchozími sezonami. Domácích dresů pro sezonu 2021/2022 se prodalo necelých jedenáct tisíc kusů.
Například od loňského léta si fanoušci zakoupili celkem 22 900 dresů všech variant.
„Výsledky vnímáme jako potvrzení síly značky Sparty a mimořádné fanouškovské základny. Dres je pro fanoušky jasný způsob, jak vyjádřit sounáležitost, a pro nás zároveň důležitý prvek klubové identity a komunikace. Velmi si vážíme toho, že na této cestě stojí po našem boku Adidas, partner, se kterým sdílíme ambici, respekt k tradici a důraz na profesionální práci,“ uvedla Eva Šťastná, ředitelka oddělení péče o sponzory.
Prodeje dresů se promítají i do tržeb z klubového merche v prodejní síti i online. Tržby společnosti FootballMania, která zajišťuje provoz sparťanských prodejen a e-shopu, dosáhly v současné sezoně k poslednímu prosinci přes 102 milionů korun, v celé minulé sezoně pak přesáhly 165 milionů korun.
Fanoušci mohou sparťanské dresy a další klubové předměty pořizovat na oficiálním e-shopu i v kamenných prodejnách, základnou je fanshop u stadionu.
Pro služby navíc slouží Fanlab na Letné, specializovaná prodejna na personalizaci sparťanských produktů, kde si fanoušci mohou nechat potisknout dres jménem a číslem hráče, případně zvolit vlastní potisk.
Fanbutik rozšiřuje nabídku o lifestylové oblečení a doplňky pro běžné nošení mimo stadion. Součástí sítě je také fanshop na letišti na Terminálu 2 v odletové zóně.