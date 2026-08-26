Sparta přivádí zajímavé jméno. Někdejší naději Liverpoolu vychvaloval i Klopp

Sparta delší dobu hledala posilu na pravou stranu obrany, kde má k dispozici ještě Martina Suchomela a Pavla Kadeřábka. Hoever byl v podzimní části minulé sezony ve Wolverhamptonu spoluhráčem kapitána české reprezentace Ladislava Krejčího, jaro strávil na hostování v Sheffieldu United.
Bývalý nizozemský reprezentant do 21 let prošel mládežnickými akademiemi Ajaxu Amsterdam a Liverpoolu. V roce 2020 přestoupil do Wolverhamptonu, následně hostoval v PSV Eindhoven, Stoke, Auxerre a naposledy v Sheffieldu.
V šestnácti naskočil za Liverpool v FA Cupu coby nejmladší hráč v klubové historii a tehdejší kouč Jürgen Klopp prohlásil, že Hoevera je „radost sledovat“. Zároveň na něm obdivoval jeho sebevědomí.
„Ki-Jana má za sebou ve svých čtyřiadvaceti letech bohatou fotbalovou cestu, pravidelně nastupoval ve francouzské Ligue 1 nebo druhé anglické lize. Zároveň prošel akademiemi Ajaxu a Liverpoolu, tedy prostředím, kde se hráči od mladého věku učí chtít vyhrávat,“ uvedl sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.
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„Na pravou stranu nám přináší rychlost, sílu, technickou kvalitu a odvahu hrát dopředu. Zároveň je ze svých předchozích angažmá zvyklý na fyzický způsob hry a nebojí se soubojů. Věříme, že u nás ukáže svůj velký potenciál a pomůže týmu vítězit,“ doplnil Rosický.