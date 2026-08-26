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Chance Liga 2026/2027

Sparta přivádí zajímavé jméno. Někdejší naději Liverpoolu vychvaloval i Klopp

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Luke Thomas z Leicesteru na zemi za dres tahá Ki-Jana Hoevera z Wolverhamptonu. | foto: Reuters

Další letní posilou sparťanských fotbalistů se stal obránce Ki-Jana Hoever. Čtyřiadvacetiletý nizozemský pravý bek se surinamskými kořeny přestoupil na Letnou z anglického druholigového Wolverhamptonu a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu.

Sparta delší dobu hledala posilu na pravou stranu obrany, kde má k dispozici ještě Martina Suchomela a Pavla Kadeřábka. Hoever byl v podzimní části minulé sezony ve Wolverhamptonu spoluhráčem kapitána české reprezentace Ladislava Krejčího, jaro strávil na hostování v Sheffieldu United.

Bývalý nizozemský reprezentant do 21 let prošel mládežnickými akademiemi Ajaxu Amsterdam a Liverpoolu. V roce 2020 přestoupil do Wolverhamptonu, následně hostoval v PSV Eindhoven, Stoke, Auxerre a naposledy v Sheffieldu.

Sedmnáctiletý Ki-Jana Hoever (vlevo) a devatenáctiletý Rhian Brewster slaví gól...
Sedmnáctiletý Ki-Jana Hoever (v červeném) skóruje proti celku Milton Keynes.

V šestnácti naskočil za Liverpool v FA Cupu coby nejmladší hráč v klubové historii a tehdejší kouč Jürgen Klopp prohlásil, že Hoevera je „radost sledovat“. Zároveň na něm obdivoval jeho sebevědomí.

„Ki-Jana má za sebou ve svých čtyřiadvaceti letech bohatou fotbalovou cestu, pravidelně nastupoval ve francouzské Ligue 1 nebo druhé anglické lize. Zároveň prošel akademiemi Ajaxu a Liverpoolu, tedy prostředím, kde se hráči od mladého věku učí chtít vyhrávat,“ uvedl sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

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„Na pravou stranu nám přináší rychlost, sílu, technickou kvalitu a odvahu hrát dopředu. Zároveň je ze svých předchozích angažmá zvyklý na fyzický způsob hry a nebojí se soubojů. Věříme, že u nás ukáže svůj velký potenciál a pomůže týmu vítězit,“ doplnil Rosický.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 10:7 10
4. FC Slovan LiberecLiberec 5 3 1 1 6:3 10
5. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
6. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 4 2 1 1 6:3 7
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
9. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
10. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
13. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 4:10 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 5 0 1 4 4:11 1
15. SK Artis BrnoArtis Brno 5 0 1 4 4:12 1
16. FC ZlínZlín 5 0 0 5 3:10 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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