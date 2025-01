Čas a klid na trénink, Sparta se pokouší uzdravit. A vyhlíží návrat Kuchty

Marbella, příjemně prosluněné andaluské letovisko.

Hotel Don Pepe Gran Meliá, kde je o víkendovém dopoledni klídek.

A nedaleké tréninkové hřiště v areálu Dama de Noche – tam se naopak tvrdě dře.

Hned vedle golfového hřiště a s okouzlujícím výhledem na špičatý vrcholek hory La Concha dostávají sparťané zabrat.

Tréninkové zázemí sparťanských fotbalistů na soustředění ve španělské Marbelle.

„Read it! You need to read it,“ křičí trenér Lars Friis, když po několikátém hvízdnutí do píšťalky zastaví nácvik modelové situace. Anglicky žádá, aby hráči lépe četli hru a předvídali. Chvilku nechá dvě jedenáctky rozpohybovat, než znovu pískne a do dáli se rozléhá jeho hlas: „Don’t keep it so long! Pass, pass, go!“

Jen chvíli stačí pozorovat, abyste dovodili, co zhruba Friis po hráčích chce. Nepředržovat balon. Vyměňovat si přihrávky v rychlosti. Pohybovat se ve větší intenzitě, svižněji, důrazně napadat.

Zdaleka nejen to Sparta potřebuje vylepšit, aby byla na jaře konkurenceschopnější. I proto by se jí šikl návrat střelce Kuchty, který je podle dánských médií na spadnutí.

V neděli se čile vyjednávalo, z Midtjyllandu by měl přijít na hostování, což by Friisovi jistě udělalo radost, stejně jako přístup hráčů: „Nemusím jim zdůrazňovat, že nestačí makat na osmdesát procent. Jen tak získáme zpět vítěznou mentalitu.“

Ve Španělsku má Friis na tréninky čas a klid, na chvíli nemusí čelit našlapanému programu. A Sparta se místo přípravy na soupeře může soustředit sama na sebe. Zjednodušeně řečeno: může se kurýrovat. A je jen na ní, jak bude léčba úspěšná. Jak rychle zabere a jestli vůbec.

Když je řeč o uzdravování: tahoun Haraslín, kterého v posledních týdnech vyřadil pochroumaný zadní stehenní sval, kmitá se spoluhráči jen na začátku, během svižné rozcvičky.

Trénink sparťanských fotbalistů na soustředění ve španělské Marbelle

Zvládne pár přihrávek nakrátko, pak se odpojí a zbytek tréninku stráví pod dohledem kondičního trenéra Tomáše Malého. Postupně zkouší citlivou levačku zatěžovat, párkrát i prudce vypálí na maličkou branku, a když těsně mine, zakleje ve slovenštině.

Vedle, na perfektně střiženém trávníku, vládne angličtina. Na začátku burácí hlavní přísňák Christian Clarup, šéf fyzické přípravy. Rázně usměrňuje, popohání, chvilku trvá, než zatleská a poprvé zazní spokojené: „Well done, guys!“

Ke chválení Sparta na rozdíl od předchozích dvou sezon nemá moc důvodů, byť první přípravný zápas proti Malmö mohl naznačit, že je na správné cestě.

Po pár minutách tréninku poznáte, že si kouči ze všeho nejvíc dávají záležet na tom, aby vychytali detaily, které haprovaly. Proto finský asistent Tim Sparv v úvodu několikrát pořádně zvedne hlas. Proto trenér Friis do omrzení stopuje hru a vysvětluje, jak by si představoval presink, nebo usměrňuje postavení záložníků či wingbeků.

„Je extrémně důležité, aby od nás kluci dostávali co nejvíc informací, zpětnou vazbu,“ líčí asistent Michal Vávra. „V zápase, před dvaceti tisíci diváky, to už nemůžeme kočírovat. Tam je víceméně všechno na nich. Tady, kde není takový randál, jim můžeme všechno vysvětlit, aby pak měli záchytné body.“

Friis dovysvětlí: „Jsme na cestě. Učíme se pár nových věcí a to musí jít postupně. Víme, čeho chceme dosáhnout, naše hra musí mít strukturu a řád. Když se nám povede tohle zařídit, budeme úspěšní. Vím, že máme v týmu velkou kvalitu.“

Rychle se musí učit i nový stoper Uchenna a také dánská posila, záložník Kofod Andersen, který za týmem dorazil v neděli večer. Střihne si jeden dva tréninky a možná zasáhne už do středečního zápasu s norským Bodö/Glimt.

A pak? Už za devět dní sparťany čeká mimořádně ostrá jarní premiéra: v Lize mistrů proti Interu Milán. Stihnou vyléčit neduhy?