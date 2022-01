Sparťané se potili na testech, jak je to na startu přípravy s marody?

Panák v závěru podzimní části utrpěl otřes mozku a Hancko po předposledním utkání proti Bohemians musel mít po úrazu na noze berle. Oba vynechali ligové utkání proti Hradci Králové necelý týden před Vánoci.

Panák začne přípravu s ohledem na své zranění hlavy, postupně se zapojí i Hancko.

„U Panáka to není dlouhodobá věc, přípravu určitě začne. U Hancka počítáme s tím, že absolvuje ještě vyšetření. Pokud by byly nějaké komplikace, muselo by se na tom pracovat, aby byl na začátku ledna k dispozici,“ říkal trenér Pavel Vrba po posledním vystoupení na podzim.

I Casper Höjer začne opatrně v souvislosti s dlouhodobou absencí. Sedmadvacetiletý levý obránce do Sparty přestoupil v létě z Aarhusu, angažmá v Praze začal slibně v úvodním duelu předkola Ligy mistrů na Rapidu Vídeň i v lize proti Olomouci.

Jenže v pohárové odvetě po kolizi se spoluhráčem Nitou a po nešťastném došlapu si způsobil vážné zranění lýtka. Promarodil celý podzim.

Kádr Sparty na startu přípravy brankáři: Holec, Nita, Heča, Kotek obránci: Čelůstka, Gabriel, Panák, Hancko, Höjer, Štetina, Polidar, Windheim, Vitík, Wiesner, Suchomel, Lischka záložníci: Dočkal, Karabec, Pavelka, Sáček, Souček, Krejčí 1999, Krejčí 1992, Haraslín, Pešek, Ryneš, Patrák útočníci: Hložek, Čvančara, Pulkrab, Juliš, Minčev, Sejk

Jen šest ligových utkání, dvě reprezentační a tři v Evropské lize absolvoval další z obránců Ondřej Čelůstka.

Kvůli zranění z mistrovství Evropy začal sezonu až v druhé polovině září a stal se hned velkou oporou. Ale po sedmi minutách pohárového duelu v Lyonu musel dvaatřicetiletý stoper kvůli zranění kolene střídat.

Do přípravy však nastupuje.

Trenér Pavel Vrba tak má v kádru třiatřicet fotbalistů včetně nové posily Čvančary a mladíků z juniorky Suchomela, Ryneše, Patráka a Sejka. A má k dispozici také Lischku, který se vrátil z hostování v Ostravě.

Jeho situace se řeší. Baník stojí o jeho služby, Sparta chce výměnou nigerijského křídelník Sora.

Na jaře za Spartu nastupovat nebudou švédský záložník David Moberg Karlsson, který odchází do japonského klubu Urawa Red Diamonds, a útočník Václav Drchal. Ten zamířil do druholigového Dynama Drážďany.

Sparťané se do poloviny ledna budou připravovat ve svém tréninkovém centru na Strahově, 12. ledna tam sehrají duel s druholigovou Chrudimí. O čtyři dny později odletí na soustředění do Španělska, v Marbelle zatím mají potvrzené utkání se Salcburkem, účastníkem Ligy mistrů.

Do Prahy se vrátí 27. ledna přibližně týden před startem jarní části Fortuna ligy, druhou část sezony odstartují v Českých Budějovicích.

Na jaře je ještě čeká vyřazovací fáze Konferenční ligy, v úvodním kole narazí na Partizan Bělehrad. A také čtvrtfinále domácího poháru, los se uskuteční ve čtvrtek 6. ledna dopoledne.