Sparta bere do přípravy mladíky, zajímá se o Sora a řeší, co s Lischkou

Novou tváří na úterních zátěžových testech na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Veleslavíně bude útočník Tomáš Čvančara, který v závěru minulého roku přestoupil z Jablonce.

Přípravu začnou také talentovaní odchovanci: levý obránce Martin Suchomel, levý záložník Matěj Ryneš a útočník Václav Sejk zaujali během podzimu v druhé lize, kde se sparťanským béčkem obsadili druhou příčku.

Jejich zařazení do přípravy s áčkem, kam míří i další odchovanec Vojtěch Patrák, který loni na jaře hostoval v Jihlavě, jde přesně podle klubové strategie. Tu určuje sportovní ředitel Tomáš Rosický a její součástí je, že klub chce dávat nejlepším z akademie šanci v prvním týmu.

Na podzim v druhé nejvyšší soutěži si devatenáctiletí Suchomel se Sejkem, který je součástí reprezentace do 21 let, a o rok starší Ryneš ověřili, jak na tom jsou.

Bude na nich, jestli si vybojují pozici jako například osmnáctiletý Martin Vitík, který trénuje s áčkem, sbírá minuty v lize a pravidelně hraje za béčko. Nebo půjdou na hostování do některého z prvoligových celků, případně zůstanou ve sparťanském béčku.

A naopak na jaře už za Spartu nastupovat nebude David Moberg Karlsson, švédský ofenzivní záložník po třech letech na Letné odchází do japonského Urawa Red Diamonds.

Specializovaný server transfermarkt.com uvádí, že přestupní částka byla milion eur, asi 25 milionů korun. Karlssonovi by v červnu skončila ve Spartě smlouva.

Dalším odchodem je hostování Václava Drchala v Dynamu Drážďany, dvaadvacetiletý útočník v druholigovém německém klubu zůstane do konce sezony.

Sparta v zimě 4. ledna: zahájení přípravy

12. ledna: Sparta - Chrudim (11.00, Praha-Strahov)

16. a 27. ledna: soustřední v Marbelle

22. ledna: Sparta - Red Bull Salcburk (v Marbelle)

Sparta momentálně také řeší, co s Davidem Lischkou. Čtyřiadvacetiletý stoper na podzim hostoval v Ostravě a svými výkony zaujal. Sparta však do Vánoc aktivovala klauzuli ve smlouvě a stáhla si ho zpátky.

Baník tak už nemohl uplatnit opci na Lischkův přestup, který by si přál.

Sparta chce z Ostravy získat Yiru Collinse Sora. Jedenadvacetileté nigerijské křídlo si vyhlédla jako možnou náhradu za odcházejícího Davida Moberga Karlssona a konkurenci pro reprezentanty Jakuba Peška a Lukáše Haraslína.

Ale s odchodem afrického fotbalisty do Sparty zatím Baník nesouhlasil. I proto, že svůj zájem o Sora údajně projevila i Slavia.

Co se týče Lischky, ve hře jsou tři varianty: přestup do zahraničí, návrat do Baníku, pokud se kluby dohodnou na vyrovnání, nebo právě Sparta.