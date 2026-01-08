Ale vážně, možná vás to taky napadlo: Co se pro jeho klub mění, když český přestupový trh během jediného roku totálně zdivočel?
V devadesátých letech i na začátku nového tisíciletí to až na výjimky bývalo tak, že koho Sparta chtěla, pro toho si došla. Až později se přidala Slavia, v poslední době ještě výrazněji podpořená miliardářem Pavlem Tykačem v zádech.
A najednou je silných hráčů mnohem víc. Plzeň si koupil Michal Strnad, nejbohatší Čech. Movité majitele mají Pardubice, Olomouc, Liberec, Teplice. A nebojí se utrácet, což šroubuje přestupové částky do ještě nedávno absurdních hodnot.
I proto Sparta zbořila ligový rekord a Rosický na tiskové konferenci na startu zimní přípravy vysvětloval, proč za útočníka Matyáše Vojtu putovalo do Mladé Boleslavi víc než 100 milionů.
„Líbil se nám delší dobu, udělal obrovský pokrok. Kolik stál nebo nestál, to tady nebudu komentovat. Ale ceny hráčů, které jsme na jeho pozici sledovali, jsou podobné tomu, co jsme zaplatili za Matyáše,“ přesvědčoval. „Když se rozhodneme, že někoho chceme a stojí nám za to, tak skončí u nás.“
Je jasné, že Sparta má a vždycky bude mít při vyjednávání s potenciálními posilami v ruce extra trumfy. Ambice, zázemí, tradice, renomé – v tom ji Pardubice nebo Olomouc nikdy nedohoní. Ale i tak musí na Letné cítit, že začala nová doba. Že dotáhnout v obří konkurenci přestup v rámci Česka je skutečně těžší než kdykoli dřív.
A že klíčovou práci je třeba odvést ve strahovské akademii, aby si Sparta talenty nemusela jen kupovat, ale aby je sama posouvala do áčka a draze prodávala ven.
„Když vidíme, jak se spekuluje o tom, kolik mají některé kluby na přestupy připraveno... Upřímně jsme takový vývoj nečekali,“ přiznal František Čupr, výkonný místopředseda představenstva.
„Ale sledujeme to i v Polsku nebo Maďarsku, že se objevují noví miliardáři ochotní utrácet. My jsme připravení, naše finanční palebná síla je dostatečná, abychom se udrželi na špičce závodu.“
Za ligovou špicí teď Sparta zaostává o sedm bodů, tolik ztrácí po podzimu na zatím neporaženou Slavii. A pro jaro si tentokrát stanovila hned tři cíle.
Dotáhnout ztrátu a porvat se ještě o titul, vyhrát domácí pohár a také se prodrat do finále Konferenční ligy, což je výzva jako hrom. Nebo snad i priorita, vzhledem k tomu, že taková šance se českému klubu otevírá po dlouhých letech?
„Tak se to nedá říct. Důležité jsou pro nás všechny tři soutěže,“ odmítl Rosický, než se vedle sedící šéf Čupr otočil k novinářům a z legrace prohodil: „Možná nevíte, že Tomáš už si v Lipsku zamluvil hotel.“
Abyste chápali, ve městě nedaleko od česko-německých hranic se finále na konci května hraje. A Spartu, která ze základní části proklouzla rovnou do osmifinále, od něj dělí tři zvládnuté dvojzápasy.
V jakém složení jaro začne? Těžko odhadovat, kádr zdaleka není uzavřený. Na hostování odejde málo využívaný kamerunský útočník Milla, posílit potřebuje hlavně střed zálohy, na křídlo by měl dorazit peruánský reprezentant Grimaldo z Partizanu Bělehrad. Což pochopitelně znamená další výdaje.
„Před pár lety jsme měli limit milion euro a stejně jsme sem dokázali dostat i hráče ze zahraničí. Někteří šli dokonce dolů s penězi,“ prozradil Rosický. „Že někdo peníze najednou má, pro nás nic nemění.“